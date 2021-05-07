Киноаудитория уикенда: «Девятаева» рекомендуют к просмотру 65% зрителей

Фонд кино опубликовал отчет о киноаудитории, выполненный в рамках проекта «Кинозритель». Он содержит данные об основных показателях киноаудитории за период с 29 апреля с 5 мая как в обобщенном виде, так и в разрезе основных фильмов уикенда.

В расширенный уикенд с 29 апреля по 5 мая 2021 года посещаемость кинотеатров Российской Федерации составила 2,8 млн зрителей. Структуру киноаудитории уикенда отличают сокращение доли зрителей 25-34 лет с 35% до 32% и рост доли зрителей старше 45 лет с 4% до 7%, а также высокая доля зрителей 18-24 лет (32%). Доля семейной аудитории по сравнению с предыдущим уикендом возросла с 16% до 26%, основным составом посещения остаются компании друзей (38%). Средний возраст ребенка, пришедшего на сеанс с родителями, составил 10 лет.

Среди зрителей моложе 18 лет (14% в общей структуре киноаудитории уикенда) первое место по частоте выбора поделили сеансы фильмов ЧЕРНОБЫЛЬ и ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (по 15% у каждого), на втором месте кинокомикс МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР (12%), третье место поделили военный фильм ДЕВЯТАЕВ и мультфильм ЗВЕРОКРЕКЕРЫ (по 9% зрителей), еще 6% зрителей у комедии ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. Основным выбором зрителей 18-24 лет стал экшен ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (40%), на втором месте сеансы перевыпуска третьей части трилогии Питера Джексона ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ (8%), на третьем - сеансы кинокомикса МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР (7%), по 6% зрителей у фильмов ДЕВЯТАЕВ и ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. Среди зрителей 25-34 лет, доля которых сократилась до 32%, больше трети (39%) выбрали экшен ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, 12% выбрали сеансы фэнтези ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ, по 7% зрителей выбрали фильмы ОТЕЦ и ДЕВЯТАЕВ. Доля зрителей 35-44 лет составила 14%, среди зрителей данной возрастной категории почти каждый четвертый (24%) выбрал боевик ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, 17% - военную драму ДЕВЯТАЕВ, 15% - мультфильм ЗВЕРОКРЕКЕРЫ. Зрители данной возрастной категории чаще других выбирали сеансы мультфильма 100% ВОЛК. Доля аудитории старше 45 лет возросла до 7%, приоритетным выбором здесь стали сеансы военной драмы ДЕВЯТАЕВ (29%), каждый пятый (20%) предпочел экшен ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, мультфильм ЗВЕРОКРЕКЕРЫ выбрали 11% зрителей.

Среднее значение индекса «сарафанного радио»* возросло с 30 до 38 пунктов на фоне позитивной зрительской оценки основных фильмов уикенда. Значение индекса «сарафанного радио» фильма-лидера ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ во второй уикенд проката возросло с 29 до 38 пунктов: 56% зрителей рекомендуют фильм к просмотру, 18% - не рекомендуют. Фильм привлек преимущественно мужскую аудиторию (54%), при этом женщины более склонны рекомендовать его (60% - рекомендуют, 17% - не рекомендуют).

Значение индекса NPS военной драмы ДЕВЯТАЕВ в стартовый уикенд проката составило 52 пункта: 65% зрителей рекомендуют фильм к просмотру, 13% - не рекомендуют. Среди зрителей фильма всех возрастных групп больше половины рекомендуют его своим друзьям и знакомым. Зафиксирован высокий уровень индекса «сарафанного радио» не только среди зрителей старше 35 лет, но и среди молодежной аудитории фильма. В частности, среди подростковой аудитории фильм рекомендуют 65% зрителей, не рекомендуют 12% (NPS = 53 пункта). Среди зрителей фильма 18-24 лет картину рекомендуют 52% зрителей, 13% - не рекомендуют. Выше всего доля критиков среди зрителей фильма в возрасте 25-34 лет: 57% зрителей данной возрастной группы рекомендуют фильм, 30% - не рекомендуют (NPS = 27 пунктов). Среди аудитории фильма 35-44 лет 65% рекомендуют его к просмотру, только 10% не рекомендуют (NPS = 55 пунктов). Среди зрителей старше 45 лет фильм рекомендуют 86% зрителей.

