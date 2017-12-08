Ужасная приятность: станут ли хорроры спасением для проката

Материал был впервые опубликован в электронном БК №43 от 3 ноября 2017 года.

Применительно к фильмам ужасов 2017 год в какой-то мере стал знаковым. Отечественный хоррор НЕВЕСТА установил новый национальный рекорд жанра, а американская картина ОНО значительно улучшила кассу собратьев как в Америке, так и во всем мире. На Хэллоуин кинотеатры порадовал слэшер ПИЛА 8. Самое произвести переоценку текущего положения дел в данном сегменте киноиндустрии и его месте в современном кинопрокате.

Когда снятый за $35 млн проект собирает во всем мире более $660 млн, в том числе более 1 млрд рублей в России, уже даже неприлично говорить о нем как о низкопробном продукте на любителя – а ведь именно так еще совсем недавно относились у нас к фильмам ужасов. Подобная касса – это показатель полноценного блокбастера. Особенно с учетом той прибыли, которую он принес студии. Но можно ли то же самое сказать о направлении в целом? Если посмотреть на показатели хорроров на российском рынке, то следует отметить, что применительно к иностранному продукту после трех лет фактического топтания на месте в 2017-м жанр сделал существенный шаг вперед. Причем выделялось не только ОНО. Работали как оригинальные проекты, так и франшизы. Хорошую кассу собирали «паранормальные» и психологические ужастики, фантастические и фэнтезийные хорроры, а порой – даже слэшеры.

О российском продукте пока подобного сказать нельзя. В условиях, когда на рынок в год выходит от одной до четырех картин, говорить о каком-то системном успехе не приходится. Удается какому-нибудь проекту зацепить аудиторию своим концептом или удачной маркетинговой кампанией – зритель идет в кинотеатры. В противном случае все скатывается практически к нулю. Причем даже успех НЕВЕСТЫ пока не позволяет текущему году стать лучшим в истории отечественных хорроров. 2015-й берет количеством.

Аналогичная ситуация и в долевом выражении. На текущий момент в 2017 году касса иностранных хорроров достигла рубежа в 13% от всех сборов зарубежных картин, что для жанрового кино является хорошим результатом. В свою очередь доля российских фильмов ужасов составляет около 2% в общем «пироге» отечественного бокс-офиса. Анализ структуры наиболее успешных фильмов ужасов у нас в стране и в США показывает, что в Америке понятие «хоррор» более широкое. Фактически жанры dark sci-fi, мистического триллера и собственно хоррора составляют там единую группу, в то время как на российском рынке эти понятия разделены более четко. Именно по этой причине, например, убедительный бокс-офис проекта ГОГОЛЬ. НАЧАЛО невозможно записать на счет хорроров текущего года, поскольку фильм является представителем жанра псевдоисторического мистического триллера.

В Америке же в пятерку самых кассовых лент среди фильмов ужасов ШЕСТОЕ ЧУВСТВО М. Найта Шьямалана и ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ Айвана Райтмана. При том что классических для хорроров страшных моментов в этих картинах фактически нет. Первый фильм из тандема скорее является мистической драмой, а второй – черной комедией. Но из-за низких возрастных рейтингов (PG-13 и PG соответственно) считается, что более юными посетителями кинотеатров эти проекты могут восприниматься и как фильмы ужасов. Примечательно, что даже у знаменитых ЧЕЛЮСТЕЙ возрастной рейтинг PG.

Кроме того, стоит отметить, что из пяти наиболее успешных проектов жанра три являются экранизациями. ОНО снято по роману Стивена Кинга, ЧЕЛЮСТИ – по книге Питера Бенчли, а ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА – по произведению Уильяма Питера Блэтти. Плюсы экранизаций очевидны. Во-первых, изначально картина имеет лояльную аудиторию поклонников литературного первоисточника и его автора. А во-вторых, материал уже прошел серьезный отбор на качество, так что основная задача в данном случае – грамотно перенести концепт на экран. Минусы прежде всего связаны с использованием прав на литературное произведение. Подчас цепочка правообладателей бывает достаточно запутанной, а авторские отчисления несколько увеличивают расходы. Но судя по тому, с каким энтузиазмом американские студии устраивают бои за права на еще не изданные, но обладающие коммерческим потенциалом книги, плюсы в данном вопросе перевешивают минусы.

