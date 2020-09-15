31-й «Кинотавр», день третий: Отцы и дети

На третий день фестиваль представил публике картину из Якутии и драму режиссера, любимого в пределах Садового кольца. Объединяет эти работы тема взаимоотношений отцов и детей, которую режиссеры исследуют радикально разными методами.

ПУГАЛО Дмитрия Давыдова – о знахарке из маленькой якутской деревни. У нее нет имени, но есть дар – она умеет лечить людей собственным телом. В буквальном смысле – она впитывает чужую боль, а потом мучительно исторгает ее из себя. К ней идут, когда нуждаются в чуде. При этом чураются в обыденной жизни. Она пугает – то стоит крестом в поле, заговаривая белый свет, то говорит с березами, то неприличными жестами дразнит соседку. Она громко и неопрятно ест и много пьет. Но огненная вода для нее – как святая, только ей она вымывает из себя чужую болезнь. Ей плюют в след, но у нее нет следа – она носит разные валенки, белый и черный, и шубу из разных зверей. Больше всего она хочет найти собственного ребенка, которого давно сдала в детдом. Когда находит, понимает, что ее дочь тоже тратит свое тело на других людей – она проститутка. И Пугало уходит. Сама идет в дом к лежачей два года больной, сама говорит, что вылечит. Впервые действует без просьбы и впервые спасает безнадежного. Самоубийство как способ «отдариться» от мира.

Фильм СКАЖИ ЕЙ Александра Молочникова – не типичная для него работа. Раньше и в кино, и в театре он собирал набор из сюжетов. Теперь взялся за один сюжет – очень простой, понятный и всеми узнаваемый. Родители 11-летнего мальчика Саши ссорились примерно всегда. Когда разошлись, поделили сына: четыре дня он живет с мамой, а три с – папой. Маму Саша, конечно, любит, но папа для него – бесконечный праздник. Когда мама решает уехать в Америку, встает большой вопрос – как быть с Сашей. Начинаются уговоры и манипуляции. Отец подписывает разрешение на выезд только под угрозой развития эпилепсии – Саша так страдает, что у него случается нервный срыв.

Вся фактура – и бытовая, и моральная, Александру Молочникову хорошо знакома – он сам жил в Санкт-Петербурге, его родители развелись, мать увезла его в США в возрасте экранного героя. Но фильм не про частное, а про всеобщее. Эта ситуация узнается и теми, кто в детстве пережил развод собственных родителей, и теми, кто сам сейчас вынужден делить ребенка. И сам режиссер рассчитывает, что картину посмотрят многие. Что код, заложенный в названии, начнет срабатывать – и родители перестанут говорить своим детям: «Скажи ей».

15.09.2020 Автор: Зоя Апостольская