31-й «Кинотавр», день четвертый: Маша на конференции

Драму МАША режиссер-дебютант Анастасия Пальчикова сняла по памяти - вырастила из собственного детства. Героине картины 13 лет, она живет в «лихие 90-е» в провинциальном городе. Окружающий мир полон опасностей, но только не для нее – племянницы местного авторитета и тренера по боксу по кличке Крестный (Максим Суханов). Тот Машу обожает и везде берет с собой. Девочка растет между спортзалом и бильярдной, между надувными шарами и боксерскими грушами. Маша уже не столь мала, чтобы ничего не видеть и не понимать, но почему-то не понимает. Жонглирует пистолетами, не боится выстрелов и не смущается, застав Крестного в гримерке с певицей – просто берет автограф. Бандитская реальность проходит мимо нее - она просто мечтает петь джаз и дружит с бойцами своего дяди. Тематически и стилистически МАША близка к прошлогоднему БЫКУ Бориса Акопова. Тот жестокий романс про взросление в 90-е также был основан на детских воспоминаниях режиссера и увез из Сочи главный приз. Рискнем предположить, что без наград не останется и МАША.

Если герои МАШИ живут в мире, где главный принцип «кто живой, тот и прав», то героиня КОНФЕРЕНЦИИ Ивана И. Твердовского хочет, чтобы правы были и мертвые тоже. Монахиня Наталья (любимая актриса Твердовского Наталья Павленкова) арендует центр на Дубровке на 26 октября, чтобы в день освобождения заложников провести день памяти. Но в договоре нет такого пункта - можно провести собрание или, например, конференцию. И получается именно она. Людей приходит всего два десятка, Наталья предлагает заполнить пустоты надувными манекенами разных цветов - рассаживает и погибших, и террористов, и непришедших. Сама в глухом монашеском одеянии выглядит как террорист-смертник. И готова запирать людей ради продолжения собрания. Она передает участникам микрофон, задает вопросы и становится модератором этой странной конференции. Наталья выспрашивает о том, что было в те дни, требует новых и новых подробностей. Выпытывает как посторонняя, хотя сама была заложницей и потеряла во время представления мюзикла «Норд-Ост» сына. Кажется, что она реконструирует события. Но нет, она их конструирует. Она не вспоминает, а узнает. Не переживает, а проживает. Тему предательства памяти Твердовский поднял через тему предательства человеческого. А вместо встречи с реальностью устроил побег от нее.

16.09.2020 Автор: Зоя Апостольская