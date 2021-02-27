Аналитика


Рейтинг БК: 10 главных актрис России 2020 года

Продолжаем публиковать независимые рейтинги профессионалов киноиндустрии

БК продолжает публикацию рейтингов профессионалов киноиндустрии, которые фиксируют их достижения в 2020-м году. На очереди - топ-10 главных киноактрис России.

Аналитики «Бюллетеня кинопрокатчика» выделили восемь ключевых критериев, по которым оценивалась деятельность артисток. Ими стали общее количество проектов, в которых принимали участие актрисы, число главных ролей и ролей второго плана, степень участия исполнительниц в рекламной кампании фильмов, фестивальные награды и кинопремии, уровень медийности, количество подписчиков в соцсети Instagram, бюджеты проектов и их кассовые сборы. Еще одним критерием стало попадание фильма с участницами рейтинга в топы онлайн-кинотеатров.

За первое место в нашем рейтинге развернулась борьба между Стасей Милославской и Аглаей Тарасовой, которые набрали абсолютно одинаковое количество баллов. У обеих исполнительниц в прошлом году вышло по три крупных проекта. Однако по дополнительным показателям на первой строчке оказалась Стася Милославская. Дело в том, что в фильме ЛЕД 2 у Тарасовой небольшая роль, в то время как Милославская делит главную роль со Светланой Ходченковой в спортивной драме НА ОСТРИЕ, а также исполняет двух ключевых женских персонажей в высокобюджетных драмах СТРЕЛЬЦОВ и ОГОНЬ. Именно Милославская снялась в самых крупнобюджетных фильмах года – по данному показателю она лидирует с большим отрывом. В ближайшие месяцы ее популярность будет только расти. ОГОНЬ только что начал свой онлайн-прокат после успешного выступления на больших экранах, а совсем скоро в кинотеатрах появится новый проект с участием актрисы – комедия РАШН ЮГ. В свою очередь Аглая Тарасова за счет успеха второго ЛЬДА и МАРАФОНА ЖЕЛАНИЙ стала чемпионкой по количеству зрителей, посмотревших фильмы с ней. В этом году Тарасова также не планирует сбавлять оборотов – вскоре мы увидим ее в комедии НЕПОСЛУШНИК и в картине Алексея Германа-младшего ВОЗДУХ.

Третье место нашего топа занимает Виктория Исакова. За год она появилась сразу в четырех фильмах. В двух из них Исакова сыграла главные роли. Это были ленты ОДИН ВДОХ и ТРОЕ, которые, к сожалению, выступили в прокате слабее ожиданий. То же самое можно сказать и про ЧЕЛОВЕКА ИЗ ПОДОЛЬСКА и ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ – кассовые сборы пока сложно назвать коньком проектов, в которых снимается Исакова. Впрочем, трудно спорить с тем, что она сейчас находится на пике востребованности и является любимицей режиссеров и продюсеров. Кроме того, Исакова одна из самых разноплановых актрис России, что подтверждает диапазон ее ролей.

Четвертое место в топе заняла Юлия Александрова, у которой в 2020-м году вышло три картины. Главным проектом с участием актрисы стал большой комедийный хит (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА, заработавший 520 млн рублей. К сожалению, вторая комедия, в которой на талант Александровой делалась большая ставка (КРАСОТКА В УДАРЕ), стала жертвой пандемии и не показала хорошего результата в прокате.

На пятом месте Надежда Михалкова, еще одна участница актерского состава главного зрительского фильма 2020-го, музыкальной мелодрамы ЛЕД 2 на. Именно эта картина принесла Михалковой-младшей наибольшее количество баллов, причем как благодаря своему успеху в кинотеатральном прокате, так и за счет востребованности на онлайн-сервисах на протяжении года. Именно у Михалковой и Тарасовой набралось рекордное количество баллов за онлайн-прокат.

Топ-10 нашего списка выглядит так:

1. Стася Милославская

2. Аглая Тарасова

3. Виктория Исакова

4. Юлия Александрова

5. Надежда Михалкова

6. Мария Аронова

7. Ирина Горбачева

8. Ирина Старшенбаум

9. Юлия Хлынина

10. Любовь Аксенова

Ознакомиться с полным списком топ-20 и аналитикой результатов, а также подробнее прочитать о критериях подсчета можно в новом выпуске электронного БК, рассылку которого все подписчики получили в пятницу вечером, 26 февраля.

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27.02.2021 Автор: Никита Никитин

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