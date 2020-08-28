Киноиндустрия Украины: шесть лет свободного плавания

Материал впервые был опубликован в электронном БК #29 (855) от 24 июля 2020 года.

По традиции, летом мы максимально подробно рассказываем о ситуации в киноиндустрии Украины. За последние несколько лет большой объем государственных инвестиций и серьезное увеличение средней цены билета привели к стремительному росту украинского рынка. В то же время доля национального кино за шесть лет не смогла достичь двузначного показателя, а стремление максимально «украинизировать» и политизировать локальный контент мешает его продвижению на соседние рынки.

КОВИД, МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ

В силу непредвиденных обстоятельств первого полугодия 2020 года, очевидно, что показатели рынка упали и их бессмысленно сравнивать с предыдущими годами. Кинотеатры Украины закрылись из-за пандемии в середине марта и получили разрешение открываться со 2 июля после соответствующих указов местных властей. Как и в России, площадки соблюдают меры безопасности – это касается социального дистанцирования, личной безопасности и санитарной обработки помещений. В кинотеатрах показывают уже бывшие в прокате картины и свежие релизы независимых прокатчиков. Крупные украинские премьеры запланированы на более поздний срок. Интересно, что в первом полугодии средняя цена билета составила 97 гривен – это 253 рубля по нынешнему курсу. Иными словами, можно говорить о том, что цена билета в кино на Украине сравнялась с аналогичным показателем в России – при все еще очень разном уровне доходов в двух странах. В первом полугодии 2020-го средняя цена на Украине оказалась на 3 гривны выше, чем в 2019 году. В целом средняя цена билетов каждый год растет примерно на 10 гривен, что играет определяющую роль в росте совокупного бокс-офиса.

ВОЙНЫ МЕНТАЛИТЕТОВ

В 2019 году в украинский прокат вышло 367 фильмов, но так как в стране нет системы автоматизированного учета билетов и не все прокатчики предоставляют сведения о своих фильмах, нам удалось получить данные о кассовых сборах 237 релизов. По данным крупнейшего украинского дистрибьютора B&H Film Distribution Company, общие сборы в украинском прокате в 2019 году составили 2,9 млрд гривен, это на 17% больше, чем годом ранее. В целом рынок показывает стабильный прирост год от года. В долларовом выражении прирост даже выше (21,6%), в том числе благодаря укреплению национальной валюты: $114,5 млн в 2019-м против $94,174 млн в 2018 году. А вот число зрителей хоть и увеличилось, но не столь значительно – 30,7 млн в 2019-м против 29 млн в 2018 году.

В 2019 году в прокат вышло максимальное число национальных картин – 27 релизов. В совокупности они собрали 209,2 млн гривен, что на 14,3% больше, чем в 2018-м, тогда бокс-офис украинского кино достиг 182,9 млн гривен. Прирост зрителей составил 8,6%, украинское кино посмотрели 2,448 млн человек. При этом доля национального кино по-прежнему невелика – она даже сократилась по сравнению с предыдущим годом и составила 7,28%.

Российское кино уже шесть лет де-факто под запретом. В 2019 году единственной игровой российской картиной в прокате стала ГРОМКАЯ СВЯЗЬ, заинтересовавшая 106 тысяч зрителей и собравшая 10,4 млн гривен. Также в соседней стране прокатывался мультфильм БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, но по его кассе пока нет данных. В 2020 году российских картин в прокате и вовсе не оказалось. В 2018-м на Украине работали семь таких проектов: комедия «Квартета И» О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ, НЕЛЮБОВЬ, СЕРДЦЕ МИРА, ХРУСТАЛЬ (совместное производство Россия и Беларусь), ГУРВИНЕК. ВОЛШЕБНАЯ ИГРА, ЛЕТО и МЕДВЕДИ КАМЧАТКИ. НАЧАЛО ЖИЗНИ. По мнению экс-главы Государственного агентства Украины по вопросам кино Филиппа Ильенко, украинский зритель перестал воспринимать российское кино как нечто близкое. «C 2014 года мы запретили почти 800 фильмов и сериалов. Пик этих запретов пришелся на 2014-2015 годы, сейчас в этом все меньше потребности. Есть простое правило: зритель смотрит не только американское кино, но требует ментально близкий контент, касающийся его культурного контекста. К 2014 году российское кино занимало эту нишу на украинском рынке. Сегодня украинский зритель перестал воспринимать русское кино как ментально близкое», – уверен он (цитата по «Украинской правде»). Но если руководствоваться этой логикой, то можно сделать вот какой вывод: показатели доли украинского кино говорят о том, что полноценной (и ментально близкой) заменой российскому контенту местным картинам стать так и не удалось.

