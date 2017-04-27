Похоже на то...: основные шаблоны локализации названий в российском прокате

Материал был впервые опубликован в электронном БК №11, 2017

Среди новинок практически любого уикенда всегда найдется зарубежный фильм, локализованное название которого в той или иной степени отходит от оригинального. Иногда эта разница едва уловима, а в некоторых случаях отличие приводит к недоумению со стороны продвинутой публики. Изобретательная смена названия кажется разумной в ситуации, когда неблагозвучность дословного перевода или неверные ассоциации могут отпугнуть зрителя. Однако нередко российские дистрибьюторы используют опыт своих коллег и применяют шаблоны, либо отсылающие к вышедшему ранее кассовому хиту, либо настраивающие зрителя перед просмотром на определенный лад (и этот настрой может сильно диссонировать с итоговым впечатлением от фильма). Оставив за скобками причины лексических перемен, мы решили проанализировать список российских релизов за последние пять лет и выяснить, успешным ли было плавание картин, названия которых легко спутать.

Всего с начала 2012 года мы зафиксировали семьдесят похожих названий фильмов (из них в восьми случаях локализация полностью повторяла «лицо» выпущенной ранее картины). Еще десять кинолент со знакомым заголовком запланированы к выходу в течение ближайших месяцев. Кто-то может справедливо заметить, что это капля в море, учитывая, что за указанный период в российском прокате побывало более 2600 релизов. С другой стороны, статистика утверждает, что интерес отечественных дистрибьюторов к клише в локализации достаточно стабилен – более того, в последние месяцы он даже растет. На первый взгляд лидером по использованию шаблонов является 2012 год, когда в прокат вышло восемнадцать подобных проектов, но 2017-й, судя по всему, побьет этот рекорд – на данный момент нами уже замечено пятнадцать фильмов с похожими названиями. Меньше всего таких картин (7 штук) вышло в 2015 году.

Нетрудно догадаться, что больше всего со штампом в названии ассоциируются комедии – каждый второй фильм в отобранном списке является представителем этого жанра. Особое место в этой классификации занимают хулиганские комедии (или те, которые благодаря заголовку хотят на них походить) и комедийные боевики. Влияние шаблонов прослеживается и в названиях мелодрам, анимационных проектов, драм, хорроров. Кстати, говоря об ужастиках, стоит отметить, что в их тайтлах укоренились шаблоны типа «дом…» (ДОМ НАПРОТИВ, ДОМ В КОНЦЕ ВРЕМЕН, ДОМ ЗАБЫТЫХ ВЕЩЕЙ, ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ) и «призраки…» (ПРИЗРАКИ ЭЛОИЗ, ПРИЗРАК ДОМА БРИАР, ПРИЗРАКИ В КОННЕКТИКУТЕ). Есть даже комбо в виде ДОМА-ПРИЗРАКА 3D, который рекламировался как первый индийский фильм ужасов в трехмерном формате. Но подобные лекала содержатся и в оригинальных наименованиях, поэтому в наш список они не попали.

Наиболее активно клише при локализации используют независимые прокатчики, и лидером среди них в рассматриваемом периоде является компания Top Film Distribution (завершившая свою деятельность в 2016 году), на счету которой двенадцать кинолент с похожими названиями. Следом за ней идут «Парадиз» и «Вольга» – у них мы насчитали по шесть выпущенных фильмов. По пять картин в копилке сразу четырех дистрибьюторов – это «Наше кино», «Капелла фильм», Premium Film (также завершившая свою деятельность на российском рынке) и «Русский Репортаж». Среди мэйджоров лидерство по использованию клише делят компания «Централ Партнершип» и UPI, которые шесть раз применяли шаблоны в названиях. Далее следуют «Двадцатый Век Фокс СНГ» (3) и «Каро Премьер» + «Каропрокат» (3). На счету WDSSPR за последние пять лет всего один подобный релиз – и то он только готовится выйти в прокат (речь идет об ОЧЕНЬ ПЛОХИХ ДЕВЧОНКАХ).

