31-й «Кинотавр», день первый и второй: Врачи-спасители и поколение раздолбаев

В Сочи на текущий момент показали три конкурсные картины. Стартовал конкурс с показа комедии ХАНДРА дебютанта Алексея Камынина. Картину 1 октября выпустит в прокат компания «Пионер». Фильм независимый. И юмор здесь такой же.

Трое 30-летних друзей снимают квартиру в Москве и попадают в разные передряги. Одного бьет собственная девушка, и он теряет все деньги, которые надо отдать квартирной хозяйке. Другой мечтает стать режиссером артхаусного кино, но пока снимает рекламу кондиционеров и в снах видит себя Тарковским. Перед третьим внезапно замаячила перспектива отцовства – из родного Красноярска приезжает якобы беременная от него девушка. Это не союз, не банда, не братство и не община. Три героя – не вместе, но и не порознь. Их комедийные скитания – сюжеты из жизни авторов. Режиссер Алексей Камынин с друзьями снимает и кино, и квартиру. Когда-то то они завели в Инстаграме аккаунт под названием «Хандра», куда сбрасывали зарисовки из своего кинокоммунального быта. Потом поехали на Селигер и там «дожали» истории, спрессовали их в сценарий. Хотели, чтобы про их поколение все стало понятно. Стало понятно.

ДОКТОР ЛИЗА Оксаны Карас – это анти-ХАНДРА. И та, и другая картины основаны на реальных событиях. Их герои – реальные личности. И там, и там они проживают один день. Просто они очень разные – и события, и личности, и дни.

Глава благотворительного фонда Елизавета Глинка (Чулпан Хаматова) получает в подарок от мужа часы – в честь тридцатилетия совместной жизни. Начинается обратный отсчет. Сегодня вечером будут гости, прилетят два взрослых сына, третий – приемный, еще спит. Доктору Лизе надо просто прожить свой обыкновенный день – накормить бездомных у Павелецкого вокзала, побывать на благотворительном балу, утихомирить взрослую девочку с расстройством аутического спектра, утешить сварщика Гену, борющегося с мировым злом, и… украсть морфин для маленькой девочки Евы, которую выписали из больницы домой. У нее рак в терминальной стадии. Еву спасти нельзя, можно только облегчить ее уход. Но выписанный для обезболивания морфин в аптеке появится только завтра. А завтра – уже не будет Евы. Официально достать его у Доктора Лизы не получается и она его крадет у своего друга-доктора в больнице. «Королева бомжей» многим надоела, и кража наркотиков – хороший повод от нее избавиться. Но все, конечно, обходится. И майору наркоконтроля (Андрей Бурковский) оказывается ничто человеческое не чуждо, и отравившаяся суррогатным алкоголем бездомная отпета и похоронена «по-человечески» – в гробу, а не в пакете, в своей могиле, а не в общей. Героиня фильма на всех находила время. А вот часы, подаренные мужем – «профукала». Но не расстроилась, потому что материальное не важно. Важно – время. А оно не бесконечно и никого не щадит. И ее тоже не пощадило – о чем напоминает скупой титр в конце фильма. Похоже, именно ДОКТОР ЛИЗА станет самым зрительским фильмом из конкурса «Кинотавра». Дистрибьютор «Белые ночи» выпустит фильм в широкий прокат 22 октября.

ВМЕШАТЕЛЬСТВО Ксении Зуевой – история о том, что «пора пришла, она влюбилась». У девушки Маши (Анна Чиповская) мать умерла, а отец пьет до белой горячки. Надо заботиться о бабушке и младшем брате и пытаться как-то устроить собственную в жизнь в холодном городе N, без образования и каких-то перспектив. Маша танцует в клубе у своего молодого человека Гоши и мечтает о семье и детях. Она задыхается – как-будто бы от тяжелой жизни, а на самом деле от болезни сердца. Наркоз, операция, Машино сердце, бьющееся в руках хирурга - там оно и остается. В таких условиях у барышни нет шансов не влюбиться. Нет мамы, которая остановит от необдуманных поступков. Нет трезвого отца, который возмутится 20-летней разнице в возрасте. Но есть бабушка, которая верит в то, что внучка будет самой счастливой. Второй раз подряд Ксения Зуева снимает крикливую историю девичьего взросления, в которой бабушка оказывается единственным положительным персонажем в деструктивном семействе – во ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ, кажется, получилось немного убедительней, чем в БЛИЗКИХ.

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14.09.2020 Автор: Зоя Апостольская