В 2019 году на топ-20 фильмов приходилось 51,3% суммарного бокс-офиса Украины и 50% всех купленных в стране билетов. Самым кассовым фильмом стали МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ, в то время как в России они оказались на третьем месте, уступив КОРОЛЮ ЛЬВУ и ХОЛОПУ. Голливудские релизы и на Украине, и в России смотрят примерно одинаково, хотя есть и различия. В частности, украинцы особое предпочтение отдают комедиям: к примеру, третье место в украинском прокате занимает ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ, в России он находится на 15 месте. А вот АЛЛАДИН, в России занимающий деcятое место, на Украине попал только на 17-е. ДЖОКЕР в обеих странах занимает высокое место: шестое в России и четвертое на Украине. Фильм ОДНАЖДЫ… В ГОЛЛИВУДЕ – 13-й в России и 12-й на Украине. В украинский топ-20 также попали релизы, которых нет в российском чарте: FORD ПРОТИВ FERRARI, ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД и ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ.

В прошлогодний российский топ-20 вошли три национальных фильма, один из них возглавляет чарт. Самый кассовый украинский фильм занимает в национальном чарте по итогам 2019 года 20-е место. Это комедия СКАЖЕНЕ ВЕСІЛЛЯ 2, («Безумная свадьба 2»). На 26 позиции находится еще один украинский фильм – исторический блокбастер ЗАХАР БЕРКУТ. В 2018 году в топ-30 входили четыре украинские картины, результаты двух из них были рекордными и остались непревзойденными в 2019 году. Это комедия Владимира Зеленского Я, ТИ, ВІН, ВОНА («Я, ты, он, она»), занявшая 7 место годового чарта и заработавшая 71,1 млн гривен, и первая часть комедии СКАЖЕНЕ ВЕСIЛЛЯ («Безумная свадьба»), попавшая на 12 место чарта и собравшая 54,9 млн гривен.

В 2018 году шесть украинских фильмов собрали в прокате более 10 млн гривен, в 2019 году таких проектов оказалось только три. Из местного кино зрители по-прежнему предпочитают смотреть комедии – романтические и приключенческие, хотя в 2019 году в чарт также попали четыре исторических фильма – экшн ЗАХАР БЕРКУТ и КРУТИ 1918 («Круты 1918»), биографии ЦІНА ПРАВДИ («Гарет Джонс») и ЗАБОРОНЕНИЙ («Запрещенный»). Генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич объясняет в интервью изданию «Главком»: «На европейском рынке аналогичная ситуация – кассовыми национальными фильмами становятся локальные комедии. Это близко и понятно широкому зрителю и недорого в производстве, поэтому такие фильмы обычно прибыльны». Исторические картины собирают меньше, но составляют ощутимую часть рынка. По словам Синькевич, историческое кино дороже в производстве и требует большей подготовки. «Очень трудно вписать историческое кино в контекст и сделать так, чтобы люди ему поверили. Это требует работы мощной команды. Именно здесь нам не хватает качества», – считает она.

В топ-20 самых кассовых релизов первого полугодия 2020 года попало уже пять национальных картин, хотя и начинаются они с 14 места чарта. Это МОЇ ДУМКИ ТИХІ («Мои мысли тихие»), ПЕКЕЛЬНА ХОРУГВА, АБО РІЗДВО КОЗАЦЬКЕ («Адская хоругвь, или казацкое Рождество»), НАШІ КОТИКИ («Наши Котики»), ПОБАЧЕННЯ У ВЕГАСІ («Свидание в Вегасе») и ЧЕРКАСИ («Черкассы»). Впрочем, ни одной из этих картин не покорилась отметка в 10 млн гривен. В аналогичном российском топе семь отечественных картин, из которых в топ-10 попало четыре. На первом месте в России ЛЕД 2, на третьем – ВТОРЖЕНИЕ, на втором – ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, лидирующие в украинском чарте. Второе место на Украине занимают УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА (шестое в России), третье – ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА (пятое в России). Потрясающе высоко в украинском чарте забрались романтическая комедия РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ, выходившая в России в декабре, ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ (10 место в России) и ЗОВ ПРЕДКОВ (16 место в России).

