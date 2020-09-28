Эксперты не верят в повторное закрытие кинотеатров в России из-за второй волны коронавируса

В связи с ростом числа заболевших коронавирусом и осторожным появлением новых рекомендаций мэра Москвы Сергея Собянина, некоторые СМИ вышли с сообщениями о том, что кинотеатры в стране могут вновь закрыться. Мы поговорили с игроками и экспертами рынка о том, насколько, по их мнению, реальна такая перспектива.

Гендиректор comScore в России и СНГ Роман Исаев считает, что рынок постепенно восстанавливается и паниковать не стоит. «О закрытии кинотеатров в связи со второй волной речи не идет. То, что на днях раздавалось в СМИ — это истеричные посылы не самых адекватных людей. За этими эмоциональными высказываниями нет никакой реальной основы, — говорит он. — Считаю, что комментировать пока решительно нечего, ничего катастрофического не происходит. У нас есть несколько рабочих переносов релизов, не самая лучшая динамика заболеваемости, ужесточение режима от Собянина — но и все, ничего экстраординарного. Даже наоборот — за первые две декады сентября мы вышли на уровень 75% от сборов аналогичного периода прошлого года, и это при наличии ограничений и боязни части аудитории ходить в кино. Это потрясающий, крайне обнадеживающий показатель. Динамика посещаемости пока продолжает идти вверх. Остается только пережить октябрь и дождаться ноября и следующих больших релизов».

Председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин согласен с Исаевым в том, что пока ничего катастрофического не происходит, но и слабость репертуара октября игнорировать не стоит. «Безусловно, вероятность второй волны никому оптимизма не добавляет. Каждый руководитель должен учитывать и быть готовым к любому риску в бизнесе, в том числе и к риску возможного повторения карантина, иначе он плохой руководитель, — считает он. — Так и у нас большинство руководителей кинотеатров сегодня работают, принимая во внимание, что вторая волна и повторное закрытие могут случиться, но и не более. Тем не менее, надеюсь, что вторая волна не будет такой масштабной, как первая, и будут лишь какие-то локальные повторные карантины. Но если говорить о том, что случится дальше в связи со второй волной, то, думаю, большинство коммерческих кинотеатров не переживет ее — это будет уже перебор. Важно напомнить, что кинотеатры и вообще вся наша отрасль возобновили работу после карантина без какой-либо заметной поддержки от государства, а помощь в виде двух президентских МРОТов получили не более 20% площадок. И сейчас кинотеатры начали работать, согласившись на неизбежные убытки, лишь бы перезапустить отрасль. При этом многие продюсеры перенесли свои релизы в надежде дождаться более сильного зрительского потока. С одной стороны, да, это бизнес, нужно зарабатывать деньги. Но в то же время это показывает, что не все продюсеры готовы пожертвовать частью недополученной прибыли, чтобы отрасль вообще существовала в дальнейшем. Такое ощущение, что многие продюсеры не хотят выходить со своими фильмами именно сейчас, потому что нельзя списать провал на конкуренцию со стороны Голливуда. Но не выпуская фильмы, мы не раскручиваем рынок; не раскручивая рынок, мы теряем зрителей; теряя зрителей, мы убиваем кинотеатры. А без кинотеатров многие продюсеры перестанут быть продюсерами».

Экс-гендиректор сети «Формула Кино» Юрий Кириллов также заявляет, что уход российских релизов в октябре ставит рынок под удар. «Возможно, я скажу парадоксальную вещь. С одной стороны, я не сторонник жестких карантинов от имени государства. Считаю, что ограничивать нужно только тех, кто в зоне риска — стариков и людей с хроническими заболеваниями. А бизнес должен работать. Но с другой стороны, безотносительно того, будет вторая волна или нет, кинотеатры оказались в ситуации, когда им выгодней закрыться, чем работать без репертуара. Дистрибьюторы трусливо изъяли большие фильмы из графиков еще до появления второй волны, и это не по-партнерски. Смотрите, что получилось. Перед открытием кинотеатров в августе практически все киносети договорились со студиями, залезли в огромные долги, чтобы оплатить львиную долю задолженности по прокатной плате. А студии уже во второй раз всех подставили и оставили зрителей без репертуара. Теперь у кинотеатров нет ни денег в заначке, ни фильмов. Одни долги. А это значит, что когда кинотеатры опять закроются, у них не будет средств ни на зарплату, ни на налоги, ни на оплату минимальных платежей за аренду, не говоря уже про кредиты банкам. Это будет 100% банкротство всей индустрии. И ковид здесь ни при чем. Без фильмов киносети долго не протянут, работая в убыток. Всему виной элементарная трусость и недальновидность продюсеров, которые спрятали свое кино до лучших времен. Но лучшие времена могут и не наступить. Нужно было всего навсего продолжать работать. Уже в середине сентября сборы открытых кинотеатров были не хуже прошлогодних. И если бы студии продолжали давать фильмы, то уже к ноябрю отрасль полностью восстановилась».

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28.09.2020 Автор: Никита Никитин, Рая Башинская