30-й «Кинотавр»: день третий. Развод и девичья фамилия

В среду на «Кинотавре» показали два фильма, снятых режиссерами-женщинами. Любопытно, что обе картины – о супружеской измене. На этом, впрочем, их сходство заканчивается.

ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! – логичное продолжение карьеры Анны Пармас, которую прославили клипы группы «Ленинград». Особо удачные находки из этих клипов тут обильно цитируются. Собственно, полнометражный дебют режиссера – и есть затянувшийся клип. Сюжета о том, как от взрослой женщины-гинеколога (Анна Михалкова) муж (Антон Филиппенко) уходит к фитнес-тренеру (Светлана Камынина), отчаянно не хватает на 92 минуты хронометража, поэтому во втором акте здесь врубаются хиты Ирины Богушевской и Дмитрия Маликова и начинается дискотека. Отдельные смешные реплики тонут в потоке не особо работающих шуток, характеры большинства героев карикатурны. Впрочем, нельзя отрицать, что ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! – вероятно, самый кассовый фильм из конкурса «Кинотавра» (и один из немногих, который обзавелся дистрибьютором еще до начала фестиваля). Однако явный негатив для кассы – почти полное отсутствие в кадре молодых лиц и общая нацеленность фильма на аудиторию 45+, которую традиционно сложно затащить в кино.

Никаких прокатных задач не стоит перед мелодрамой ОДНАЖДЫ В ТРУБЧЕВСКЕ Ларисы Садиловой, чья премьера состоялась в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Это традиционное для Садиловой кино о страстях в российской провинции. Дальнобойщик из райцентра Брянской области изменяет жене с соседкой, вяжущей вещи на продажу. Та годами ездит с ним в рейсы в тайне от собственного супруга и требует, чтобы мужчина наконец-то начал жить с ней. Отдельное достоинство картины – документальные кадры русской деревни и непрофессиональная пожилая актриса, которая в какой-то момент врывается в кадр и крадет фильм. Вероятно, этой самобытной и неброской экзотикой Канны и соблазнились.

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13.06.2019 Автор: Александр Нечаев