EFM–2017: что купили на кинорынке российские прокатчики

EFM является одним из самых крупных кинорынков в мире, вторым по значимости в Европе. К тому же, это первое подобное деловое мероприятие в года, а потому российские дистрибьюторы всегда с интересом посещают Берлин, стремятсь закрыть первые важные сделки и отсмотреть приобретенное ранее кино. Несмотря на непростые для независимых дистрибьюторов времена, продажи прав на Россию и СНГ на EFM всегда ведутся весьма активно. В этом году, по наблюдениям многих байеров, цены на такие права заметно снизились и стабилизировались.

БК опросил почти всех закупщиков EFM от России и попросил их рассказать о собранном в Берлине улове. Но ответить на наш запрос смогли не все участвовавшие в рынке дистрибьюторы, так как далеко не все их сделки еще финализированы.

Армен Дишдишян, вице-президент по международным вопросам «Централ Партнершип»:

Не все приобретенные проекты пока могу назвать, так как ряд сделок находятся еще на стадии подписания. Могу подтвердить, что мы забрали самый востребованный на этом рынке проект, новый фильм от Lionsgate. Также в наш пакет попали картины САМЫЙ ХОЛОДНЫЙ ГОРОД с Шарлиз Терон и Джеймсом МакЭвоем и ОБЕЩАНИЕ с Кристианом Бейлом, премьера которой состоялась на фестивале в Торонто. Из посмотренного на EFM нас приятно удивил фильм МИНА с Арми Хаммером, который мы купили ранее. Были уверены, что это локальное кино про Афганистан и были поражены его масштабом.

В целом, интересных проектов на этом рынке было больше, чем на последнем AFM. Но больших коммерческих картин, которые бы попадали в круг наших интересов, представлено было не так много. Нам интересны проекты с широким прокатом в США, у которых есть серьезный кассовый потенциал на нашей территории. Ведь сегодня бизнес-модель такова, что минимальные гарантии за права нужно отбивать с кинотеатрального проката, потому что телевидение уже не будет давать тех доходов, что раньше. Этому способствует решение о консолидации всех закупок «Национальной медиа-группы», «СТС-медиа» и РЕН-ТВ, что автоматически означает их сокращение. Помимо этого, менеджмент «СТС-медиа» в целом поменял курс на российский контент. Понятно, что мейджорский продукт и крупные независимые иностранные проекты каналы не перестанут покупать, а вот средние фильмы будут пользоваться меньшим спросом. Эти изменения, а также возможное повышение госпошлины за прокатное удостоверение заставляют нас быть еще более осторожными при выборе картин.

Из приятного могу отметить, что цены по сравнению с прошлым годом снизились, стали более адекватными. Продавцы явно пересмотрели свои эстимейты на нашу территорию.

Владимир Артеменко, СЕО компании «Megogo Distribution»:

На EFM мы купили драму УНА (Una) c Руни Марой и один из самых больших проектов этого кинорынка, экшн-комедию ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА (Hitman`s Bodyguard) с Райаном Рейнольдсом, Сэмюэлем Л. Джексоном, Сальмой Хайек и Гэри Олдманом. УНУ выпустим 30 марта, а ТЕЛОХРАНИТЕЛЯ – 17 августа 2017 года. Был еще ряд фильмов, которые нас заинтересовали, но сделки по ним пока окончательно не подтверждены. На рынке посмотрели ранее нами приобретенные проекты: триллер СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ и фантастический мультфильм СПАРК – нам оба проекта очень понравились.

В целом, я бы не сказал, что на этом рынке продавалось много громких фильмов, зато среднего контента было достаточно. Обстановка наблюдалась спокойная, не слышал, что были какие-то ожесточенные торги за проекты среди российских закупщиков. Цены стабилизировались на приемлемом уровне, каких-то скачков последнее время не было.

Михаил Додзин, программный директор «Синема Престиж»:

Берлинский кинорынок прошел для нас достаточно успешно и динамично. Мы посмотрели около 20 фильмов, сделали по трем свои предложения – все они были приняты. В принципе, у нас не было большой необходимости совершать сделки на этом рынке, практически до конца лета мы можем идти по графику – два фильма в месяц. Но три комедии настолько понравились, что мы решили их приобрести.

PAPA OU MAMAN 2 – это продолжение полюбившегося зрителям фильма, который шел в наших кинотеатрах летом 2015-го под названием ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС и собрал $160 000. Лоран Лафитт и Марина Фоис играли там супружескую пару на грани развода. Международное название нового фильма РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ отсылает к легендарной комедии РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ. Фильм вышел в прокат во Франции в декабре 2016-го, суммарный бокс-офис около 8 млн евро. Венсан и Флоренс Леруа все-таки развелись, но живут на одной улице напротив друг друга, у каждого свой партнер, а четверо детей кочуют от мамы к папе и обратно. В конце концов, это им надоедает, и они решают воссоединить родителей.

