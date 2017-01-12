Взломать «ограничку»: особенности проката фильмов небольшим числом копий

Материал был впервые опубликован в электронном БК №46 от 18 ноября 2016 года.

Теме ограниченного проката мы посвящаем очень мало времени. Но, как говорится, спрос рождает предложение. Кинотеатры, готовые работать артхаусом, можно по пальцам пересчитать, и все игроки рынка их прекрасно знают. Да и на общую ситуацию релизы ограниченного проката практически не влияют. Получается такой маленький рынок внутри рынка, со своими правилами и традициями. Но тем он и интересен.

Строго говоря, под термином «ограниченный прокат» каждый волен понимать, что хочет. Им чаще пользуется скорее профильная пресса вроде «Бюллетеня кинопрокатчика» для более удобной каталогизации фильмов. В нашем издании фильмом ограниченного проката принято называть релиз, который одновременно шел в 50-ти или менее кинотеатрах. С таким форматом согласны и представители некоторых независимых компаний («Артхаус», «Капелла Фильм»), для которых это одна из основных моделей проката картин. Впрочем, в кинокомпании «Вольга» «ограничкой» назвали фильм, который выходит мене чем на 100 копиях. Оно и понятно – прокатчик привык выпускать проекты и в 500+ кинотеатрах, и в 800+, так что отношение к данному термину здесь и должно быть несколько другим.

Однако все согласятся с общим мнением, что ограниченный прокат – это точечный показ фильмов. Фильмов, которые не соберут сотни миллионов рублей (а потому всегда существует определенный финансовый риск), которые будут идти в пустых залах в 90% кинотеатров страны и которые в лучшем случае заинтересуют 0,1% от нашего населения, причем того, которое в основном обитает в Москве и Санкт-Петербурге. «У нас в стране до многих городов просто не доходит хорошее авторское кино, потому что там нет соответствующих площадок, – считает директор по прокату кинокомпании «Вольга» Дарья Рязанцева. – Тем не менее, конечно, бόльшую долю в сборах такого рода фильмов занимают Москва и Санкт-Петербург, и здесь уже встает вопрос: либо в регионах нет спроса на это предложение, либо просто нет самого предложения». С такой же проблемой сталкиваются практически все без исключения прокатчики. «Совсем недавно наши фильмы участвовали в фестивалях американского, французского и британского кино, – говорит директор по закупкам и кинопрокату компании «Капелла Фильм» Надежда Мотина. – Показы проходили в двадцати городах. И, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, хорошие сборы показали всего несколько городов». Евгений Пивоваров, управляющий директор компании «Артхаус», считает, что сейчас очень сложно оценить насыщенность рынка площадками, которые умеют и хотят работать проектами ограниченного проката: «Я бы сказал, что их количество адекватно текущему спросу. В то же время глубина, потенциал рынка очень велики. Нам есть куда расти».

Например, в Нижнем Новгороде давно зарекомендовал себя кинотеатр «Орленок», в Екатеринбурге – «Салют», в Новосибирске – «Победа», но мастодонты ограниченного проката, конечно же, находятся в Москве («Пять Звезд на Новокузнецкой», «Пионер», «35 мм», «Ролан», Киноцентр на Красной Пресне) и в Санкт-Петербурге («Аврора», «Родина», «Великан Парк»). Разумеется, это далеко не полный список. Суть в том, что эти кинотеатры фактически воспитали свою аудиторию. А для этого нужно было иметь огромное желание работать контентом не для всех. «Это очень кропотливая и многолетняя работа – приучить зрителя к тому, что в том или ином кинотеатре он всегда может рассчитывать на просмотр фильмов ограниченного проката, – продолжает Дарья Рязанцева. – Для этого придется на достаточно длительный период отказаться от более понятной и быстрой выручки с блокбастеров».

Далеко не все готовы столько ждать. Но наработка некоторых успешных фильмов «огранички» так и манит попробовать поработать другими проектами. Разумеется, в большинстве случаев не получается, из-за чего страдает не только кинотеатр, но и его более опытный конкурент, а также прокатчик – раздутая роспись, как правило, только вредит, не давая фильму как следует отработать в длину. «Мне часто приходится ограничивать роспись, чтобы уложиться в формат 50 копий, – делится Надежда Мотина. – Это особенно трудно с сетями, когда партнеры предлагают поставить больше копий, чем хотелось бы. При росписи АВГУСТА приходилось умолять снять площадки, чтобы сохранить высокую заполняемость сеанса. Ведь это самое важное, на старте должны быть полные залы, иначе показчики передвинут фильм на плохое время или уберут его совсем. В итоге один кинотеатр собрал 3 миллиона рублей, несколько других площадок – по 1,5 миллиона, многие – по 500–600 тысяч рублей. Все были довольны. Я очень жалею, что выпустила ДЖУЛЬЕТТУ Альмодовара на 150 копиях. В итоге мы собрали 19,6 миллиона рублей с наработкой в 125 тысяч».

