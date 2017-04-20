Общественный Совет Минкультуры обсудил деятельность Фонда кино

В четверг, 20 апреля в Министерстве культуры РФ состоялось заседание Общественного совета, посвященное деятельности Фонда кино. Необходимость обсудить результаты работы организации, занимающейся распределением значительной части государственных средств для поддержки российского кино, возникла после критики Фонда министром культуры Владимиром Мединским, а также публичных разбирательств новых условий соглашения между Минкультом и Фондом. Министр высказался за больший контроль над деятельностью организации, а также повышение уровня эффективности инвестирования средств.

Предложения Мединского оказались куда более конкретными, чем большинство тем, обсуждавшихся на Общественном совете. Заседание открылось докладом Исполнительного директора Фонда кино Антона Малышева, который рассказал об успехах, достигнутых его организацией за время ее работы с момента образования системы мэйджоров. В частности, о том, что доля фильмов, созданных и вышедших в прокат при поддержке Фонда кино в 2011-2017 годах, составила 80% от общего объема кинокартин. О том, что в 2016 году касса российских картин составила 8,6 млрд руб., что на 76% больше, чем было в 2010 году. О запуске ЕАИС и первых результатах программы кинофикации малых городов, благодаря которой к концу 2017 году в стране появится 437 новых кинозалов.

Однако самых активных членов Совета интересовали несколько иные вопросы. В большинстве своих выступлений они говорили вовсе не о Фонде не о том, к чему он имеет непосредственное отношения. Так, замеситель председателя Общественного совета Николай Бурляев сетовал на всеобщую коммерционализацию российского кино и ратовал за духовность. Продюсер Александр Мельник советовал заниматься финансированием «вдохновляющего кино», которое «конечно никогда не принесет прибыль». Писатель Святослав Рябов говорил о странном выборе сюжетов поддерживаемых фильмов, и зачитывал синопсисы получивших госфинансирование картин о Валькириях и бандитах (правда, как потом выяснилось, деньги были выделены не по линии Фонда, а по линии Министерства культуры).

На то, что выступающие говорят вовсе не о Фонде кино обратил внимание последний и самый эмоциональный докладчик – председатель Попечительского совета Фонда Владимир Толстой. Он заметил, что члены Совета, видимо, не понимают как отстроена система государственного финансирования кинематографа, и что Фонд кино занимается только коммерческими проектами, поскольку именно так прописано в Уставе, утверженном Правительством РФ. «Фонд работает над исполнением только поставленных учредителем задач. И эти задачи: увеличить долю российского кино, его сборы и быть экономически эффективным!», – сказал Толстой.

Впрочем, на заседании прозвучали и предложения «по существу». В частности, председатель Общественного совета Павел Пожигайло предложил Фонду нести публичную ответственность за качество тех фильмов, на которые выделяются деньги из госбюджета. Он призвал скорректировать Устав организации, внеся в него слова о соответствии задач Фонда нормам и задачам «Основ государственной и культурной политикии России». Кроме того, Пожигайло выступил с инициативой пересмотреть состав попечительских, экспертных и сценарных советов Фонда. Она была поддержана и Николаем Бурляевым, предложившим убрать из экспертного совета большую часть продюсеров из-за «явного конфиликта интересов», а в сценарную рабочую группу добавить больше сценаристов. Режиссер Юрий Кара выступил с инициативой обязательной ротации мэйджоров, которые, по его словам, просто не способны каждый год выдавать проекты, соответствующие задачам Фонда и индустрии. Зампредседателя Общественного совета Владимир Аристархов предложил сделать информацию о финансовых вложениях Фонда более прозрачной, так как даже он не смог найти в открытых источниках сведения о том, сколько получает от Фонда тот или иной проект и на каких условиях ему выделяются эти деньги.

Все прозвучавшие предложения по итогам заседания Общественного совета будут направлены в Правительство, для выработки дальнейших действий по улучшению работы Фонда кино и Министерства культуры.

20.04.2017 Автор: Артур Чачелов