В топ-5 российских фильмов ужасов нет ни одного с возрастным ограничением ниже 16+, а экранизация лишь единственная – это ВЕДЬМА, снятая по мотивам произведения Николая Гоголя. И в этом видится проблема для российских хоррормейкеров. Тяжело все время эксплуатировать имя одного писателя, который к тому же творил два века назад. Впрочем, выходом в данном вопросе может стать адаптация советских и российских литературных произведений, находящихся на стыке нескольких жанров. Написание хорроров в СССР не поощрялось, но были научно-фантастические произведения, располагающие такими элементами. Есть работы, выполненные в жанрах психологического триллера и детектива с уклоном в хоррор. Так что при должной адаптации литературных первоисточников к современным потребностям рынка эта проблема решаемая.

Среди успешных на американском рынке хоррор-проектов последнего времени, помимо известных продюсерских франшиз Джейсона Блума и Джеймса Вана АСТРАЛ и ЗАКЛЯТИЕ, все громче и громче заявляют о себе авторские работы. Так, например, ПРОЧЬ – это авторский проект Джордана Пила, СУДНАЯ НОЧЬ – Джеймса де Монако, СПЛИТ – М. Найта Шьямалана. Блум на этих картинах являлся не генератором идей, а скорее оценщиком их коммерческого потенциала и связующим звеном между авторами и прокатчиками. Российский же рынок применительно к хоррорам пока в большей степени остается продюсерским. В этом году пресса писала, что режиссер Роман Каримов, полюбившийся публике своими комедиями

и решивший попробовать себя в жанре хоррора, не имел отношения к финальному монтажу картины ЧЕРНАЯ ВОДА. Как бы там ни было, сборы этого проекта нельзя назвать успешными. У фильма КОНВЕРТ также произошла смена режиссера: вместо Святослава Подгаевского постановщиком в какой-то момент был назначен Владимир Марков. Как показывает практика, среди профессионалов отрасли бытует мнение, что в жанре хоррора продюсерское влияние важнее режиссерского.

Голливуд для себя этот вопрос уже давно решил, приняв тот факт, что в конечном счете главный в любом кино – зритель. И тот, кто может удовлетворять его постоянно меняющиеся запросы, и определяет правила игры. Американские продюсеры понимают, что ни один даже самый гениальный человек лично с завидной регулярностью генерировать оригинальные и интересные идеи не может. Поэтому они ищут единомышленников, способных их формировать. При этом нельзя не отдать должное удачному решению российских продюсеров по созданию мистических хорроров на основе национальных преданий и легенд, что позволило дать направлению новый импульс. Но жанр не может бесконечно долго существовать только за счет одного концепта. И будет достаточно пары не слишком удачных работ, чтобы аудитория потеряла интерес к теме.

Хорошо, что определенные изменения в этом вопросе уже происходят. Начали проводиться сценарные конкурсы, направленные на поиск не людей, которые могут реализовать продюсерские идеи, а именно тех, кто способен такие идеи и концепции генерировать. Ведь это, как говорится, две принципиальные разницы. Так, например, студия «10/09», выпустившая совместно с компанией Planeta Inform хоррор НЕВЕСТА от продюсеров Владислава Северцева и Дмитрия Литвинова, в этом году провела конкурс проектов в жанре мистики и фильмов ужасов. Отбор заявок завершился в июне, и по его итогам стартовала работа над тремя концептуальными хоррорами. Также студия обратила внимание на выложенную в свободный доступ на YouTube короткометражку Арсения Сюхина «Переход» и теперь рассматривает варианты для трансформации ее в полный метр. Чем не путь для отечественных Сэмов Рейми, Андресов Мускетти, Дэвидов Ф. Сандбергов, Федерико Альваресов и Нилов Бломкампов?

