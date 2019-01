Названы фавориты гонки за «Оскарами»

22 января будут объявлены номинанты на премию «Оскар» по итогам 2018 года. Американские аналитики путем математических расчетов выяснили, кто имеет наибольшие шансы попасть в число счастливчиков.

Лучший фильм:

Здесь в лидерах ожиданий фильмы ЗЕЛЕНАЯ КНИГА и ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ. Вероятность их попадания в шорт-лист составляет 99,4%. Далее следует ROMA Альфонсо Куарона (98,1%), ЧЕРНЫЙ КЛАНОВЕЦ Спайка Ли (97,8%) и ФАВОРИТКА Йоргоса Лантимоса (90,5%). Также хорошие шансы у ЧЕРНОЙ ПАНТЕРЫ (80%), ВЛАСТИ (76,2%), картины IF BEALE STREET COULD TALK (64,2%) и БОГЕМСКОЙ РАПСОДИИ (57,3%).

Лучший режиссер:

В этой номинации фаворитами выступают Альфонсо Куарон (98,5%) и Брэдли Купер (92,1%). Хорошие шансы имеют Спайк Ли (73,2%), Питер Фаррелли (60%), Адам Маккэй за фильм ВЛАСТЬ (54,8%) и Йоргос Лантимос (50,5%).

Лучший актер:

Здесь с высокой долей вероятности существует четверка фаворитов, включающая Рами Малека (98,1%), Кристиана Бэйла (97,1%), Брэдли Купера (91,6%) и Вигго Мортенсена (87,2%). Преследователи значительно отстают, но среди них выделяются Итан Хоук за фильм FIRST REFORMED, Джон Дэвид Вашингтон за ЧЕРНОГО КЛАНОВЦА, Уиллем Дефо за байопик о жизни Ван Гога и Райан Гослинг за картину ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ.

Лучшая актриса:

В данной номинации пятерка фавориток очерчена достаточно четко и включает Глен Клоуз за фильм ЖЕНА (98,1%), Оливию Коулман (97,1%) за ФАВОРИТКУ, Леди Гагу (91,4%), Мелиссу Маккарти (91,4%) за CAN YOU EVER FORGIVE ME? и Эмили Блант (43,4%) за МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ.

Лучший актер второго плана:

Фаворитом в данной номинации является Махершала Али (99,4%) за ЗЕЛЕНУЮ КНИГУ. Далее следуют Тимоти Шаламе (93,2%) за КРАСИВОГО МАЛЬЧИКА, Ричард Э.Грант (93,2%) за CAN YOU EVER FORGIVE ME?, Адам Драйвер (78%) за ЧЕРНОГО КЛАНОВЦА и Сэм Эллиот (74,3%) за ЗВЕЗДУ РОДИЛАСЬ.

Лучшая актриса второго плана:

Здесь практически гарантировано будут номинированы Эми Адамс (90,6%) за ВЛАСТЬ, Эмма Стоун и Рэйчел Вайс (по 90,6%) за ФАВОРИТКУ, а также Реджина Кинг (89%) за IF BEALE STREET COULD TALK. Отставании группы преследования, в которую входят Клер Фой (57,3%) за ЧЕЛОВЕКА НА ЛУНЕ, Марго Робби (30,7%) за ДВЕ КОРОЛЕВЫ и Эмили Блант (17,4%) за ТИХОЕ МЕСТО довольно велико.

Лучший оригинальный сценарий:

Здесь наибольшие шансы на успех у сценаристов ЗЕЛЕНОЙ КНИГИ (95,7%), ROMA (88,9%), ВЛАСТЬ (88,9%) и ФАВОРИТКА (77%). За оставшееся место поборются авторы картин FIRST REFORMED, EIGHTH GRADE, ТИХОЕ МЕСТО и ХОЛОДНАЯ ВОЙНА.

Лучший адаптированный сценарий:

В данной номинации два фаворита. Это фильмы IF BEALE STREET COULD TALK (98,9%) и CAN YOU EVER FORGIVE ME? (88,1%). Далее следуют ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА, ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ, ЧЕРНЫЙ КЛАНОВЕЦ, СМЕРТЬ СТАЛИНА, ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ и LEAVE NO TRACE.

19.01.2019 Автор: Семен Брожитов

Источник: The Hollywood Reporter