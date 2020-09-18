31-й «Кинотавр», день шестой: Порталы в новые миры

KITOBOY – картина о чукотском подростке Лешке (Владимир Онохов), влюбившимся в американку (Кристина Асмус) из эротического видеочата. К длинноволосой блондинке он испытывает именно любовь, а не вожделение, и ему все равно, что она в Детройте, а он – в забытой богом деревне на Чукотке. Лешка начинает учить английский и прислушиваться к разговорам о тех, кто пытался перебраться в Америку. Путь из одного мира в другой полон опасностей, но юноша решается его совершить. Потому что за свои чувства надо биться – иногда насмерть. За сюжетными поворотами четко просматривается классическая возрастная инициация. Есть два мира, процесс омовения перед путешествием, ритуальные танцы, встречи с проводниками, мертвая вода и китовые кости для связи с миром духов. Филипп Юрьев отправил своего героя в путешествие, из которого не возвращаются.

Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в программе «Дни авторов», где KITOBOY получил главный приз. Это автоматически делает картину одним из главных арт-событий российского кино в этом году. При этом фильм вполне зрительский, интонационно и стилистически он напоминает хорошее американское инди-кино «сандэнсовского» разлива. В прокат фильм выпустит компания Sony уже 8 октября.

Главный герой фильма ТРОЕ Анны Меликян тоже не смог перебраться из одного мира в другой. Ему проще пойти на дно, чем принять решение. Героев действительно трое. Все остальные персонажи – за кадром или в расфокусе. В фокусе: Александр Сашин (Константин Хабенский) – популярный шоумен и актер, его жена Юля (Виктория Исакова), психолог, работающая под псевдонимом Злата и поэтесса Вероника (Юлия Пересильд). Душащая слава, любовь с первого взгляда, «Сапсаны» между Москвой и Санкт-Петербургом, невозможность выбора и самое настоящее чудо. А «Ночной полет» (так называется программа, которую ведет главный герой) не во сне, а наяву помогает герою в очередной раз струсить. Фильм в прокате с 3 декабря, дистрибьютор – Walt Disney Studios.

В картине ГЛУБЖЕ! Михаила Сегала видео сексуального содержания становится пропуском в новый мир – неудачливый театральный режиссер Роман Петрович остается без работы и начинает снимать порнографические ролики, которые в итоге смотрит весь мир. Глубокий подход не просто порождает новый жанр видео для взрослых, но и создает совершенно новое явление – «глубокое русское порно», которое способно поднять с колен страну. Показанная под занавес конкурсной программы, комедия Сегала была хорошо принята залом Зимнего театра. Прокатные перспективы у фильма также неплохие, особенно в крупных городах – Sony выпустит его 22 октября.

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18.09.2020 Автор: Зоя Апостольская