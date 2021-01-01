Лучшие фильмы 2020: мнение редакции БК

По существующей традиции к концу каждого уходящего года авторы и редакторы «Бюллетеня кинопрокатчика» делятся с читателями своими кинематографическими предпочтениями. Списки каждого составлены по личным предпочтениям их авторов и в абсолютно свободном формате.
Списки лучших фильмов 2020 года по версии сотрудников БК:
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АЛЕКСАНДР НЕЧАЕВ
Топ-10 лучших фильмов 2020 года:
1. КОРОЛЬ СТЕЙТЕН-АЙЛЕНДА
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ДМИТРИЙ НЕКРАСОВ
Топ-10 лучших фильмов 2020 года
ЕГО ДОМ
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ОЛЬГА КУЛИКОВА
Топ-10 лучших фильмов 2020 года:1. ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
2. ВПЕРЕД
3. ЕЩЕ ПО ОДНОЙ
4. МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ
5. 1917
6. ОСОБЕННЫЕ
7. ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
8. МАЯК
9. МОЙ ДРУГ МИСТЕР ПЕРСИВАЛЬ
10. ШАХМАТИСТ
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АРТУР ЧАЧЕЛОВ
Топ-10 лучших фильмов 2020 года:
1. 1917
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АРТЕМ ЛОГИНОВ
Топ-10 лучших фильмов 2020 года:
1. ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-СПРИНГС
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НИКИТА НИКИТИН
Топ-10 лучших фильмов 2020 года:
1. КОРОЛЬ СТЕЙТЕН-АЙЛЕНДА
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СЕМЕН БРОЖИТОВ
Топ-3 лучших фильмов 2020 года:
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РАЯ БАШИНСКАЯ
Топ-10 лучших фильмов 2020 года:
1. ДОВОД
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МАКСИМ ОСТРЫЙ
Топ-10 лучших фильмов 2020 года:
1. ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
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01.01.2021 Автор: БК