Однако, например, дистрибьюторы «Русский Репортаж» и «Вольга» не ограничивают роспись. «Мы стараемся сотрудничать со всеми, кто заинтересован в наших проектах, – говорит Роман Дорофеев, директор по кинопрокату компании «Русский Репортаж». – Но если мы видим, что кинотеатр не хочет работать с нашими проектами, ставит их только на дневные или только на ночные сеансы на одну неделю и затем снимает их, мотивируя тем, что на них никто не ходит, мы можем предложить этим площадкам в следующий раз работать с минимальной гарантией».

Компанию «Капелла Фильм» и ее команду, наверное, можно назвать одной из самых опытных среди дистрибьюторов релизов ограниченного проката. Помимо АВГУСТА, Надежда Мотина работала с проектами ПИНА: ТАНЕЦ СТРАСТИ 3D (20,7 млн рублей на 25 копиях), НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ (24,6 млн на 89 копиях), ПЕНА ДНЕЙ (22,1 млн на 50 копиях), КРАСОТКИ В ПАРИЖЕ (12,6 млн на 43 копиях). Вышедший в 2010 году только на четырех копиях ГОСПОДИН НИКТО собрал 18,1 млн рублей и на некоторых площадках прокатывался больше года. До 2015-го фильмы компании несколько лет подряд возглавляли наши чарты ограниченного проката.

В 2016 году лидером среди релизов ограниченного проката формально стала лента ВЗЛОМАТЬ БЛОГЕРОВ. Ее соседство с картинами вроде МОЙ УБИЙЦА, РУССКИЕ ЕВРЕИ или ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ выглядит несколько странным, но таковы факты. «Ограничкой» может быть не только сугубо фестивальное кино. Общий знаменатель можно найти и здесь – это ориентированность на узкий сегмент зрителей. Только в одном случае это взрослая, избирательная аудитория, в другом – дети до 10 лет. «Идея ограниченного проката именно фильма ВЗЛОМАТЬ БЛОГЕРОВ родилась не спонтанно, – рассказывает Вера Кутергина, директор по прокату Bazelevs. – У нашей компании уже есть опыт выпуска проекта УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ, показы которого можно было заказать через Интернет, если в городе набиралось определенное количество желающих его посмотреть. У картины совершенно четко выраженная аудитория – пользователи Интернета и фанаты блогеров, принявших в ней участие. У нас появилось желание выпустить фильм узко и по результатам посмотреть, можем ли мы расширять географию проката, будет ли проект востребован. Сейчас идут переговоры о его добавлении в репертуар с такими городами, как Краснодар, Омск, Самара, Казань. Мы считаем, что с подобным кино работать можно и нужно, но более усидчиво, это занимает больше времени, чем традиционный релиз. О финале говорить рано – мы продолжаем прокат в новых городах, однако само решение о таком выпуске можно признать успешным».

Изначально фильм ВЗЛОМАТЬ БЛОГЕРОВ вообще вышел премьерными показами – в московском кинотеатре «Синема Парк Ривьера» за один день (3 ноября) прошло сразу 24 сеанса, которые принесли 1,95 млн рублей, через два дня 18 сеансов в одном из питерских «Синема Парков» принесли уже 2,09 млн. При этом билеты продавались по завышенным ценам и предусматривали фотографирование со звездами фильма. Только с 10 ноября картина стартовала уже на всех площадках «Синема Парка» и за полную неделю (10–16 ноября) освоила еще 2,54 млн рублей.