В 2019 году обновилась тройка лидеров бокс-офиса Украины с 2007 года: первое место заняли МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ, второе – КОРОЛЬ ЛЕВ, третье – ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ. В целом топ сильно обновился в 2019 году – в чарте появилось 11 релизов и еще два – в 2020 году. Самая кассовая украинская комедия Я, ТИ, ВІН, ВОНА за год опустилась с 15 места в 2018 году до 23-го в 2019. Во многом обновление чарта вызвано повышающейся ценой билетов. Интересно, что лидером по количеству зрителей и сборам в долларах все еще остается выходивший в 2009 году АВАТАР.

БИТВА ЗА DISNEY

Лидером рынка среди дистрибьюторов в 2019 году осталась компания B&H Film Distribution Company, долгое время прокатывавшая проекты Disney, Sony, Universal и Paramount. Доля прокатчика на рынке в прошлом году достигла рекордных 51,22% (48,83% в 2018 году). Компания выпустила 48 релизов (46 в 2018 году), их совокупный бокс-офис составил 1,5 млрд гривен (1,2 млрд в 2018 году).

Но в 2019 году расстановка сил среди дистрибьюторов изменилась. В октябре контент Disney перешел «Киномании», первым релизом прокатчика стала МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ. Кроме Disney, дистрибьютор представляет проекты Warner Bros. То есть теперь «Киномания» потенциально способна на равных конкурировать с многолетним лидером, а то и потеснить его. Релизы Disney позволили прокатчику уже по итогам прошлого года подняться с третьего на второе место. Доля на рынке достигла 22,93% против 19,45% в 2018 году. Самыми кассовыми проектами компании стали ДЖОКЕР, ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II и МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ.

На третье место опустилась компания Ukrainian Film Distribution, теперь оставшаяся без контента Fox и прокатывающая независимый контент и украинское кино. Доля компании составила 13,46% (20,64% в 2018 году), во многом за счет фильмов Fox. Из независимых прокатчиков поменялись местами «Вольга Украина» и «Мультимедиа Дистрибьюшн». MMD достигла своих результатов благодаря результатам национальных картин СКАЖЕНЕ ВЕСІЛЛЯ 2 и ЗАХАР БЕРКУТ.

ПАТРИОТИЗМ ПРОТИВ КАССЫ

Приведенные данные подтверждают тезис, что за шесть лет свободного плавания и отсутствия конкуренции со стороны российского кинематографа местная индустрия не научилась на равных конкурировать за зрителя с Голливудом. Если в России отдельные отечественные комедии и мелодрамы давно способны собирать на уровне и даже больше фильмов Marvel (см. ХОЛОП, обе части ЛЬДА и ПОЛИЦЕЙСКОГО С РУБЛЕВКИ), то на Украине пока не наблюдается ничего похожего. Хотя структура господдержки и количество выделенных на локальный контент средств вполне сопоставимы.

После запрета российского кино в 2014 году Украина принялась усиленно инвестировать в кинопроизводство и наращивать поддержку своих проектов. К концу 2019 года общее количество поддержанных государством кинофильмов составило 148. В 2019-м государство выделило на национальное кино- и телепроизводство 900 млн грн. Бюджет Госкино составил чуть более 500 млн гривен, еще 400 млн выделил Украинский культурный фонд в рамках программы усиления аудиовизуального сектора. По средневзвешенному курсу гривны это 2,3 млрд рублей. В России Минкульт и Фонд кино ежегодно выделяют на поддержку кинопроизводства около 5 млрд руб. В 2018 году финансирование также составило около миллиарда гривен: 500 млн выделили Госкино и 500 млн – Министерство культуры в рамках специально проведенного «Патриотического питчинга». В 2020 год Украинский культурный фонд не будет фокусироваться на поддержке кино. Госкино планировалось выделить 750 млн. гривен, однако из-за пандемии коронавируса бюджет был сокращен до 450 млн гривен. Еще 100 млн выделит Минкульт на производство сериалов патриотического направления.