Поиск свежих идей ведется и совместной компанией Святослава Подгаевского и Ивана Капитонова. В активе их студии проект РУСАЛКА: ОЗЕРО МЕРТВЫХ, родившийся из студенческой сценарной разработки. Российская киноиндустрия пытается использовать положительный мировой опыт – и поступает абсолютно правильно. Лучшее жанровое кино во многом делается фанатами. И чем больше талантливых людей будет вовлечено в этот процесс, тем выше вероятность появления не единичных успешных проектов, а развития направления в целом. Достаточно обратить внимание на то, насколько тематически разнообразными становятся американские хорроры. Здесь и традиционные призраки с инопланетянами, и социальная направленность, и обыгрывание известных общественных событий, и даже политика – как, например, было в случае с третьей частью фильма СУДНАЯ НОЧЬ, выпущенной аккурат к президентским выборам в США. Можно, конечно, сказать, что упомянутая лента, как и сатирический триллер ПРОЧЬ, не стала на отечественном рынке крупным хитом. Но похожие проекты, наверное, могли бы появиться и в наших реалиях. Через несколько месяцев о выборах будет говорить вся Россия – что может стать лучшей рекламой? Практика показывает, что концептуальный маркетинг является важнейшей составляющей любого жанрового проекта. Тот же прилет инопланетян персонально к жителям Чертаново заинтересовал российских зрителей намного сильнее, чем визит пришельцев за океан в ДНЕ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ.

Пока же о говорить о каком-то глобальном прорыве, совершенном российскими фильмами ужасов на внутреннем рынке, преждевременно. Можно сказать, что жанр накапливает потенциал. Есть пиковые всплески зрительского интереса, есть значительный рост разрабатывающихся проектов, зарождаются отечественные хоррор-бренды, то есть то, что в американской киноиндустрии играет важнейшую роль. А если взглянуть на число проектов жанра, заявлявшихся на питчинге в Фонде кино, то можно предположить, что хорроры стали у российских авторов такими же популярными, как и комедии. И теперь главная задача – профессионально этим потенциалом распорядиться.

Отличным стимулом в этом вопросе может стать тот факт, что международный бокс-офис отечественного фильма ужасов НЕВЕСТА оказался выше российского. Это редко когда удается дорогостоящим блокбастерам, не говоря уже о жанровых работах. «Если в России мы собрали 176,5 миллионов рублей, то на иностранных территориях – около $5 млн, – анализирует результаты своего проекта генеральный директор коммуникационной группы Planeta Inform Дмитрий Литвинов. – При этом надо учитывать, что фильм еще не выходил в Японии и Италии. Прокат в этих странах намечен на ближайшее будущее. Мы предполагаем, что итоговый международный бокс-офис НЕВЕСТЫ точно перевалит за $6-7 млн. Поэтому мы с Владом Северцевым безусловно довольны полученным результатом с точки зрения и коммерческого фидбэка, и освоения новых территорий для проката российского кино – таких как Южная и Латинская Америка, и фестивальной судьбы проекта. Плюс ко всему мы стали первыми, кому удалось продать права на римейк российского фильма – покупателем выступила компания Lionsgate, а сценаристами и сопродюсерами будущего проекта являются авторы ЗАКЛЯТИЯ. Мы считаем, что это очень важный шаг и настоящий прорыв не только для нашей компании, но и для отечественной киноиндустрии в целом». Цифры в этом случае говорят сами за себя – по последним данным, в Бразилии, где НЕВЕСТА стартовала 2 ноября, в первый день проката на фильм было продано 45 тысяч билетов.

Когда несколько лет назад мы анализировали перспективы выхода отечественного кино на международные рынки, то именно фильмы ужасов были одним из тех жанров, в которых подобное представлялось возможным. Причем с относительно небольшими финансовыми вложениями. Тогда это была теория. Сейчас она реализовалась на практике. Следующим шагом должен стать переход от единичных успехов к системному движению. Существуют же устойчивые выражения «американский блокбастер» и «французская комедия» – чем «российский хоррор» хуже?

08.12.2017 Автор: Семен Брожитов, Мария Дружинина, Анна Багрова, Мария Позина