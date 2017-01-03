«Неужели это русское кино?»

Несмотря на регулярные отчеты российских продюсеров об их успехах на международных рынках, в целом в отечественном киносообществе сохраняется предубеждение, что наше кино зарубежная аудитория не знает и особенно не замечает. Тем удивительнее и приятнее получать хоть и небольшие, но доказательства обратного. Так, недавно в Сети появился ролик с позитивной реакцией иностранных блогеров на трейлер к фильму НЕВЕСТА. Памятуя о том, что это уже не первый подобный формат (в свое время на кинофорумах активно «гуляло» аналогичное видео ЗАЩИТНИКОВ), БК решил исследовать, как и по чьей инициативе возникают эти ролики и что они дают продвижению отечественного контента.

Тематические каналы на YouTube, авторы которых смотрят, реагируют и оценивают трейлеры или фильмы, существуют уже несколько лет во всем мире. И все это время продукты российского кинопроизводства оценивали исключительно отечественные онлайн-критики, иностранцы же обычно выбирали для своих разборов голливудские блокбастеры или европейские фестивальные хиты. Первые подвижки в этом четком раскладе произошли пару лет назад, когда в поле зрения зарубежных блогеров попал бойкий трейлер ХАРДКОРА, всерьез заставивший их поохать от удивления. Однако причислять это к достижениям российского кинематографа, наверное, будет не совсем честно, учитывая, что это был все-таки проект совместного производства с США. Так что лавры первенства в этом направлении достаются другому отечественному продукту. «Без ложной скромности могу сказать, что наш фильм ЗАЩИТНИКИ стал первым, на который обратили внимание известные зарубежные блогеры, – признается продюсер компаний Enjoy Movies и «Большое кино» Гевонд Андреасян. – Так что индустрия может сказать нам за это спасибо. А после ЗАЩИТНИКОВ появились обзоры трейлеров других больших российских фильмов. Теперь во всем мире знают, что в России есть кино, на которое стоит обратить внимание, западные блогеры стали целенаправленно следить за русскими проектами».

И действительно – после того, как в марте 2015 года некий афробританский блогер под ником The 1st Take на своем канале прокомментировал тизер ЗАЩИТНИКОВ, сказав «вау!», назвав фильм российскими ЛЮДЬМИ ИКС и заработав более 46 тысяч просмотров, «блокада» была снята, тему подхватили, и на сегодняшний день роликов с реакцией иностранцев только на картину про советских супергероев насчитывается несколько тысяч. Дальше – больше: иностранцы, чья географическая принадлежность чрезвычайно пестра – от Индии до Германии и США, стали выделять в своих блогах целые тематические разделы под российское кино. Сегодня на YouTube можно обнаружить видео с реакцией на трейлеры практически всех недавних и будущих крупных отечественных релизов: от БИТВЫ ЗА СЕВАСТОПОЛЬ и ДУЭЛЯНТА, до НЕВЕСТОЙ и СТАНЦИЕЙ 88, которая выйдет в прокат только в 2019 году. Наибольшей популярностью, помимо вышеназванных ЗАЩИТНИКОВ, пользуются «реакционные» ролики к картинам КОМА, ПРИТЯЖЕНИЕ, ВИКИНГ и 28 ПАНФИЛОВЦЕВ. Конечно, нельзя сказать, что они бьют рекорды, собирая по 100–200 тысяч просмотров, но и эти цифры говорят о стабильном интересе.

Любопытна сама реакция зарубежных блогеров на наши кинопродукты, и надо сказать, что ни одного откровенно негативного или тем более издевательского отзыва найти так и не удалось. Максимум, что они позволяли отметить – это не всегда идеальная графика в наших фантастических проектах. Но сами по себе концепты зарубежным зрителям очень нравятся, и вообще они удивлены, что в России снимаются такие большие фильмы. Так, по ЗАЩИТНИКАМ самую бурную реакцию ожидаемо вызывает медведь, в котором иностранные блогеры видят изюминку, отличающую российский супергеройский проект от голливудских. В трейлере ВИКИНГА американцы оценили брутальность и аутентичность, посетовав, правда, что ждали от проекта скорее морскую тему и много кораблей, а в 28 ПАНФИЛОВЦАХ зарубежные ценители похвалили атмосферу в целом.

Естественное для российского человека подозрение, что просто так иностранцы наше кино хвалить не будут, не нашло подтверждений. Как заявили опрошенные нами дистрибьюторы и продюсеры обсуждаемых проектов, они ко всем этим видео никакого отношения не имеют. Так, в частности, представители компаний ЦПШ и Sony Pictures сказали, что эти ролики имеют органическое происхождение, что у них нет и не планируется никаких договоренностей с зарубежными блогерами. Гевонд Андреасян, в свою очередь, подчеркнул, что для него в данном вопросе политика невмешательства принципиальна. «Никакой нашей инициативы в появлении этих обзоров нет, – замечает продюсер. – Я вам больше скажу: мы вообще никак не взаимодействуем ни с иностранной прессой, ни с блогерами. И причина в том, что там за обзоры не принято платить. Блогеры делают ролики, чтобы раскачать свои каналы – это целая индустрия заработка на просмотрах. Думаю, что если начать им за это платить, можно испортить сам подход».

