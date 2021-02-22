БК составил рейтинг главных российских режиссеров 2020 года

Первое место нашего годового топа занял Жора Крыжовников. Он является одним из немногих российских режиссеров, который с математической точностью выстраивает карьеру и сознательно нацелен на производство зрительских хитов. Благодаря кассовым достижениям его последнего проекта ЛЕД 2 победу Крыжовникова можно признать безоговорочной. Успев выйти еще до пандемии коронавируса в России, ЛЕД 2 заработал больше оригинала и с результатом в 1,5 млрд рублей стал самым кассовым отечественным фильмом года. Не остался фильм и без наград профессионалов. Картина получила четыре номинации на премию «Золотой орел», включая основные – за режиссуру и лучший фильм, а актриса Мария Аронова унесла с церемонии статуэтку за лучшее исполнение женской роли второго плана.

Вторым к финишу пришел Федор Бондарчук. ВТОРЖЕНИЕ не до конца оправдало надежды индустрии и зрителей год назад, остановившись в шаге от заветной отметки в миллиард рублей. Тем не менее сиквел ПРИТЯЖЕНИЯ стал одним из главных российских блокбастеров последних лет, демонстрируя новые технологические достижения отечественного кино. Вряд ли кто-то будет спорить, что Бондарчук входит в число самых влиятельных режиссеров страны, который при желании способен собрать на своей площадке «сборную России по кино».

Замкнул тройку лидеров молодой режиссер Алексей Нужный, который успел выпустить за год два заметных фильма (аналогичным достижением в десятке может похвастаться Анна Меликян), причем вышли они в декабре с разрывом всего в неделю. И если комедия ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ явно могла собрать больше, но пострадала от введенных ограничений по посещаемости, то фильм-катастрофа ОГОНЬ стал одним из главных кинопрокатных событий зимы, во многом благодаря прекрасному зрительскому «сарафану». На старте картина взяла всего 76 млн рублей, однако на текущий момент уже заработала более 900 млн. Нужный доказал, что не только умеет снимать комедии (это показали еще Я ХУДЕЮ и ГРОМКАЯ СВЯЗЬ), но способен работать и в более остросюжетных жанрах, находя баланс между продюсерским запросом и зрительскими ожиданиями.

На четвертой позиции нашего топа оказался Андрей Кончаловский. Он является одним из немногих представителей старшего поколения режиссеров, который продолжает активно работать. Наряду с Андреем Звягинцевым Кончаловский остается наиболее часто награждаемым важнейшими фестивалями российским автором, за счет чего он продолжает отвечать за международный престиж нашего кинематографа. Его драма ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! получила приз жюри на последнем Венецианском кинофестивале, а затем была отправлена представлять нашу страну на «Золотом глобусе» и «Оскаре».

Замыкает топ-5 Анна Меликян, которая также успела выпустить сразу два фильма в ушедшем году. Один из них, мелодрама ФЕЯ, так и не вышел на экраны кинотеатров, сразу отправившись на платформу «КиноПоиск HD». Так как ФЕЯ полноценно не выходила в кинотеатрах, то баллов за нее режиссер не получила. Зато в прокат вышла другая ее работа, мелодрама ТРОЕ, которая была высоко оценена критиками и профессиональной аудиторией на фестивале «Кинотавр». Укреплению Анны Меликян в статусе главной женщины-режиссера страны также способствовал успех ее сериала «Нежность» на онлайн-сервисе ivi.

Топ-10 нашего списка выглядит так:

Жора Крыжовников Федор Бондарчук Алексей Нужный Андрей Кончаловский Анна Меликян Илья Учитель Филипп Юрьев Константин Статский Михаил Локшин Егор Абраменко

Ознакомиться с топ-20 российских режиссеров по итогам 2020-го и детальной аналитикой результатов, а также подробнее прочитать о критериях отбора и подсчета можно в выпуске электронного БК, рассылку которого все подписчики получили в пятницу вечером, 18 февраля.

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