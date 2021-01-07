9 «спящих хитов» российского проката в 2021 году

2021 год будет интересен не только однозначными и очевидными кассовыми хитами, но и разноплановыми жанровыми картинами. В ворохе релизов будущего года БК попробовал отыскать «темных лошадок», способных удивить результатами. Конечно же, далеко не все проекты из списка действительно окажутся «спящими хитами», однако на эти картины все-таки стоит обратить особое внимание. Проекты расположены в произвольном порядке.

СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР

Дата: неизвестна.

Необычная сюжетная завязка драмы Ренаты Литвиновой, где в альтернативном мире правит великий матриархат, заинтриговала многих, а стильный трейлер расширил потенциальную аудиторию от узкого круга поклонников режиссера до весьма значительного числа киноманов. Конечно, для массового зрителя это кино по-прежнему выглядит слишком вычурно, но в крупных городах картина вполне может стать хитом. Впрочем, в продукте для избирательной аудитории большое значение всегда играет качество проекта, а тут что-либо однозначно предположить очень сложно. Лента должна была выйти в прокат еще в 2020 году, однако теперь мы ждем ее в 2021-м.

ДЕНЬ ГОРОДА

Дата: 21 января.

Один из первых крупных отечественных релизов 2021 года после «новогодней битвы» − «народная комедия» с отличным актерским ансамблем. У проекта есть хороший рабочий трейлер, он вызывает приятные ассоциации с хитом ДЕНЬ ВЫБОРОВ. Лента является первым полнометражным оригинальным проектом IVI, а также всесторонне поддерживается ТНТ. В купе с обещанной широкой рекламной кампанией все это должно дать высокие результаты в прокате.

ОБЩАГА

Дата: неизвестна.

Режиссерский дебют, пожалуй, самого известного в мире российского оператора Романа Васьянова очевидно громко прозвучит в прокате 2021 года. Это экранизация еще одного произведения культового Алексея Иванова (ТОБОЛ, ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ, СЕРДЦЕ ПАРМЫ). Проект уже имеет и атмосферный ролик, и стильный постер. Лента претендует на звание «сарафанного хита» и, благодаря дистрибьютору-мейджору, может пойти по кассовому пути таких картин как ЛЕТО или все того же ГЕОГРАФА.

СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ

Дата: 22 апреля.

История про то, как самая обычная семья из Краснодара пытается выжить в стесненных финансовых обстоятельствах от сценариста больших хитов Николая Куликова (ЛЕГЕНДА №17, ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, ОГОНЬ, Я ХУДЕЮ). Еще один проект, претендующий на звание «народной комедии», хотя бы потому, что заявленная тема очевидно близка значительной части населения нашей страны. В купе с южным колоритом места действия вполне может превратить проект в новое ГОРЬКО.

БЫВШАЯ

Дата: 11 марта.

Продюсеры Владислав Северцев (помимо прочего, он еще и один из создателей «Битвы экстрасенсов») и Дмитрий Литвинов зарекомендовали себя только качественными проектами. Еще свежи в памяти кассовые успехи их НЕВЕСТЫ и дилогии ПИКОВАЯ ДАМА, но очевидно, что в последнее время жанр русского хоррора претерпевает в прокате определенные трудности. Тем не менее, сбрасывать его со счетов пока слишком рано, особенно когда речь идет об оригинальном подходе к направлению. БЫВШАЯ как раз из таких: лента пытается выйти за рамки привычной фабулы отечественных ужастиков, работая на поле так называемых «отношенческих» хорроров. Все это, включая необычное название, открывает возможности для привлечения более широкой, нежели традиционная для этого жанра аудитории.

СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ

Дата: 4 февраля.

Криминальная комедия с актуальной и неповторимой Валентиной Мазуниной в главной роли. На первый взгляд грубоватая, но очевидно яркая картина, при определенном стечении обстоятельств способная преподнести приятный кассовый сюрприз. Дата выхода выбрана вроде бы верно, да и промоматериалы − запоминаются. Очевидный вопрос лишь в том, получится ли в должной мере раскрутить этот проект без значительных финансовых вложений или промоподдержки федерального канала?

РЯД 19

Дата: 7 октября

Новый фильм от продюсеров Вадима Верещагина, Рафаэля Минасбекяна и Джаника Файзиева по-настоящему интригует. По сюжету он напоминает сразу два ярких жанровых голливудских хита − ИЛЛЮЗИЮ ПОЛЕТА и НОЧНОЙ РЕЙС, но очевидно, что лишь в завязке истории. Ничего похожего в жанровом кино у нас пока не снимали, так что попытки сыграть на неосвоенном поле вызывают уважение и неподдельный интерес.

ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ.

Дата: 22 апреля.

Смешение жанров в таком сочетании (в данном случае хоррора и комедии) для российского кинематографа нетипично. Первой ласточкой этого направления стали РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ, но их потенциал был ограничен привязкой к сериалу. В 2021 году эксперимент продолжит фильм Екатерины Краснер ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ и уж ему-то, вроде бы, ничего не должно помешать. Кроме конкурентного окружения. Фабула картины до боли напоминает ирландский фильм 2012 года ГРЭББЕРСЫ, но тогда потенциал интересной задумки не был реализован в полной мере. Отечественный фильм попробует это исправить.

ПУГАЛО.

Дата: 18 февраля.

Не удивляйтесь присутствию в этом списке столь артовой картины. Триумфатор «Кинотавра- 2020», драма ПУГАЛО, в абсолютных цифрах конечно же не поставит рекордов. Но, похоже, именно этой ленте суждено стать самым кассовым якутским фильмом российского проката. Республика, как известно, главный поставщик регионального кино у нас в стране, а ПУГАЛО, видимо, станет ее первым всероссийским сарафанным хитом. Главным референсом для картины является прошлогодний KITOBOY, однако, есть ощущение, что кинопрокатная судьба у фильма Дмитрия Давыдова может сложиться куда более успешно.

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07.01.2021 Автор: Георгий Романов, Артур Чачелов