Стоит отметить, что представитель Bazelevs упоминал города, в которых нет кинотеатров «Синема Парка». Предположить, что вдохновленные успехами БЛОГЕРОВ «Каро» или «Формула Кино» тут же возьмут фильм к себе (если бы это было теоретически возможно), практически нереально. И дело не в конкретном проекте, а в общих принципах работы. Рынок довольно маленький и все смотрят друг на друга под микроскопом. Эксклюзивная история одного прокатчика автоматически означает обиду другого. «В нынешних реалиях тактика постепенного расширения росписи и появление вторых экранов неосуществима. Кто согласится считать себя «второсортной» площадкой? Хотя кинотеатр второго экрана не означает второсортность», – считает генеральный директор компании «Люксор» Сергей Сорочкин. «Я думаю, что сейчас это довольно утопичная история, – соглашается Дарья Рязанцева. – Уверена, будет протест со стороны тех кинотеатров, которые не попадут в число первых показчиков, и довольствоваться второй волной они не станут».

В Северной Америке примеров успешного выхода кино из ограниченного проката хоть отбавляй. Даже ставший самым кассовым релизом 2014 года СНАЙПЕР изначально три недели шел только на четырех площадках и собрал на них $3,4 млн. С каждой неделей трекинги сулили куда бόльшие сборы за первую неделю широкого проката. Но гораздо показательнее пример с ПАРАНОРМАЛЬНЫМ ЯВЛЕНИЕМ. Изначально никому не известный фильм вышел только на 12 площадках. Молниеносно распространявшийся «сарафан» помог достичь максимальной наработки не на стартовой неделе, а на третьей, когда работало в 13 раз больше кинотеатров (160).

«Мне бы очень хотелось, чтобы кинотеатры использовали тактику расширения росписи и поддерживали предпремьерные показы. Ведь такие показы создают «сарафан», позволяют фильму стать ожидаемым. Вот бы запустить показы в 2–4 кинотеатрах за несколько недель до старта, боюсь только, что не все партнеры поддержат эту идею», – говорит Евгений Пивоваров. По его словам, сейчас бывает так, что роспись расширяется в процессе проката. Однако обычно это происходит на условиях эксклюзива в небольших городах, с целью таким образом добиться эффекта культурного события.

Возвращаясь к фильмам ограниченного проката не для широкой аудитории, стоит отметить и ряд проблем, с которым сталкивается этот сегмент индустрии. «Мы лишились нескольких сильных площадок, и эта тенденция, увы, нарастает, – считает Роман Дорофеев. – Не работает «Художественный», «Домжур» тоже не показывает фильмы на постоянной основе, практически не берет ничего «Октябрь», хотя это площадка Московского кинофестиваля и у них существует проект «КАРО.Арт», заинтересованный исключительно в фестивалях, закрылся большой зал кинотеатра «35 мм», а малый забит блокбастерами, с ноября кинотеатр «Иллюзион» переквалифицировался на Голливуд, идея московского Дома кино организовать платные сеансы и прокатывать арт-проекты, широко анонсированная в СМИ, так и канула в лету, не работает большой зал петербургского Дома кино, я уж не говорю о регионах. Это лишь малая доля того, что мы потеряли». Евгений Пивоваров также заметил, что сетевые кинотеатры стали меньше показывать релизы ограниченного проката: «И я могу понять их позицию. Артхаус – это изначально более рисковый продукт. В условиях сложной экономической ситуации, в борьбе за максимально большую аудиторию кинотеатры вынуждены отрезать куски репертуарного «пирога» – фильмы, успех которых неочевиден».

Подводя итоги, можно отметить два предназначения ограниченного проката. Одно из них не применяется на нашем рынке и, судя по всему, еще не скоро будет задействовано. Постепенное увеличение росписи помогло бы дистрибьютору сформировать положительный «сарафан» его релиза, а кинотеатру – посмотреть работу фильма на сторонней площадке, увидеть его динамику. Почему этого не произойдет в ближайшем будущем, можно рассуждать долго. Возможно, для таких маневров еще слишком мало кинотеатров и экранов, большие запросы по росписи со стороны дистрибьюторов оставляют немного вариантов для быстрого принятия решения, играют существенную роль дружественные отношения, от которых два шага до смертельной обиды. Все может быть. Второе предназначение – это поддержание жизни многих независимых прокатчиков, и здесь понятие эксклюзивности для сложного кино более чем уместно. Большинство дистрибьюторов старается удержаться в рамках ограниченного проката, то есть до 50-ти или хотя бы до 100 кинотеатров. От этого зависит наполняемость залов, а значит, и длина проката. Правильно настроить работу в ограниченном прокате и понимать вкусы своей аудитории должен не только дистрибьютор, но и кинотеатр. Это большие фильмы продают прокатчики, а о маленьких зрители узнают на местах.

12.01.2017 Автор: Андрей Белый