УЖЕ НЕ ТОРТ (оригинальное название Rock-N-Roll) – шедевральная комедия Гийома Кане, вышла во Франции в прокат 16 февраля, бокс-офис за 1-й уикенд более 4 млн евро. В ролях цвет французского кино: сам Кане, Марион Котийяр, Жиль Леллуш, Бен Фостер, Иван Атталь и Джонни Халлидей. Герои Гийом и Марион – супружеская пара актеров. Когда-то он был молодой звездой, получал «Сезар», купался в лучах славы, сейчас ему уже 43, он снимается в дешевых сериалах, одевается во что попало, покупает продукты в магазинах, где его зовут мистер Котийяр, и печально бредет домой, где его ждет блестящая Марион, звезда, красавица, самая востребованная актриса поколения. Все меняется, когда начинающая актриса на съемочной площадке говорит ему, что он «уже не рок-н-ролл» (русский аналог «уже не торт»), в списке потенциальных любовников он стоит на первом месте с конца и что «так долго не живут». Гийом понимает, что надо что-то менять… и перемены начинаются.

БУДЬ КАК ДОМА (оригинальное название À bras ouverts) – самая ожидаемая французская комедия года, новый фильм режиссера БЕЗУМНОЙ СВАДЬБЫ Филиппа де Шоврона, от которой также ждут финансовых рекордов. Зал во время просмотра рыдал от смеха, так что эти прогнозы не беспочвенны. В запале предвыборных дебатов рафинированный буржуа Жан-Этьен Фужероль говорит, что его любимая Франция открыта для любых иммигрантов, они везде найдут себе кров и еду, даже в его доме. Не проходит и суток, как у его ворот появляется цыганский табор во главе с наглецом Бабиком (Эри Абиттан). Размеренной семейной жизни приходит конец: по дому бегают свиньи, нежданные гости не только плавают в бассейне, но и сидят в хозяйском туалете, пьют коллекционные вина и даже пытаются приударить за женой Жан-Этьена.

Юлия Муравова, генеральный директор компании «Экспонента»:

У нас уже сформировался достаточно сильный пакет на год, и в Берлине стояла задача помимо прочего посмотреть целиком ряд уже купленных проектов. И они нас все порадовали – в ГОНКЕ ВЕКА потрясающие работы Колина Ферта и Рейчел Вайс, а в ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ – великолепный Кевин Спейси и яркий образ Николаса Холта, в которого влюбятся все девушки. Оба проекта – с достойнейшим продакшен-вэлью, эти фильма нужно смотреть только на большом экране, потому что красиво, эмоционально и захватывающе. В эту линейку вписывается наше новое приобретение – ГОГЕН с Венсаном Касселем: любовь, эротика, экзотика и максимальные эмоции. Целиком посмотрели фантастику ОРБИТА 9, которую выпустим летом – трогательная история с необычным хай-концетом, словно объединяющим ПАССАЖИРОВ и ВРЕМЯ.

Также мы приобрели французскую комедию 1+ЭВЕРЕСТ и уже по локализации понятно, что, как и французские зрители, наши будут сравнивать кино с лучшими фильмами Омара Си. Это невероятная история, основанная на реальных событиях, о простом парне из парижских окраин, забравшемся из-за любви без подготовки на Эверест. Фильм сейчас отлично идет во французском прокате, формируя мощный «сарафан».

Еще в Берлине купили хоррор с любопытным хай-концептом: грабители банка сталкиваются с призраками преступников, которые были заперты в хранилище много лет назад. Этот фильм с рабочим названием ХРАНИЛИЩЕ мы купили у компании, продавшей нам до этого НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ. Помимо этого, мы находимся в переговорах по нескольким проектам, и надеемся, что сможем заявить о них уже скоро.

В целом, рынок в Берлине оказался неожиданно слабым с точки зрения коммерческого и зрительского кино на фоне возросшей активности российских закупщиков и роста ожиданий западных продавцов. Такое ощущение, будто в головах у обеих категорий кризис закончился, и независимый сегмент на подъеме. В реальности это совсем не так, поэтому работать было очень тяжело, тем больше наша радость от того, что удалось приобрести несколько крепких проектов.

Анатолий Сергеев, генеральный директор компании Kinologistika:

На EFM мы купили две европейские картины: СУКА-СУДЬБА с Гаэлем Гарсия Берналем и ЧУДЕСА В ПАРИЖЕ с Пьером Ришаром и Эммануэль Рива. Также ударили по рукам по поводу приобретения яркого и оригинального фильма на тему зомби, который будет готов к осени. Традиционно выбрали один симпатичный американский ужастик и наметили несколько проектов для дальнейшего обдумывания и выстраивания стратегии. Рассчитываю, что по всем упомянутым фильмам мы сможем что-то показать на нашей презентации на кинорынке (она, кстати, в первый день 27 февраля в 10-30 утра, не пропустите!).

