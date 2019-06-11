«Кинотавр»: день первый. Бабушка и секс

Конкурсная программа «Кинотавра» стартовала с фильма ТРОИЦА Ян Гэ, известной в основном по телевизионным шоу «Минута слава» и «Голос». В прошлом году НЮ, режиссерский дебют обрусевшей китаянки, участвовал в конкурсной программе Московского кинофестиваля. В ТРОИЦЕ Ян Гэ продолжает развивать мотивы НЮ. То есть это вновь не столько кино в привычном смысле слова, сколько откровенная самопрезентация. Причем откровенная во всех смыслах − автор не стесняется ни обнаженки, ни эротических сцен. Сюжет вертится вокруг восточной женщины, изменившей своему чернокожему мужу с русским парнем. Мультикультурный компонент усилен за счет того, что кино изначально снято на английском языке, а действие происходит в абстрактном городе, сочетающем в себе черты Москвы, Берлина, Парижа и Пекина.

Вслед за ТРОИЦЕЙ показали ее прямую противоположность, фильм Юсупа Разыкова КЕРОСИН. Главная героиня − старушка, доживающая свой век в покосившейся избе и с каждым днем все больше путающая реальность со своими снами. КЕРОСИН − очевидная пара к ТУРЕЦКОМУ СЕДЛУ Разыкова, в котором всеми забытый пенсионер также сходил с ума и переезжал в мир собственных фантазий. Любопытно, что одно из погружений главной героини во внутреннюю империю принимает форму ДЕВИЧЬЕГО ИСТОЧНИКА Ингмара Бергмана. Фильм полон фольклорных мотивов, которые символизируют уход бабушки в хтонический мир. Ярославская актриса Елена Сусанина, сыгравшая главную роль, становится одной из главных претенденток на актерский приз «Кинотавра».

В рамках деловой программы прошла презентация проектов Work-in-Progress. Были продемонстрированы десятиминутные фрагменты шести фильмов, находящихся на разных стадиях производства. Это ВМЕШАТЕЛЬСТВО Ксении Зуевой (эротическая драма на разрыв аорты с Анной Чиповской в главной роли), КАМЕНЬ, НОЖНИЦЫ, БУМАГА Татьяны Лютаевой (мелодрама о нелегком пути актрисы к славе), МОСКВЫ НЕ БЫВАЕТ Дмитрия Федорова (фантастическая абсурдистская трэш-комедия), ПОСЛЕДНЯЯ МИЛАЯ БОЛГАРИЯ Алексея Федорченко (биография Михаила Зощенко, снятая в фирменном стиле режиссера), СЕДЬМОЙ ПРОБЕГ ПО КОНТУРУ ЗЕМНОГО ШАРА Виталия Суслина (микробюджетная провинциальная драма от автора картины ГОЛОВА, ДВА УХА) и У НЕЕ ДРУГОЕ ИМЯ Виты Гераськиной (продюсерский дебют Светланы Ходченковой, которая играет здесь женщину, уходящую в мир БДСМ-развлечений).

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11.06.2019 Автор: Александр Нечаев