30-й «Кинотавр»: день четвертый. Злые улицы и эротическая гимнастика

Самый насыщенный день фестиваля стартовал с внеконкурсного показа пилота сериала «Шторм» Бориса Хлебникова, который он снял для компании «Марс Медиа» и видеосервиса Start. Ранее «Кинотавр» не включал в программы телевизионные проекты, но время изменилось – и фестиваль пытается идти с ним в ногу.

В конкурсе же сошлись три очень разных дебюта и новая работа Нигины Сайфуллаевой, которая приехала в Сочи уже в статусе звезды российской режиссуры.

Первым фильмом дня стал БЫК Бориса Акопова. Студия «ВГИК-дебют» продолжает приятно удивлять высоким качеством работ. Два года назад немало шума наделало роуд-муви Александра Ханта КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ. У БЫКА есть все шансы стать таким же «сарафанным» хитом. Действие фильма происходит с промежутке между 1997 и 1999 годами в Подмосковье. Главный герой – 22 летний парень, которого местный криминальный авторитет нанимает, чтобы тот разобрался с держащими рынок кавказцами. Подростковые банды, насилие, рейвы, группа «Анонс», треки Дельфина, героин и первая любовь на фоне всеобщего экономического коллапса – антураж 90-х тут воспроизведен до жути знакомо. При этом кино отлично работает как жанровая история – не случайно в кульминационный момент в этом жестоком пацанском романсе про злые улицы цитируется ЛЕОН Люка Бессона. Хотя куда чаще БЫКА будут сравнивать с ХРУСТАЛЕМ Дарьи Жук. В обоих фильмах блестяще сыграл Юрий Борисов (на этом фестивале он, пожалуй, пока единственный серьезный конкурент Александра Кузнецова в борьбе за актерскую награду) − и это не единственное сходство. Есть мнение, что кино Акопова на три головы выше. Потому что Жук исследовала эпоху 90-х, высокомерно деля героев на «их» и «нас». «Они» – копошащаяся масса противных провинциалов, «мы» – синеволосая богема с правильной музыкой в ушах. Акопов показывает те же 90-е без всякого морального превосходства над героями. И в итоге у Акопова выходит мощнейшее высказывание на уровне КУРЬЕРА. С таким контентом отлично умеет работать дистрибьютор «ПРОвзгляд», но пока у картины нет прокатчика. Впрочем, есть подозрение, что это ненадолго.

МАЛЬЧИК РУССКИЙ – дебютный фильм Александра Золотухина, воспитанника Александра Сокурова. Это 70-минутный экзерсис на тему Первой мировой войны. Герой картины – паренек, попавший на передовую, в первом же коротком бою получивший ожог роговицы ядовитым газом и ослепший. Зато он хорошо слышит – и его усаживают за фантастического вида установку, направленную гигантским раструбом в небо: через первобытные наушники, прикрепляемые к голове шлангами, мальчик должен улавливать звуки немецких аэропланов и вовремя бить тревогу. Именно фотографии этого агрегата поразили воображение режиссера, решившего непременно снять про него фильм. «Военным» кадрам Золотухин сообщает «документальную» зернистость и эстетский серо-розово-зеленоватый колорит. И монтирует все это с кадрами репетиции современного оркестра, наяривающего Рахманинова. МАЛЬЧИК РУССКИЙ не более чем эксперимент, что-то вроде курсовой прилежного студента киношколы, пытающегося переварить и усвоить творческие методы своего мастера, тоже большого любителя зерна и зелени в кадре. Коммерческая его судьба представляется даже не то что туманной, а просто несуществующей. Зато фестивальное будущее у картины, чья мировая премьера состоялась в рамках Берлинале, наверняка будет счастливым.

То же самое можно сказать о КУРАТОРЕ Петра Левченко, спродюсированного Екатериной Филипповой (ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УДИВИЛ ВСЕХ). Главный аттракцион этого медленного и мрачного постнуара, вдохновленного кровавой историей «красногорского стрелка», – затылок большого российского артиста Юрия Цурило. Но даже с помощью столь скромных художественных средств режиссер умудряется придать истории о локальной катастрофе масштаб, вывести ее на уровень глобальных обобщений. Это кино сравнивают с продукцией «новой румынской волны», но родство у нее скорее с ранними фильмами Вадима Абдрашитова.

Любопытно, что рабочее название фильма ВЕРНОСТЬ Нигины Сайфуллаевой было…РЕВНОСТЬ. И оно тоже подошло бы к ее работе идеально. Герои, Лена и Сережа (Евгения Громова и Александр Паль) живут в Калининграде. Она – гинеколог, он – актер местного театра. У них вроде внешне все хорошо – а на самом деле в браке наступил кризис. Стоит Лене увидеть подозрительную СМС в телефоне мужа и заподозрить его в измене, как она пускается во все тяжкие, совокупляясь буквально с первыми встречными в первых попавшихся местах. Хочет отомстить изменнику, «уменьшить его значимость в своих глазах», а еще – как-то взбодрить собственное порядком увядшее либидо. В ВЕРНОСТИ хватает эротических сцен, которые смотрятся свежо и откровенно: наблюдая за вдохновенной гимнастикой в исполнении Громовой и Паля, прямо-таки веришь (как Станиславский), что актеры ничего не имитируют. Фильм снят на средства онлайн-площадки ТНТ-PREMIER. Пока неясно, будет ли у него прокат. Но, быть может, «Вольге» имеет смысл присмотреться к картине.

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14.06.2019 Автор: Александр Нечаев