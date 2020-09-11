БК составил рейтинг главных российских актеров последних 10 лет

БК продолжает публикацию рейтингов профессионалов киноиндустрии, которые фиксируют их достижения в 2010–2019 годах. На очереди - топ-50 главных киноактеров России.

Аналитики «Бюллетеня» выделили девять ключевых критериев, по которым оценивалась деятельность актеров. Ими стали общее количество проектов, в которых принял участие актер, число главных ролей, количество зарубежных проектов, степень участия актера в рекламной кампании фильмов, фестивальные награды и кинопремии, уровень медийности, количество подписчиков в соцсети Instagram, совокупный бюджет пяти самых дорогих фильмов с участием артиста и совокупная посещаемость пяти самых успешных проектов участника рейтинга.

При начислении баллов учитывались определенные условия. В расчет брались только полнометражные игровые проекты, которые вышли в прокат в период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2019 года и собрали в России и СНГ не менее 10 млн рублей. В иных случаях картина рассматривалась, если за нее актер получил номинацию на приз российского или международного фестиваля или российской или международной премии в категории «Лучший актер» или «Лучший актер второго плана».

На вершине нашего топа оказался Данила Козловский. У Козловского наибольшее количество главных ролей за десять лет и самая высокая вовлеченность в рекламные кампании среди всех участников рейтинга. Также в активе победителя один голливудский проект (АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ), максимальный балл за размер бюджетов и большой показатель посещаемости. Вклад в победу Козловского внесли его наградные достижения («Золотой орел» за ДУХLESS и «Ника» за ДУХLESS 2) и высокий уровень медийности. Прорывной для него стала роль Валерия Харламова в фильме Николая Лебедева ЛЕГЕНДА № 17. С тех пор Козловский снимается преимущественно в крупных проектах (ВИКИНГ, ЭКИПАЖ, МАТИЛЬДА, ТРЕНЕР) и безостановочно наращивает свое влияние в индустрии.

Второе место чарта БК занял Александр Петров. Никто не удивился бы, окажись он на первом месте, но все же меньшее количество главных ролей и чуть более скромное представительство на постерах фильмов не позволили ему обойти Козловского. В то же время Петров превосходит лидера рейтинга по уровню медийности, что говорит о большем интересе публики к его персоне здесь и сейчас.

Замкнул тройку лидеров Петр Федоров. Почти не проиграв двум своим коллегам по цеху по числу главных ролей, степени участия в продвижении, высокобюджетности и успешности своих проектов, актер уступил в уровне медийности, почти не набрав баллов ни за Instagram, ни за запросы в «Яндексе». За Федоровым закрепилась репутация не слишком кассового актера – сказались не самые высокие сборы ЛЕДОКОЛА и ДУЭЛЯНТА. Однако показатели нашей таблицы этот миф отчасти развенчивают: совокупная аудитория пяти самых кассовых фильмов с Федоровым составила без малого 20 млн человек.

На четвертом месте расположился Иван Ургант. Безусловно, основной причиной медийной актуальности Урганта является не карьера в кино, а популярность шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. И все же роль фронтмена комедийной франшизы Тимура Бекмамбетова ЕЛКИ (которая в значительной степени обеспечила девятую позицию в нашем рейтинге еще одному шоумену, Сергею Светлакову), а также отдельные кинопроекты (ВЫКРУТАСЫ, ВЫСОЦКИЙ) дают ему право на высокое место в нашем топе.

На пятом месте расположился Владимир Машков. Он служит примером идеально сбалансированной кинокарьеры – регулярное участие в успешных блокбастерах (ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, ЭКИПАЖ) уравновешивается работой у заслуженных режиссеров и профессиональным признанием. У Машкова есть три российские кинонаграды за роли в фильмах ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ и КРАЙ.

Топ-10 нашего списка выглядит так:

1. Данила Козловский

2. Александр Петров

3. Петр Федоров

4. Иван Ургант

5. Владимир Машков

6. Дмитрий Нагиев

7. Константин Хабенский

8. Федор Бондарчук

9. Сергей Светлаков

10. Милош Бикович

Ознакомиться с полным списком топ-50 и аналитикой результатов, а также подробнее прочитать о критериях подсчета и узнать, на каком месте в рейтинге мог бы расположиться президент Украины Владимир Зеленский, можно будет в новом выпуске электронного БК, рассылку которого все подписчики получат в пятницу вечером, 11 сентября.

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11.09.2020 Автор: Никита Никитин