Поддержка государства была высокой последние несколько лет, вместе с тем новая украинская власть – по крайней мере, на словах – не менее серьезно относится к реформированию украинской киноотрасли. Президент и часть новых чиновников – выходцы из кино- и медиабизнеса. Владимир Зеленский и сам говорил, что поддержка украинского кинематографа является одним из приоритетных задач нового правительства. «Мы ждем крутых фильмов на экранах, высоких бокс-офисов и международных наград. А главное – зрителей в кинотеатрах, которые будут выбирать наше кино. Кино, снятое в Украине», – отмечает Владимир Зеленский.

Наряду с увеличением господдержки приоритетным направлением развития украинской киноиндустрии является ориентация на сотрудничество с другими странами. Один из лидеров бокс-офиса 2019 года, ЗАХАР БЕРКУТ, снят в копродукции с США. Активная работа над созданием нормативно-правовой базы для упрощения сотрудничества с другими странами в будущем должна закрепить за Украиной репутацию новой и перспективной для копродукции территории. В конце 2019 года Верховная Рада приняла изменения к Закону «О государственной поддержке кинематографии в Украине», которые предусматривают введение рибейтов для иностранных производителей аудиовизуального контента на уровне 25-30%. В прошлом году Рада ратифицировала соглашение о присоединении Украины к фонду Eurimages. Также одобрения Рады ждет соглашение о совместном производстве аудиовизуальных произведений между Украиной и Канадой. Ратификация соглашения откроет возможность украинским и канадским продюсерам совместно создавать фильмы в официальной копродукции и будет способствовать развитию кинообразования, обмену кадрами, проведению совместных кинематографических мероприятий.

По словам Виктории Ярмощук, гендиректора FILM.UA Group, исполнительного директора Украинской киноассоциации и советника министра культуры по вопросам кинематографии, сегодняшнюю ситуацию на рынке контента можно назвать концом эпохи недооцененности: украинские профессионалы могут похвастаться кейсами, полноценно представленными на международных фестивальных площадках и кинорынках. За последние несколько лет увеличивается количество копродукций с Украиной (к июню 2020 года в стране снимается 14 фильмов совместно с киностудиями из Италии, Франции, Нидерландов, Польши и других европейских стран), растет востребованность украинских VFX-специалистов, а национальный контент выходит в прокат на новых территориях. Также постепенно укрепляются связи с китайскими партнерами.

Если громкие кассовые победы украинским фильмам еще предстоят, то фестивальные успехи уже заметны – особенно много их было в прошлом году. Драма Валентина Васяновича АТЛАНТИДА о последствиях войны на востоке Украины стала лучшим фильмом в программе «Горизонты» Венецианского кинофестиваля. В конкурсных программах фестиваля участвовали еще два фильма, созданные при поддержке Госкино: РАСКРАШЕННАЯ ПТИЦА Вацлава Мархоула и PARTENONAS Мантаса Кведаравичюса. Драма ДОМОЙ Наримана Алиева участвовала в программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля. В основном конкурсе Берлинского фестиваля участвовал созданный при поддержке Госкино фильм ГАРЕТ ДЖОНС Агнешки Холланд. МОИ МЫСЛИ ТИХИЕ режиссера Антонио Лукича получил специальный приз жюри программы East of the West на фестивале в Карловых Варах. А осенью 2020 года картина появится на европейской стриминговой платформе HBO Europe. В 2020 году Ирина Целик получила награду на фестивале Sundance как лучший режиссер в международном документальном кино за фильм ЗЕМЛЯ ГОЛУБАЯ, БУДТО АПЕЛЬСИН. Также среди громких фестивальных побед последних лет – премия за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля ДОНБАССУ Сергея Лозницы.

Украина зарекомендовала себя и на рынке телеформатов. Так, сериалы «Слуга народа» и «Нюхач» были проданы как форматы за рубеж. «Нюхач» появился на территории Японии и вышел на Netflix, дистрибьютором сериала «Прятки» стал ZDF Enterprises, а украино-польско-чешского проекта «Принцип удовольствия» – немецкий сейлз-агент Beta Film. В то же время одна из самых кассовых украинских комедий СКАЖЕНЕ ВЕСІЛЛЯ была продана как формат в страны Балтии. Украинский мультфильм РУСЛАН И ЛЮДМИЛА: ПЕРЕЗАГРУЗКА был продан более чем на 60 территорий, а также стал первой украинской анимацией, которая вышла в прокат в кинотеатрах Китая. Кроме того, индустриальная программа Producers Network нынешнего Marché du Film, прошедшего в этом году онлайн, впервые была сфокусирована на Украине.

