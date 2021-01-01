Лучшие фильмы 2020: мнение редакции БК

По существующей традиции к концу каждого уходящего года авторы и редакторы «Бюллетеня кинопрокатчика» делятся с читателями своими кинематографическими предпочтениями. Списки каждого составлены по личным предпочтениям их авторов и в абсолютно свободном формате.

Списки лучших фильмов 2020 года по версии сотрудников БК:

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01.01.2021 Автор: БК