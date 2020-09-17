31-й «Кинотавр», день пятый: Жизнь богемы

ГОРОД УСНУЛ – режиссерский дебют Марии Игнатенко, мировая премьера которого состоялась на Берлинском кинофестивале. Главный герой Виктор (солист группы OQJAV Вадик Королев) служит на корабле. Узнав, что его жена убита, сходит на берег и начинает бродить по городу, в котором все уснули. Но сюжет здесь не играет никакой роли. Для Игнатенко форма важнее содержания, она считает, что самое главное для режиссера – это правильно «затемнить» историю. И поэтому в конечном счете совсем не имеет значения, кто тут умер, каким образом и почему. В почерке режиссера чувствуется рука мастера Дмитрия Мамулия, ученицей которого является Игнатенко. Кассовые перспективы у картины, увы, отсутствуют.

В ЧЕЛОВЕКЕ ИЗ ПОДОЛЬСКА главную роль играет все тот же Вадик Королев. Его персонаж по имени Коля попадает в отделение полиции, и там ему устраивают очень странный допрос. Полицейские и безымянный человек из Мытищ (такой же задержанный) начинают выяснять, а что, собственно, Коля любит? Чем интересуется? И почему совсем ничего не знает про Подольск, в котором он живет? Какие у него вообще отношения с Реальностью – по уставу она у них пишется с большой буквы. Эту комедию абсурда снял театральный режиссер Семен Серзин. Он уже ставил одноименную пьесу Дмитрия Данилова в театре. Теперь нашел язык для перевода фантасмагории на экран. Фильм в целом был хорошо принят фестивальной публикой, этой осенью его планирует выпустить в прокат компания «ПРОвзгляд».

В основе сценария фильма КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ? тоже литературная основа. Он написан по мотивам книги Карины Добротворской о ее отношениях с кинокритиком Сергеем Добротворским. Большую любовь богемной пары оборвала сама Карина – влюбилась в другого мужчину и ушла. А Добротворский умер от передозировки – но большинство свидетелей тех событий считают, что от безысходности. Режиссер и автор сценария Ангелина Никонова слегка изменила имена и фамилии, чтобы хотя бы немного дистанцироваться от прошлого и показать историю, не деля персонажей на правых и виноватых. А роль главной героини отдала двум актрисам – Анне Чиповской и Виктории Исаковой, обозначив таким образом, что жизнь героини разделилась на «до» и «после».

КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ? – продюсерский проект Нателлы Крапивиной, которая уже успела познать на «Кинотавре» вкус победы – два года назад КИСЛОТА Александра Горчилина уехала из Сочи с призом за лучший дебют. А теперь Горчилин играет в картине Никоновой и Крапивиной главную мужскую роль. Но если у КИСЛОТЫ критика была хоть и смешанная, но в целом доброжелательная, то новую картину рецензенты поспешили сравнять с землей. Это, впрочем, никак не помешает ей стать одним из самых кассовых фильмов нынешнего «Кинотавра» – как современная мелодрама с красивой картинкой и звездным кастом это кино вполне способно достучаться до женской аудитории в крупных городах. Этому в немалой степени будет способствовать наличие сильного прокатчика – картину 12 ноября выпустит на экраны компания «Централ Партнершип».

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17.09.2020 Автор: Зоя Апостольская