КРИЗИС РОСТА

За 2019 год на Украине завершено производство 46 фильмов. В течение 2018 года при поддержке Госкино было снято 26 полнометражных фильмов. В прошлом году были проведены два питчинга, по итогам которых поддержку получили 80 проектов. За прошлый год подписано 75 договоров на производство фильмов. По состоянию на начало февраля 2020 года в производстве находится 94 фильма. Фактически большая часть господдержки сейчас уходит на производство. Многое из снятого – патриотическое кино, которое часто не пользуется успехом у зрителей. Игроки рынка призывают сосредоточиться не на количестве проектов, а на их качестве и перераспределить государственные деньги, выделяя их также на образование и рибейты.

«Мы еще не зафиксировали перепроизводство, но есть риск с этим столкнуться. Мы хотим вот так взять и производить по 50 фильмов в год, чтобы каждую неделю была премьера, – рассуждает Филипп Ильенко. – Но в стране нет столько зрителей, которые бы ходили в кино каждую неделю. Есть около 2 млн людей, более или менее регулярно приходящих в кино, а в среднем каждый украинец ходит в кино реже одного раза в год. 26 полных метров в год – этого более чем достаточно для рынка на данном этапе. В Украине не так много производственных ресурсов. И технически, и с точки зрения специалистов, индустрия не готова к производству такого количества качественного контента, и зритель не готов потреблять его столько. Более того, мы уже зафиксировали инфляцию гонораров в отрасли, вызванную отсутствием достаточного количества кадров. Соответственно, опытные специалисты начинают увеличивать требования финансового характера, поскольку они уже могут выбирать, на кого работать. Это приводит к росту себестоимости производства фильмов». По мнению Ильенко, средства надо тратить не только на производство, но и на образование и повышение квалификации, на развитие проектов, на продвижение фильмов, на сохранение и восстановление кинематографического наследия.

«У государства есть определенные цели, задачи и обязательства перед обществом. Кино для государства – один из инструментов достижения этих целей, – согласна с ним Виктория Ярмощук. – Я не берусь оценивать художественную ценность украинского кино – у меня нет для этого ни соответствующего образования, ни опыта, ни морального права. Если каждые две недели будет выходить украинский фильм, и на него будут идти люди – это уже суперрезультат! Нам нужны качественные, хорошие, прокатные зрительские картины, которые соберут сотни тысяч зрителей, достойный бокс-офис, а затем – и высокие рейтинги при телепоказах и в диджитале. Нужно выделять деньги на зрительское кино, поддерживать его, но только в том объеме, который продюсер не может сам собрать на рынке, в прокате, обеспечить продажами на ТВ, платформы или за границу, спонсорством и другими законными способами». (Из интервью изданию Media Business Reports).

По мнению Виктории Ярмощук, если в сфере сейчас и есть кризис, то это кризис роста. Появляются проблемы, которых не было раньше, надо по-другому распределять ресурсы. Ключевую проблему украинского аудиовизуального рынка она видит в недостаточной емкости. По ее словам, производитель фильма точно не может окупить его на украинском рынке только в прокате. Можно выйти в ноль, если продать права на телевидение, а получить прибыль – после продаж на международные территории, привлечения спонсоров и эффективно работы. Рынок кинопроката и дистрибуции не позволяет производить проекты без поддержки государства, поэтому, по убеждению Ярмощук, необходимо создавать такие условия, чтобы кино могло функционировать без нее. Один из путей решения этого вопроса она видит в развитии кинотеатров и привлечении других каналов дистрибуции украинского кино. «Самая большая проблема рынка в том, что в нем недостаточно денег для правильного функционирования – самодостаточно и без безумной поддержки государства. Что для этого нужно? Закачать в рынок дополнительные деньги, – говорит она. – Где их можно взять? За границей. Введение рибейтов привлечет в Украину зарубежных производителей контента. Это определенная дополнительная нагрузка на бюджет, но рибейт выплачивается только после того, как зарубежные производители потратили в нашей стране свои средства и заплатили тут налоги».

