БК составил рейтинг главных российских кинорежиссеров последних 10 лет

БК продолжает публикацию независимых рейтингов профессионалов киноиндустрии, которые рассматривают их достижения в 2010–2019 годах. На очереди - топ-50 главных кинорежиссеров России.

Для подсчетов и выстраивания топа было выделено семь ключевых критериев, по которым оценивалась деятельность режиссеров. Ими стали величина кинотеатральной аудитории фильмов постановщика, размер бюджетов, которые доверяли продюсеры тому или иному режиссеру, фестивальные награды и кинопремии, отношение бокс-офиса к бюджету, количество функций, исполняемых постановщиком на проекте, уровень медийности и средняя оценка работ режиссера на «КиноПоиске».

Рейтинг учитывает только полнометражные проекты, которые вышли в кинотеатральный прокат с 1 января 2010 года по 31 декабря 2019 года и собрали больше 10 млн рублей. Альтернативным условием было участие полного метра в конкурсе кинофестиваля или номинация на российскую или международную премию в категории «Лучший фильм» или «Лучший режиссер». То есть картины, участвовавшие, например, в конкурсе «Кинотавра», но не добравшиеся до проката, в списке достижений постановщика учитывались.

По совокупности всех критериев рейтинг возглавил Андрей Звягинцев. Каждый из трех фильмов режиссера получал широкий общественный резонанс и становился важным явлением кинопрокатной жизни страны. Главным фактором победы Звягинцева стал фестивальный успех его фильмов. В минувшем десятилетии его работы дважды представляли Россию в основном конкурсе Каннского кинофестиваля и один раз – в «Особом взгляде». Они были неоднократно номинированы на крупнейшие международные кинопремии, а ЛЕВИАФАН удостоился «Золотого глобуса» как лучший фильм на иностранном языке. Столь громкий успех стал возможен благодаря сотрудничеству Звягинцева с продюсерами Александром Роднянским и Сергеем Мелькумовым.

Второе место в рейтинге занял Алексей Сидоров. За 2010–2019 годы он отметился работой над двумя блокбастерами - боевиком БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД и военной драмой Т-34. Проект студий «Марс Медиа» и ТРИТЭ стал одним из главных хитов новогоднего проката 2010-х годов. Т-34 освоил 2,274 млрд, став в момент выхода вторым по кассе российским фильмом в новейшей истории.

На третьем месте рейтинга Николай Лебедев. Как и у Алексея Сидорова, у Лебедева на счету два крупных проекта – ЛЕГЕНДА № 17 и ЭКИПАЖ. Высокое место Лебедеву обеспечили не только сборы фильмов, но и их производственный размах – обе картины стоили по 600 с лишним миллионов рублей каждая. Первый блокбастер постановщика, байопик про Валерия Харламова ЛЕГЕНДА № 17, заработал в 2013 году 923 млн рублей и фактически стал родоначальником направления спортивно-патриотических картин, поток которых не иссякает до сих пор.

На четвертой позиции расположился Илья Куликов, режиссер комедийной франшизы ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. Оба фильма дилогии вышли один за другим во время «новогодних битв» 2018-го и 2019 годов. В совокупности их посмотрело более 10 млн зрителей. И оригинал, и сиквел стали «миллиардерами» отечественного проката, причем продолжению это удалось в отсутствие Александра Петрова, игравшего главную роль в первом фильме.

Замкнул топ-5 Федор Бондарчук. В зачет ему пошли СТАЛИНГРАД и ПРИТЯЖЕНИЕ. В активе режиссера не только кассовые достижения его фильмов, каждый из которых трижды отбил свои затраты, и их внушительные бюджеты, но и высокий уровень медийности. Бондарчук – один из главных режиссеров-звезд нашей страны, настоящий человек-оркестр (режиссер, актер, телеведущий, постоянный персонаж светской хроники), чья личность вызывает самую оживленную реакцию публики. СТАЛИНГРАД, над которым он работал в сотрудничестве все с тем же Александром Роднянским, стал первым российским блокбастером в формате IMAX.

Топ-10 нашего списка выглядит так:

1. Андрей Звягнинцев

2. Алексей Сидоров

3.Николай Лебедев

4. Илья Куликов

5. Федор Бондарчук

6. Антон Мегердичев

7. Кантемир Балагов

8. Клим Шипенко

9. Андрей Кончаловский

10. Жора Крыжовников

Ознакомиться с полным списком топ-50 и аналитикой результатов, а также подробнее прочитать о критериях отбора и подсчета можно будет в новом выпуске электронного БК, рассылку которого все подписчики получат в пятницу вечером, 28 августа.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

28.08.2020 Автор: Никита Никитин