30-й «Кинотавр»: день пятый. Одиночество в сети

В предпоследний день показа конкурсных работ на суд жюри были вынесены драма ЛЮБИ ИХ ВСЕХ Марии Агранович и трагикомедия SHEENA667 Григория Добрыгина. Обе картины – полнометражные дебюты режиссеров.

Главная героиня ЛЮБИ ИХ ВСЕХ – эффектная молодая блондинка (Алена Михайлова) с хорошей способностью к перевоплощениями. В том числе благодаря этим способностям барышня водит богатых мужчин за нос, разводя их на деньги. Причем делает это настолько хитроумно, что те даже не понимают, что их развели. Но и у расчетливой красавицы сердце не кремень. В какой-то момент в ее жизни возникает привет из прошлого: парень (Александр Кузнецов), которого она когда-то поматросила и бросила, но теперь поняла, что любит. Или же это часть нового хитроумного плана по монетизации собственной сексуальности? ЛЮБИ ИХ ВСЕХ натужно пытается сбить зрителя с толку, внушить ему, что перед ним не просто очередной «дизайнерский» дебют (тематически это КУПИ МЕНЯ и сериал «Содержанки», стилистически – КИСЛОТА), а арт-триллер с интригой. Но в итоге чем дальше, тем больше это кино попадает в собственные ловушки. Череду ложных финалов здесь наблюдаешь с плохо скрываемым недоумением. Хотя с точки зрения кассового потенциала кино не выглядит безнадежным.

Григорий Добрыгин ранее трижды приезжал на «Кинтавр» со своими короткометражными работами – и ничто не мешало привезти сюда новый короткий метр в четвертый раз. Будь его SHEENA667 короче минут на 50, это бы только пошло картине на пользу. История о том, как владелец провинциального автосервиса (Владимир Свирский) предпочитает своей жене (Юлия Пересильд) барышню из Джорджии (Джордан Фрай), показывающую свои прелести в эротическом видеочате, не лишена достоинств, но явно затянута. Интонационно фильм близок картинам Аки Каурисмяки и американской инди-драме ЛАРС И НАСТОЯЩАЯ ДЕВУШКА – что само по себе симпатично, но не более. Мировая премьера фильма Добрыгина состоялась на Роттердамском кинофестивале.

15.06.2019 Автор: Александр Нечаев