Значение индекса «сарафанного радио» мультфильма ЗВЕРОКРЕКЕРЫ в стартовый уикенд проката составило 17 пунктов: 47% рекомендуют его к просмотру, 29% - не рекомендуют. Значение индекса «сарафанного радио» комедии ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ в уикенд широкого превью составило -2 пункта: 36% зрителей готовы рекомендовать фильм к просмотру, 38% - не готовы. Наиболее критично к фильму отнеслась женская часть аудитории: 35% женщин рекомендуют к просмотру, 47% - не рекомендуют (NPS = -12 пунктов).

Криминальный экшен ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ во второй уикенд проката привлек преимущественно мужскую аудиторию, доля которой в структуре аудитории фильма составила 54%. Средний возраст зрителя составил 27 лет. По составу просмотра крупнейшими группами являются компании друзей (41% аудитории фильма) и пары (38%). Структуру аудитории фильма отличает высокая доля зрителей 18-24 лет (40%) и 25-34 лет (39%). Основными причинами выбора фильма стали актерский состав (70%), интерес к новой режиссерской работе Гая Ричи (67%), сюжет и тематика (44%), жанр (41%),а также новизна фильма (31%). Зрелищность фильма, интерес к просмотру именнона большом экране побудили к просмотру каждого четвертого (26%) зрителя, трейлер и реклама побудили к просмотру каждого пятого (20%) зрителя. Подходящее время сеанса побудило к просмотру фильма еще 19% зрителей. Основными источниками информации о фильме стали сайты в сети Интернет (31%), рекомендации друзей (26%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (24%), социальные сети (17%), а также трейлеры перед сеансами фильмов в кинотеатрах (14%).

Военная драма ДЕВЯТАЕВ в стартовый уикенд проката привлекла преимущественно женскую аудиторию, доля которой в структуре аудитории фильма составила 57%. Средний возраст зрителя составил 33 года. По составу просмотра крупнейшими группами являются семьи (32% аудитории фильма) и пары (29%). Каждый четвертый зритель (26%) выбрал фильм ДЕВЯТАЕВ для похода в кино в компании друзей. Средний возраст ребенка, пришедшего на сеанс фильма с родителями, составил 13 лет. Структуру аудитории фильма отличают высокие доли зрителей 35-44 лет (24%), а также зрителей старше 45 лет (22% аудитории фильма). Основными причинами выбора фильма стали сюжет и тематика фильма (63%), жанр (54%), актерский состав (44%), новизна фильма в прокате (31%), а также интерес к истории советского летчика-истребителя Михаила Девятаева (31%). Зрелищность фильма, интерес к просмотру на большом экране привели на сеансы 28% зрителей. Трейлер и реклама побудили к просмотру 27% аудитории фильма. Почти каждого четвертого (24%) зрителя привлекла фамилия режиссера фильма, еще 19% зрителей выбрали фильм из-за лояльности к российскому производству. Основными источниками информации о фильме стали телевизионный эфир (32%), сайты в сети Интернет (24%), трейлеры перед сеансами фильмов в кинотеатрах (20%), рекомендации друзей и знакомых (16%), видеоблоги (13%), а также социальные сети (9%).

Анимационный фильм ЗВЕРОКРЕКЕРЫ в стартовый уикенд проката привлек преимущественно женскую аудиторию, доля которой в структуре аудитории мультфильма составила 71%. Средний возраст зрителя составил 31 год. Доля семейной аудитории составила 80%, средний возраст ребенка, пришедшего на сеанс фильма с родителями, составил 9 лет. Структуру аудитории фильма отличают высокие доли подростковой аудитории (19%) и зрителей 35-44 лет (31%). Основными причинами выбора фильма стали релевантность для семейного просмотра (54%), подходящее время сеанса (49%), сюжет, тематика и персонажи (32%), жанр (31%) и новизна (20%). Трейлер, реклама и желание другого человека посмотреть мультфильм побудили к просмотру по 20% зрителей. Зрелищность фильма, интерес к просмотру именнона большом экране побудили к просмотру 14% зрителей, интерес к фильмам студии-производителя побудил к просмотру еще 12% зрителей. Основными источниками информации о фильме стали сайты в сети Интернет (35%), рекомендации друзей (19%), трейлеры перед сеансами фильмов в кинотеатрах (15%), телевизионный эфир (14%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (13%), а также флаеры и рекламная продукция (13%).

