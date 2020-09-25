БК составил рейтинг главных российских актрис последних 10 лет

БК завершает публикацию рейтингов профессионалов киноиндустрии, которые фиксируют их достижения в 2010–2019 годах. Последний рейтинг - топ-50 главных киноактрис России.

Аналитики «Бюллетеня» выделили девять ключевых критериев, по которым оценивалась деятельность актрис. Ими стали общее количество проектов, в которых приняла участие актриса, число главных ролей, количество зарубежных проектов, степень участия актрисы в рекламной кампании фильмов, фестивальные награды и кинопремии, уровень медийности, количество подписчиков в соцсети Instagram, совокупный бюджет пяти самых дорогих фильмов с участием артистки и совокупная посещаемость пяти самых успешных проектов участницы рейтинга.

При начислении баллов учитывались определенные условия. В расчет брались только полнометражные игровые проекты, которые вышли в прокат в период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2019 года и собрали в России и СНГ не менее 10 млн рублей. В иных случаях картина рассматривалась, если актриса за нее получила номинацию на приз российского или международного фестиваля или российской или международной премии в категории «Лучший актер» или «Лучший актер второго плана».

Главной российской актрисой десятилетия стала Светлана Ходченкова. Она возглавила чарт с огромным отрывом от ближайшей соперницы. Главный козырь Ходченковой — потрясающая работоспособность. Светлана успела сняться в наибольшем количестве фильмов за рассматриваемый период, а это, в свою очередь, дало ей рекордное количество главных ролей и, соответственно, постоянное участие в рекламных кампаниях. Добавила баллов актрисе и недавняя премия «Золотой Орел» за женскую роль второго плана в фильме Алексея Германа-мл. ДОВЛАТОВ. Дополнительные очки принесли Светлане съемки в двух западных проектах. Речь об эффектном эпизоде в британском триллере ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН и полноценной роли второго плана в блокбастере с Хью Джекманом РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ.

Второе место в нашем чарте заняла Александра Бортич. В ее копилке 15 фильмов, 7 главных ролей и участие в 12 рекламных компаниях (не считая сериалов и других активностей). Залогом ее успеха стала не только работоспособность, но и успешность проектов. Именно у Бортич наблюдается самый высокий балл за посещаемость среди актрис. Пять ее самых популярных фильмов привлекли более 30 млн зрителей. На счету Бортич блокбастеры ХОЛОП (самый кассовый фильм российского проката на текущий момент), дилогия ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ, ВИКИНГ (здесь она, кстати, делит экранное время с Ходченковой) и, конечно же, комедия Я ХУДЕЮ. В этом фильме Бортич провернула трюк, на который нечасто отваживаются западные актрисы – специально пополнела для роли и худела по ходу съемок. При продвижении фильма этот факт был крайне грамотно использован.

Замкнула тройку лидеров Елена Лядова. Две трети баллов ей принесли многочисленные награды за роли в фестивальных хитах ЕЛЕНА, ЛЕВИАФАН и ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ. Невероятно, но факт: каждая из этих трех ролей принесла Лядовой сразу две академические награды — по одному «Золотому Орлу» и «Нике». Кроме того, у Лядовой есть приз лучшей актрисе Московского международного кинофестиваля за фильм Андрея Прошкина ОРЛЕАН. Столь высокое признание профессионалов делает Лядову главной звездой интеллектуального кино по итогам прошедшего десятилетия.

Четвертое место топа заняла Вера Брежнева. Изначально Брежнева стала известна как певица, но участие в комедийных франшизах ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ и ЕЛКИ принесли ей любовь в том числе и кинозрителей. Успехом обернулся и выход Брежневой в ДЖУНГЛЯХ, где она сыграла в паре с Сергеем Светлаковым, а также в 8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЯХ, где ее экранным партнером стал нынешний президент Украины Владимир Зеленский. В основе высокой позиции Брежневой лежит ее медийная востребованность и кассовые подвиги комедийных франшиз.

На пятой строчке нашего топа - Кристина Асмус. Она также набирает львиную долю баллов за счет количества запросов пользователей «Яндекса» и популярности в Instagram. Играя в первой половине десятилетия преимущественно в хулиганских комедиях (ДУБЛЕР, ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ!, ЛЕГОК НА ПОМИНЕ), Асмус постепенно перешла на серьезные драматические роли. Кристина сыграла в военной драме А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ..., перевоплотилась в Светлану Хоркину во вторых ЧЕМПИОНАХ, и сыграла главную женскую роль в ТЕКСТЕ. Не удивимся, если ее драматический талант продолжат раскрывать режиссеры и в новом десятилетии.

Топ-10 нашего списка выглядит так:

1. Светлана Ходченкова

2. Александра Бортич

3. Елена Лядова

4. Вера Брежнева

5. Кристина Асмус

6. Юлия Высоцкая

7. Юлия Пересильд

8. Ксения Раппопорт

9. Анаа Михалкова

10. Ирина Горбачева

Ознакомиться с полным списком топ-50 и аналитикой результатов, а также подробнее прочитать о критериях подсчета можно будет в новом выпуске электронного БК, рассылку которого все подписчики получат в пятницу вечером, 25 сентября.

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25.09.2020 Автор: Никита Никитин