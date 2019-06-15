Аналитика


30-й «Кинотавр»: день пятый. Одиночество в сети

«Люби их всех» Марии Агранович и Sheena667 Григория Добрыгина в конкурсе фестиваля

В предпоследний день показа конкурсных работ на суд жюри были вынесены драма ЛЮБИ ИХ ВСЕХ Марии Агранович и трагикомедия SHEENA667 Григория Добрыгина. Обе картины – полнометражные дебюты режиссеров.

Главная героиня ЛЮБИ ИХ ВСЕХ – эффектная молодая блондинка (Алена Михайлова) с хорошей способностью к перевоплощениями. В том числе благодаря этим способностям барышня водит богатых мужчин за нос, разводя их на деньги. Причем делает это настолько хитроумно, что те даже не понимают, что их развели. Но и у расчетливой красавицы сердце не кремень. В какой-то момент в ее жизни возникает привет из прошлого: парень (Александр Кузнецов), которого она когда-то поматросила и бросила, но теперь поняла, что любит. Или же это часть нового хитроумного плана по монетизации собственной сексуальности? ЛЮБИ ИХ ВСЕХ натужно пытается сбить зрителя с толку, внушить ему, что перед ним не просто очередной «дизайнерский» дебют (тематически это КУПИ МЕНЯ и сериал «Содержанки», стилистически – КИСЛОТА), а арт-триллер с интригой. Но в итоге чем дальше, тем больше это кино попадает в собственные ловушки. Череду ложных финалов здесь наблюдаешь с плохо скрываемым недоумением. Хотя с точки зрения кассового потенциала кино не выглядит безнадежным.

Григорий Добрыгин ранее трижды приезжал на «Кинтавр» со своими короткометражными работами – и ничто не мешало привезти сюда новый короткий метр в четвертый раз. Будь его SHEENA667 короче минут на 50, это бы только пошло картине на пользу. История о том, как владелец провинциального автосервиса (Владимир Свирский) предпочитает своей жене (Юлия Пересильд) барышню из Джорджии (Джордан Фрай), показывающую свои прелести в эротическом видеочате, не лишена достоинств, но явно затянута. Интонационно фильм близок картинам Аки Каурисмяки и американской инди-драме ЛАРС И НАСТОЯЩАЯ ДЕВУШКА – что само по себе симпатично, но не более. Мировая премьера фильма Добрыгина состоялась на Роттердамском кинофестивале.

15.06.2019 Автор: Александр Нечаев

Самое читаемое

Технология обеспечивает панорамный показ фильма с обзором в 270 градусов

Сеть «КИНО OKKO» откроет первый в России зал ScreenX

Подробнее
В пятерку лучших также попадают фильмы из Индии и Китая

Международная касса: «Темный феникс» показывает хороший старт

Подробнее
Она заменит Дмитрия Большакова, покинувшего компанию накануне

За маркетинг «Двадцатого Века Фокс СНГ» будет отвечать Анастасия Полякова

Подробнее
Его легко опередила «Тайная жизнь домашних животных 2»

Американская касса: «Темный феникс» взлетел слишком низко

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
 
 