В целом, интересный контент на рынке, безусловно, есть, но в свете возросших требований мейджоров по форматам, уверен, надо сокращать количество проектов на выпуск и подходить к выстраиванию лайнапа более вдумчиво. Однако сказать, что фильмов столько, что «глаза разбегаются», тоже нельзя. Есть ряд крепких проектов, которые при определенных маркетинговых усилиях и финансовых вливаниях смогут «стрельнуть». Но гарантий нет никаких.

Еще из отмеченного: в последнее время все более активно себя ведет Netflix. Если раньше они выкладывали круглую сумму и забирали все цифровые права, обесценивая таким образом релиз для всех остальных, сводя всю его экономику в непредсказуемую кинотеатральную плоскость, то сейчас Netflix способен купить весь спектр прав. После длительной погони за фильмом КАРГО с Мартином Фриманом, я был слегка разочарован, когда выяснил, что все мировые права забрал вышеупомянутый оператор. Продавцы, кстати, весьма счастливы по этому поводу, ибо им делают «предложение от которого невозможно отказаться». Также есть информация, что скоро в крупных городах США Netflix откроет свои кинотеатры

По поводу активности российских закупщиков – коллеги из отрасли очень удивлялись тому, что кто-то выкупил очередную часть ПЧЕЛКИ МАЙИ на СНГ за довольно крупную сумму, которую почти невозможно отбить. До сих пор неясно, кто же это был. Пожалуй, это главная загадка Берлинского кинорынка.

Иван Кудрявцев, генеральный продюсер дистрибьюционной компании MVK:

Называть приобретенные проекты пока не можем – не подписаны соглашения. В целом, можем сказать, что рынок независимой анимации по-прежнему бодрый, но после явного перегрева, что наблюдался в этом секторе недавно, у игроков началось оздоровление амбиций. Меньше «случайных» компаний, меньше авантюр, меньше шаблонного креатива. Китайские «тигры» не только продолжают наращивать производственные мощности, но и активно рекрутируют золотые «мозги» и руки из Голливуда, хотя во внешних инвестициях их стратегия многовекторна: все яйца в одну корзину не кладут. Совместные проекты запускаются и с Европой, и с Россией. Все более крепкий по уровню историй и картинки анимационный продукт показывают производители Британии и Канады. Западный стандарт сторителлинга и изображения ещё долго будет для мирового рынка эталоном. В целом же EFM укрепляет в мысли, что в ближайшие 10 лет погоду в мировой киноиндустрии будет определять Китай – прежде всего как исполинский рынок сбыта: когда слышишь о релизах на 18 тысяч экранов, тебя берет веселая оторопь.

Надежда Мотина, директор по закупкам и кинопрокату компании «Капелла Фильм»:

Мне удалось купить несколько фильмов, еще ряд проектов находится на стадии переговоров. Это прежде всего приключенческая комедия КУНГ-ФУ ЙОГА с Джеки Чаном. Вас ждут поиски сокровищ в пещерах Исландии и в песках Сахары, подводные гроты, гонки на верблюдах и поездка в такси со львом, самый большой бриллиант, храмы Непала и прекрасные принцессы, а главное драки и фирменный юмор. У картины рейтинг 6+, она выйдет в формате 2D и 3D. Джеки Чан приедет на премьеру в начале апреля.

5 мая выпустим мелодраму ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДАЛИДА. Это история женщины, которая обладала магической красотой и невероятным голосов, всю жизнь она искала настоящую любовь. Ее песни Besame Mucho, Paroles, paroles, Je suis malade известны всем. Провокационный проект СМЕРТЬ СТАЛИНА от модного режиссера, номинанта на премию Оскар, Армандо Яннуччи со Стивом Бушеми, Ольгой Куриленко, Джейсоном Айзеком. (На нашей презентации 1 марта в 10.15 мы расскажем про новые фильмы и покажем эксклюзивные материалы).

В преддверие повышения пошлины на прокатные удостоверения многие компании остались оптимистами и активно делали предложения и повышали цены. Самым дорогим проектом стал САМЫЙ ХОЛОДНЫЙ ГОРОД с Шарлиз Терон. Кроме него практически не было больших коммерческих проектов. Высокая конкуренция была за анимационные проекты, а в сегменте арт-мейнстрим – за знаковых режиссеров. Меня порадовало, что компании-продавцы перестали закладывать в свои планы астрономические суммы за права на территорию СНГ, и репутация дистрибьютора стала для них важнее цифр минимальной гарантии.

23.02.2017 Автор: Мария Позина