Российская комедия ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ, стартовавшая в прокате широким превью, привлекла преимущественно женскую аудиторию, доля которой в структуре аудитории фильма составила 59%. Средний возраст зрителя составил 25 лет. По составу просмотра крупнейшими группами являются пары (35%) и компании друзей (30%). Структуру аудитории фильма отличают высокие доли подростковой аудитории (19%) и зрителей 18-24 лет (41%). Основными причинами выбора фильма стали актерский состав (64%), жанр (55%), сюжет и тематика (49%), подходящее время сеанса (40%), трейлер и реклама (32%), а также новизна фильма (28%). Почти каждого четвертого (23%) зрителя побудил к просмотру интерес к фильму как к продолжению, еще 13% зрителей побудила к просмотру релевантность для семейного похода. Основными источниками информации о фильме стали сайты в сети Интернет (33%), трейлеры перед сеансами фильмов в кинотеатрах (24%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (21%), социальные сети (14%), телевизионный эфир (12%), а также рекомендации друзей и знакомых (13%).

Фильм-катастрофа ЧЕРНОБЫЛЬ в третий уикенд проката продолжает привлекать преимущественно женскую аудиторию (72%). Средний возраст зрителя составил 25 лет. Структуру аудитории фильма отличает возросшая доля подростковой аудитории с 18% до 25%, а также сокращение доли зрителей 18-24 лет с 32% до 22%. По составу просмотра крупнейшими группами стали компании друзей (37%) и семьи, доля которых возросла с 21% до 36%. Основными причинами выбора фильма остаются сюжет и тематика (65%), а также актерский состав (37%). Каждый третий (35%) выбрал фильм из-за интереса к трагедии в Чернобыле, новизна фильма привлекла в кинотеатры 31% зрителей. Еще 30% зрителей выбрали фильм из-за режиссера Данилы Козловского. Каждого четвертого зрителя побудили к просмотру фильма жанр и зрелищность фильма (28% и 25% зрителей соответственно). Основными источниками информации о фильме среди аудитории третьего уикенда проката стали трейлеры перед сеансами фильмов в кинотеатрах (29%), сайты в сети Интернет (28%), рекомендации друзей (26%), телевизионный эфир (21%), социальные сети (17%), а также видеоблоги и ролики на видеохостингах (13%).

Аудитория перевыпуска третьего фильма трилогии ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ соответствует структуре аудитории второго фильма. Фильм привлек преимущественно мужскую аудиторию (59% в структуре аудитории фильма). Средний возраст зрителя составил 27 лет. По составу просмотра крупнейшими группами являются компании друзей (58% аудитории фильма) и пары (22%). Структуру аудитории фильма отличают высокие доли зрителей 25-34 лет (53%). Основными причинами выбора фильма стали перевыпуск трилогии режиссера Питера Джексона (73%), сюжет и тематика (63%), актерский состав (56%), зрелищность, интерес к просмотру именно на большом экране (56%), жанр (49%), а также интерес к режиссерской работе Питера Джексона (36%). Возможность просмотра фильма в премиальном формате побудила к просмотру каждого третьего (33%) зрителя. Основными источниками информации о фильме стали сайты в сети интернет (37%), рекомендации друзей и знакомых (34%), социальные сети (33%), видеоблоги и ролики на видеоохостингах (13%), а также флаеры (9%).

* NPS – индекс оценки уровня удовлетворенности фильмом и готовности рекомендовать его своими друзьям, индекс «сарафанного радио». Диапазон изменения индекса – от -100 до 100. Значение индекса высчитывается как разница между долей зрителей, готовых рекомендовать фильм друзьям (приверженцев), и долей зрителей, не готовых рекомендовать данный фильм. Полная версия отчета доступна по адресу http://ekinobilet.fond-kino.ru/issledovanie-kinoauditorii/

07.05.2021 Автор: Никита Никитин