Вместе с тем именно в этом подходе, в непосредственной оценке продюсеры и видят самую важную миссию таких видео. «Эти ролики позволяют понять важную вещь: как абсолютно нейтральные люди воспринимают то, что происходит в российском кинематографе, – продолжает Андреасян. – Наши блогеры, к сожалению, российскую киноиндустрию в основном ругают, потому что отрицательные отзывы в нашей стране собирают намного больше просмотров, чем хвалебные. Западные же очень лояльны и позитивны, реагируют на все фильмы непредвзято». Подобного мнения придерживается и продюсер компании Art Pictures Дмитрий Рудовский: «Эти ролики дают возможность преодолеть эффект кривого зеркала, увидеть реакцию людей, не встроенных в нашу хейтерскую систему».

При этом какого-либо значения для продвижения своих проектов продюсеры в иностранных роликах не видят, считая их скорее нишевой историей, рассчитанной в первую очередь на зарубежных подписчиков соответствующих каналов.

Однако нельзя сказать, что эта история совсем уж не касается российских интернет-пользователей. Пару месяцев назад ряд наших блогеров начал делать подборки самых интересных зарубежных тематических видео, дублируя их на русский язык. И стоит отметить, что количество их просмотров даже превышает показатели блогов – первоисточников видео. Так, наиболее активный в этом направлении канал Vaseslav набирает до 260 тысяч просмотров одного видео, что выглядит уже довольно приличной цифрой и основанием рассчитывать на то, что этот тренд будет и дальше развиваться.

Очевидно, что российской аудитории интересно, что думают про наше кино «за бугром». И реакция иностранцев, которые говорят «круто!» и как будто бы искренне округляют глаза при виде спецэффектов российского производства, рождает не только вопросы-намеки «сколько им за это заплатили?». Судя по комментариям, для определенной части интернет-аудитории мнение со стороны имеет ощутимый вес. «Оценки иностранцев оказывают определенный эффект на наших хейтеров, – разделяет эту мысль Гевонд Андреасян. – Зачастую пользователи останавливают чью-то, мягко скажу, неконструктивную критику, ставя в пример именно эти ролики: «Ребята, имейте совесть, посмотрите, как реагируют люди за границей, ведь им нравится! Сколько можно выплескивать ненависть?»

Прямо скажем, ненависти в комментариях к видео с реакцией иностранцев значительно меньше, чем, к примеру, на официальных страничках русских проектов в YouTube. Так, вышедший третий трейлер фильма ПРИТЯЖЕНИЕ на канале Sony Pictures получил более тысячи комментариев, среди которых подавляющее большинство – это даже не отзывы об увиденном, а оскорбления и проклятия в адрес создателей. На этом фоне реакция иностранцев на трейлер ПРИТЯЖЕНИЯ, опубликованная в блоге Vaseslav и укладывающаяся, по сути, в одну фразу: «чуваки, это круто!», вызвала у русскоговорящих комментаторов как риторические вопросы, вроде: «почему американцам это так нравится, а русским – нет, ведь они привыкли к более крутой графике?», так и не менее глубокие и самообличающие рассуждения на тему, что мы действительно недооцениваем свое (к сожалению, выраженные исключительно в нецензурной и не подходящей для цитирования форме).

В свою очередь, этот же самый ролик на американском киноманском ресурсе собрал пусть и не так много комментариев, но большинство из них были позитивные: «Выглядит довольно прилично, учитывая, что это не от голливудской студии», «Признаюсь, я заинтригован, это выглядит как американский фантастический фильм. А я ожидал полной ерунды!» и так далее.

Подобная картина, когда по факту американцы дают нашим фильмам более высокие оценки, в который раз наводит на размышления о природе российского хейтерства как основополагающего настроения в Рунете. Примечательно, что продюсеры, которые, как правило, активно разоблачают безосновательность сетевых «кинокритиков», на вопрос, какие методы борьбы с этим злом они видят, ответили в философском ключе. «Бороться с хейтерами целенаправленно нет смысла – время все расставит на свои места, – заявляет Гевонд Андреасян. – Это просто такое поколение. Они закончат школы, институты, у них появятся заботы, придется зарабатывать деньги, и станет не до того, чтобы строчить миллион комментариев на тему «как все плохо». Потом вырастет следующее поколение, со своими плюсами и минусами. Время не стоит на месте – был ЖЖ, теперь есть «ВКонтакте», где каждый второй что-то комментирует, пытаясь заработать на ругани. Надо просто выждать, они сами по себе исчезнут, как многое другое до этого».

Дмитрий Рудовский, в свою очередь, в принципе не видит в хейтерстве особой проблемы для индустрии. «Благодаря социологическим исследованиям мы убедились, что количество хейтеров не безгранично. В основном это люди, которые зарабатывают на этом деньги, и их не так уж и много. Они не создают такого критичного фона, который может влиять на прокат», – делится продюсер с оговоркой, что за личные оскорбления в Сети необходимо привлекать к ответственности.

Конечно, невозможно точно посчитать убытки отрасли от деятелей хейтерского фронта и также сложно предположить, когда они угомонятся или пойдут зарабатывать деньги другим способом. Но понаблюдав, как реакция простых американских и европейских ребят на российские фильмы вносит смуту в их ряды, закрадывается призрачная надежда на то, что, может быть, таким путем определенный контингент российской аудитории начнет менять свое отношение к родному кинематографу. Конечно, звучит дико, но вдруг? Ведь чужой пример всегда заразителен.

03.01.2017 Автор: Мария Позина