Ильенко согласен с тем, что украинское кино станет выгодным для финансирования в условиях роста рынков сбыта. «На сегодня кинотеатральный рынок в Украине мизерный, у нас чуть более 500 залов. Телевизионный рынок из-за того, что все телеканалы убыточны, не может платить много денег за трансляцию фильмов, – считает продюсер. – Интернет-рынок вообще в плену аудиовизуального пиратства, поэтому у наших людей нет представления, что надо платить деньги за просмотр контента. Только сейчас стали появляться фильмы, которые окупили свое производство. Мы должны четко осознавать, что все это связано с общими процессами в стране. Без роста экономики, без роста внутреннего рынка и покупательной способности населения все процессы не запустятся масштабно».

ЯЗЫКОВОЙ ВОПРОС

Ни один связанный с кинопроизводством на Украине чиновник предпочитает публично не замечать одну из заметных проблем нового украинского кино – языковую. Все новые прокатные картины в соседней стране снимаются исключительно на украинском языке. И даже если оставить за скобками политический момент, это сильно сужает аудиторию этих релизов как внутри страны (где русский язык является основным как минимум для трети граждан), так и за ее пределами – например, в СНГ языком международного общения по-прежнему остается русский. В странах Балтии картины на русском языке также пользуются устойчивым спросом у значительной части зрителей. Кроме того, некоторым украинским артистам (особенно если речь про старшее поколение) с трудом даются роли на украинском.

Россия по-прежнему воспринимается правящим классом на Украине как агрессор. Как мы уже отмечали ранее, российское кино за редким исключением не показывается в кинотеатрах. Но сериалы все еще снимаются в копродукции и демонстрируются как на Украине, так и в России. Стремление любыми средствами изжить русский язык из общественного пространства противоречит коммерческим интересам. В начале этого года большой скандал вызвало то, что в новом сезоне крупнейшего телеканала страны «1+1» часть сериалов выйдет на экраны на русском языке. Генеральный продюсер канала Елена Еремеева на презентации нового сезона объясняла это спецификой жанра. «По нашим наблюдениям, мелодрамы на украинском языке воспринимаются хуже, чем комедии», – признает она. – Когда же люди смотрят комедии, то, попав в водоворот событий, просто не замечают, на каком языке смотрят продукт».

С назначением в июне новым министром культуры Александра Ткаченко, бывшего генерального директора «1+1 Мedia», пошли разговоры про оттепель в российско-украинских отношениях – по крайней мере, в сегменте аудиовизуального рынка. В частности, министр поставил под сомнение целесообразность проводимого на Украине запрета на показ ряда российских фильмов. Он отметил, что запрет определенным актерам на въезд в страну не может одновременно служить основанием для запрета фильмов с их участием. По его мнению, процедура внесения в «черные списки» за антиукраинские высказывания и посещения Крыма в целом непрозрачна и требует пересмотра. Вместе с тем, Ткаченко исключает возможность выделения бюджетных средств на совместное с Россией производство сериалов, но частные инвестиции в совместных сериалах считает экономически целесообразными.

ПОРВАЛИ ДВА BOYANA

В условиях отсутствия в Украине качественной системы образования в сфере кино- и телепроизводства зарубежные съемочные группы могут привести в страну передовой опыт. Также одной из главных проблем, связанных со съемками на Украине, является неразвитость инфраструктуры, в частности, дефицит студийных комплексов – при наличии большого выбора локаций. «В украинской киноиндустрии недостаточно экономического потенциала, чтобы строить крупные студии, проводить на частные средства обучение персонала, отправлять людей куда-то на тренинги и тому подобное, – рассказывает Ильенко в интервью «Главкому». – Серьезные производственные мощности здесь могут создавать иностранные производители, привлеченные системой рибейтов. Все это делают крупные инвесторы, которые могут реализовывать свои проекты в Украине. Таким путем пошли, например, Чехия, Польша, Болгария, Румыния, Венгрия. К примеру, фильм 300 СПАРТАНЦЕВ был снят в Болгарии на прежней студии Boyana, которая была для этого полностью отреставрирована. Там потом сняли еще несколько крупных блокбастеров. Большинство давно снимает не в Калифорнии, а в странах, где есть дешевые ресурсы. Из тех, кто работает на таких проектах, только ключевые специалисты являются иностранцами, а все остальные – местные. Работая на лидеров производства, они проходят определенную подготовку и таким образом учатся и получают грандиозный производственный опыт. А потом они могут работать уже и на локальных проектах, перенося этот опыт, знания и умения на площадку своего кинематографа. Во всем мире ведется конкуренция между государствами за привлечение кинопроизводства. Потому что это прямая инвестиция: средства, которые привозят иностранные производители, тратятся не только на киноиндустрию, но и на все смежные отрасли: от гостинично-ресторанного в сферу продажи сувенирной продукции. А главное – это способствует популяризации страны в глобальном измерении».

