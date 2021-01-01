Аналитика


Лучшие фильмы 2020: мнение редакции БК

По традиции рассказываем какое кино понравилось нашим авторам и редакторам

По существующей традиции к концу каждого уходящего года авторы и редакторы «Бюллетеня кинопрокатчика» делятся с читателями своими  кинематографическими предпочтениями. Списки каждого составлены по личным предпочтениям их авторов и в абсолютно свободном формате.

Списки лучших фильмов 2020 года по версии сотрудников БК:

АЛЕКСАНДР НЕЧАЕВ
главный редактор

Топ-10 лучших фильмов 2020 года:

1. КОРОЛЬ СТЕЙТЕН-АЙЛЕНДА
2. МАЯК
3. ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ УБЕЖАЛА
4. НОВЫЙ ПОРЯДОК
5. ОФИЦЕР И ШПИОН
6. МАЛЬМКРОГ
7. 1917
8. ГНЕЗДО
9. ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
10. СПАЙС БОЙЗ

ДМИТРИЙ НЕКРАСОВ
выпускающий редактор

Топ-10 лучших фильмов 2020 года
в алфавитном порядке:

ЕГО ДОМ
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЧЕЧНЮ
ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА
НИКОГДА, РЕДКО, ИНОГДА, ВСЕГДА
ПЕРВАЯ КОРОВА
МА РЕЙНИ: МАТЬ БЛЮЗА
АССИСТЕНТКА
ШИРЛИ
ЛЕГЕНДА О ВОЛКАХ

ОЛЬГА КУЛИКОВА
руководитель отдела статистики

Топ-10 лучших фильмов 2020 года:

1. ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
2. ВПЕРЕД
3. ЕЩЕ ПО ОДНОЙ
4. МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ
5. 1917
6. ОСОБЕННЫЕ
7. ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
8. МАЯК
9. МОЙ ДРУГ МИСТЕР ПЕРСИВАЛЬ
10. ШАХМАТИСТ

АРТУР ЧАЧЕЛОВ
шеф-редактор сайта

Топ-10 лучших фильмов 2020 года:

1. 1917
2. ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
3. ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ
4. ЧЕСТНЫЙ КАНДИДАТ
5. ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
6. МАНК
7. СПУТНИК
8. ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА
9. ДОКТОР ЛИЗА
10. СПАЙС БОЙЗ

АРТЕМ ЛОГИНОВ
аналитик

Топ-10 лучших фильмов 2020 года:

1. ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-СПРИНГС
2. ЕЩЕ ПО ОДНОЙ
3. 1917
4. ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
5. МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ
6. СУД НАД ЧИКАГСКОЙ СЕМЕРКОЙ
7. ЭММА
8. БОРАТ 2
9. ДОВОД
10. МАНК

НИКИТА НИКИТИН
корреспондент

Топ-10 лучших фильмов 2020 года:

1. КОРОЛЬ СТЕЙТЕН-АЙЛЕНДА
2. ДОКТОР ЛИЗА
3. ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
4. ДОВОД
5. ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
6. 1917
7. О БЕСКОНЕЧНОСТИ
8. НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2
9. ОСОБЕННЫЕ
10. МАЯК

СЕМЕН БРОЖИТОВ
аналитик

Топ-3 лучших фильмов 2020 года:

ЕЩЕ ПО ОДНОЙ
ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ГЛУБЖЕ!

РАЯ БАШИНСКАЯ
корреспондент

Топ-10 лучших фильмов 2020 года:

1. ДОВОД
2. МАНК
3. СУД НАД ЧИКАГСКОЙ СЕМЕРКОЙ
4. ДУМАЮ, КАК ВСЕ ЗАКОНЧИТЬ
5. ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-СПРИНГС
6. ДЬЯВОЛ ВСЕГДА ЗДЕСЬ
7. МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ
8. ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
9. ЭММА
10. ВПЕРЕД

МАКСИМ ОСТРЫЙ
корреспондент

Топ-10 лучших фильмов 2020 года:

1. ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
2. ОХОТА
3. ПЕРВАЯ КОРОВА
4. ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ БАНДЫ КЕЛЛИ
5. МАНК
6. ПАДЕНИЕ
7. ИСТОРИЯ ДЭВИДА КОППЕРФИЛДА
8. УНДИНА
9. ТЕЛО ХРИСТОВО
10. ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-СПРИНГС

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01.01.2021 Автор: БК

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