Аналитика


Названы фавориты гонки за «Оскарами»

Главные претенденты на важнейшие номинации

22 января будут объявлены номинанты на премию «Оскар» по итогам 2018 года. Американские аналитики путем математических расчетов выяснили, кто имеет наибольшие шансы попасть в число счастливчиков.

Лучший фильм:

Здесь в лидерах ожиданий фильмы ЗЕЛЕНАЯ КНИГА и ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ. Вероятность их попадания в шорт-лист составляет 99,4%. Далее следует ROMA Альфонсо Куарона (98,1%), ЧЕРНЫЙ КЛАНОВЕЦ Спайка Ли (97,8%) и ФАВОРИТКА Йоргоса Лантимоса (90,5%). Также хорошие шансы у ЧЕРНОЙ ПАНТЕРЫ (80%), ВЛАСТИ (76,2%), картины IF BEALE STREET COULD TALK (64,2%) и БОГЕМСКОЙ РАПСОДИИ (57,3%).

Лучший режиссер:

В этой номинации фаворитами выступают Альфонсо Куарон (98,5%) и Брэдли Купер (92,1%). Хорошие шансы имеют Спайк Ли (73,2%), Питер Фаррелли (60%), Адам Маккэй за фильм ВЛАСТЬ (54,8%) и Йоргос Лантимос (50,5%).

Лучший актер:

Здесь с высокой долей вероятности существует четверка фаворитов, включающая Рами Малека (98,1%), Кристиана Бэйла (97,1%), Брэдли Купера (91,6%) и Вигго Мортенсена (87,2%). Преследователи значительно отстают, но среди них выделяются Итан Хоук за фильм FIRST REFORMED, Джон Дэвид Вашингтон за ЧЕРНОГО КЛАНОВЦА, Уиллем Дефо за байопик о жизни Ван Гога и Райан Гослинг за картину ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ.

Лучшая актриса:

В данной номинации пятерка фавориток очерчена достаточно четко и включает Глен Клоуз за фильм ЖЕНА (98,1%), Оливию Коулман (97,1%) за ФАВОРИТКУ, Леди Гагу (91,4%), Мелиссу Маккарти (91,4%) за CAN YOU EVER FORGIVE ME? и Эмили Блант (43,4%) за МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ.

Лучший актер второго плана:

Фаворитом в данной номинации является Махершала Али (99,4%) за ЗЕЛЕНУЮ КНИГУ. Далее следуют Тимоти Шаламе (93,2%) за КРАСИВОГО МАЛЬЧИКА, Ричард Э.Грант (93,2%) за CAN YOU EVER FORGIVE ME?, Адам Драйвер (78%) за ЧЕРНОГО КЛАНОВЦА и Сэм Эллиот (74,3%) за ЗВЕЗДУ РОДИЛАСЬ.

Лучшая актриса второго плана:

Здесь практически гарантировано будут номинированы Эми Адамс (90,6%) за ВЛАСТЬ, Эмма Стоун и Рэйчел Вайс (по 90,6%) за ФАВОРИТКУ, а также Реджина Кинг (89%) за IF BEALE STREET COULD TALK. Отставании группы преследования, в которую входят Клер Фой (57,3%) за ЧЕЛОВЕКА НА ЛУНЕ, Марго Робби (30,7%) за ДВЕ КОРОЛЕВЫ и Эмили Блант (17,4%) за ТИХОЕ МЕСТО довольно велико.

Лучший оригинальный сценарий:

Здесь наибольшие шансы на успех у сценаристов ЗЕЛЕНОЙ КНИГИ (95,7%), ROMA (88,9%), ВЛАСТЬ (88,9%) и ФАВОРИТКА (77%). За оставшееся место поборются авторы картин FIRST REFORMED, EIGHTH GRADE, ТИХОЕ МЕСТО и ХОЛОДНАЯ ВОЙНА.

Лучший адаптированный сценарий:

В данной номинации два фаворита. Это фильмы IF BEALE STREET COULD TALK (98,9%) и CAN YOU EVER FORGIVE ME? (88,1%). Далее следуют ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА, ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ, ЧЕРНЫЙ КЛАНОВЕЦ, СМЕРТЬ СТАЛИНА, ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ и LEAVE NO TRACE.

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19.01.2019 Автор: Семен Брожитов

Источник: The Hollywood Reporter

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