Кроме глобальных стратегических проблем на рынке есть и другие сложности. В частности, пиратство и непрозрачность рынка. На Украине давно обсуждают необходимость введения автоматизированной системы подсчета билетов. Пока игроки рассматривают два варианта: присоединиться к системе comScore или разработать собственную программу, где оператором будет Госкино. По словам гендиректора comScore в России и СНГ Романа Исаева, на данный момент компания не собирает данные на рынке Украины и прикладывает все возможные усилия для того, чтобы как можно скорее восполнить этот пробел. «В 2013 году у нас уже были конкретные планы по заходу Rentrak на украинский рынок, но события 2014 года остановили это движение, – говорит он. – Буквально в конце прошлого и начале этого года мы снова возобновили активные переговоры с рядом игроков киноиндустрии Украины на предмет возможного входа корпорации comScore на рынок и запуска системы сбора данных. Но в этот раз помешал коронавирус. Тем не менее, мы находимся в тесной связи с украинскими партнерами и сейчас обсуждаем варианты взаимодействия, которые могут быть достигнуты с учетом всех и геополитических, и экономических, и структурно-индустриальных сложностей. Мы все это учитываем в комплексе и стараемся найти взаимовыгодное решение». На данный момент сбором статистики кассовых сборов занимается компания B&H. Так как дистрибьютор является безоговорочным лидером кинопроката Украины, он взял на себя функцию сбора данных от остальных дистрибьюторов, которые в свою очередь получают данные от кинотеатров. «Когда крупнейший игрок рынка занимается подобной деятельностью, может быть определенный конфликт интересов. По сути, хорошо, что хоть он этим занимается, но систему нужно развивать и выводить ее на уровень развитых рынков. Необходимость в появлении сильного и системного игрока в сфере сбора данных в прокате Украины назрела давно. Кто должен им стать, очевидно», – считает Исаев.

Пандемия коронавируса добавила новых проблем к существующим. Уже сократилось финансирование отрасли на 2020 год, при этом Госкино продолжает проводить питчинги – во время карантина прошел отбор дебютантов и готовится новый конкурс. «Понять, сколько новых проектов поддержат – пока сложно. Прогнозируют, что сейчас приоритетным для многих будет снятие малобюджетных картин – с меньшим количеством локаций и героев, меньшими съемочными группами, – считает Юлия Синькевич. – Думаю, в следующем году такая тенденция сохранится. Это мировой тренд, характерный и для нас. Прошедшие планы будут, как минимум, скорректированы или возникнут новые проекты. Конечно, кризис всегда стимулирует на креативность. Однако говорить о том, что будет сниматься какое-то большое историческое кино с массовыми сценами, пока рано». (Из интервью Wonderzine Украина).

Назначенная в феврале на должность главы Госкино Марина Кудерчук смотрит в будущее с оптимизмом. За время карантина Госкино перезапустил сайт и внедрил возможность получения прокатного удостоверения в Интернете. «Если говорить о глобальных задачах, то нужно обратить внимание на улучшение качества производства фильмов. Во-вторых, акцентировать внимание на дистрибуцию, – рассказывает она в интервью Йод.media. – Фильмы снимают для того, чтобы показывать людям, а не складывать на полку. Поэтому поддержка и развитие сетей кинотеатров в регионах – must do. Нужно обратить внимание органов местной власти на состояние региональных киносетей и привлечь их к решению этих проблем, к развитию кино на местах в целом, как массового и влиятельного вида искусств. В наших планах – усиление направления международного сотрудничества для большего привлечения иностранного капитала в киноиндустрию Украины, обмена опытом по внедрению системы рибейтов. И, конечно, упор на развитие диджитализации в сфере госрегулирования киноотрасли. Сейчас завершается внедрение электронного прокатного удостоверения, на очереди – единый электронный билет в киносети. Это все значительно облегчит работу кинотеатров». Также в ближайших планах Госкино – поддержка девелопмента фильмов: разработка проекта и сценария, поиск финансирования и потенциальных сопродюсеров.

NB: В 2019 году на Украине работал 191 кинотеатр, общее число залов достигло 580. В 2018 году было 188 площадок на 531 зал. Крупнейшими сетями являются Multiplex (25 кинотеатров на 143 зала), «Премьера» (12 кинотеатров на 17 залов), «Кинопалац» (11 кинотеатров на 19 залов), «Планета кино» (8 кинотеатров на 35 залов), «Баттерфляй» (6 кинотеатров на 35 залов), KinoLand (5 кинотеатров на 27 залов), «Оскар» (3 кинотеатра на 22 зала). Наибольшее количество кинотеатров находится в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Харькове. Показчики констатируют улучшение ситуации на рынке – в том числе благодаря появлению новых торговых центров, строительство которых активизировалось в последние годы. «Думаю, улучшилась экономическая ситуация в целом и кинотеатры почувствовали это на себе, – говорит гендиректор Multiplex Виталий Писаренко в интервью Media Business Reports. – Не знаю, как остальные, но мы уже который год показываем прирост по зрителям и заполняемость хорошая».

«В крупных городах, особенно в Киеве, кинотеатров уже достаточно. Где-то даже перебор, – считает совладелец сети «Планета кино» Дмитрий Деркач. – В Одессе или Львове много кинотеатров, а вот в Днепре мало, в Харькове – есть куда развиваться. Мы рассматриваем довольно много предложений: Тернополь, Ивано-Франковск, Винница. Во многих населенных пунктах с населением до 200-300 тысяч находится по одному кинотеатру, чаще всего это старые залы. В совсем маленьких их вообще нет или это временные залы, которые открываются на лето в клубах. Поэтому, учитывая насыщение рынка в больших городах, все сети так или иначе туда пойдут и будут открывать кинотеатры. Если, конечно, появятся льготы».

Часто одной из проблем украинского рынка называют недостаточное число площадок для показа. В стране с населением 41,8 млн человек работает 191 кинотеатр, что накладывает свои пределы на окупаемость украинских фильмов. Но, по словам совладелицы независимых кинотеатров «Премьера» в Ковеле и Вараше Русланы Цюпьяшук, практически во всех небольших городах, где экономическая ситуация позволяет открыть кинотеатр, площадки уже работают. Если их нет, то имеет место целый комплекс причин: у жителей маленьких городов нет привычки ходить в кино, в регионах процветает пиратство, аренда помещений стоит дорого, у жителей низкие доходы, а реальное количество населения не соответствует официальному, поскольку люди уезжают в крупные города или европейские страны.

По поводу роста средней цены билета Виталий Писаренко говорит – если кинотеатр хочет зарабатывать, уровень стоимости билетов в стране требует максимальной заполняемости залов. И даже если заполняемость недостаточная, демонстраторы до последнего стараются не повышать цены, чтобы зрители имели возможность ходить в кино. Например, кинотеатры сети в Луцке для удержания зрителей долгое время сохраняли цены на уровне 60 грн, в одном из своих киевских кинотеатров сеть сделала все билеты по 50 грн и в целом как лидер рынка старается сдерживать рост цен на билеты в кино. «Это наша политика – держать цены на доступном уровне», – подчеркивает Писаренко. Руководитель компании «Синема-Центр», глава правления Союза кинотеатров Украины Любовь Лисовская добавляет, что украинские кинотеатры в целом пока не могут дорасти до докризисного уровня цен: «Кинотеатры работали, исходя из того, что средний чек должен быть порядка $5. Сегодня у нас нет этого чека. В среднем по Украине билет стоит порядка 90 грн, а $5 – это около 125 грн. Поэтому кинотеатрам достаточно сложно выживать, во всех сетях так или иначе есть финансовые проблемы».

28.08.2020 Автор: Рая Башинская, Ольга Куликова, Никита Никитин