Пожалуй, первыми при упоминании шаблонов в названиях на ум приходят «мальчишники» и «Вегасы». Но и они распространены не так широко, как «аферы» – это слово в локализации прокатчики любят больше всего. Так, за последние пять лет на российских экранах побывали БОЛЬШАЯ и ЛУННАЯ АФЕРЫ, АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ, АФЕРЫ ПО-АМЕРИКАНСКИ и ПО-АНГЛИЙСКИ. Судя по кассовым сборам, гарантом успеха эту формулу локализации назвать нельзя. Это подтверждает пример последней упомянутой картины с участием Майкла Фассбендера и Брендона Глисона. Фильм, название которого в оригинале является цитатой из «Отче наш» («должники наши»), стартовал с результатом чуть больше 1 млн рублей. В противовес ему выступает АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСКИ, которая в 2014 году стала неожиданным хитом независимого проката, заработав в тотале 192 млн рублей по СНГ. Правда, нельзя не учитывать те факты, что картина выходила на волне успеха ВОЛКА С УОЛЛ-СТРИТ и имела в своем активе десять номинаций на «Оскар».

Но вернемся к «мальчишникам». Отвязная комедия с неброским оригинальным названием «Похмелье», вышедшая в 2009 году, породила сразу две моды. Первую – на упоминание «Вегаса» в заголовке, даже если в этом городе героям фильма побывать не удалось. В 2013-м в российских кинотеатрах прошла ФОРТУНА ВЕГАСА, а год спустя – ХОЛОСТЯЧКИ В ВЕГАСЕ (в 2012-м, кстати, были и просто ХОЛОСТЯЧКИ). Оба фильма не собрали и десятой доли МАЛЬЧИШНИКА, освоившего 162 млн рублей. Второй шаблон, родившийся от «Похмелья», – собственно сам «мальчишник». ЕЩЕ ОДИН МАЛЬЧИШНИК увидел свет в 2016 году, а совсем недавно до экранов добрался МАЛЬЧИШНИК В ПАТТАЙЕ, который в 150 кинотеатрах на первом уикенде освоил 4 млн рублей.

Далее по популярности идет шаблон «охотники». Подобное название обещает зрителю приключенческую историю с оттенками криминала или хоррора. ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ, ОХОТНИКИ НА ДЕМОНОВ, ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ и ОХОТНИК С УОЛЛ-СТРИТ (готовится к выходу) тому подтверждение. Немало и «очень плохих/опасных» комедий. Первопроходцем здесь стала ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА (хотя само слово «очень» вошло в активный оборот после ОЧЕНЬ СТРАШНОГО КИНО). В 2011 году УЧИЛКА собрала 376 млн рублей в СНГ. После этого на экраны шагнули ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА, ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ПАРНИ и ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ, в совокупности не заработавшие и трети от кассы комедии с Камерон Диас. Тем интереснее будет наблюдать за прокатной жизнью ОЧЕНЬ ПЛОХИХ ДЕВЧОНОК.

Немало в российских кинотеатрах побывало «реальных», «убойных» и «несносных» комедий. После РЕАЛЬНЫХ КАБАНОВ, которые были выпущены в 2007 году, наш зритель познакомился с РЕАЛЬНЫМИ ПАРНЯМИ, РЕАЛЬНОЙ БЕЛКОЙ и РЕАЛЬНЫМИ УПЫРЯМИ. Нетипичная комедия с длинным названием УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ (ТАКЕР И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ, ПРИДУРКИ ПРОТИВ ЗЛА) дала почву для УБОЙНЫХ СЕРФЕРОВ, УБОЙНОГО УИКЕНДА и УБОЙНОЙ СТРИЖКИ. А полюбившиеся российским зрителям НЕСНОСНЫЕ БОССЫ породили НЕСНОСНОГО ДЕДА и НЕСНОСНЫХ ЛЕДИ, не говоря уже о сиквеле родоначальника этого шаблона, на 30 млн рублей улучшившего результат своего предшественника (161 млн против 133 млн рублей в СНГ). НЕСНОСНЫЙ ДЕД также не ударил в грязь лицом, заработав 137 млн рублей вместе с СНГ. А вот ЛЕДИ освоили в два раза меньше. Скорее всего здесь сработал синдром обманутых ожиданий – вместо вульгарных шуток зритель получил милое «женское» кино в духе ДНЯ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА и «СТАРОГО» НОВОГО ГОДА. Тем более что постановщик у всех трех фильмов один и тот же.

Среди авантюрных комедий выделяются шаблоны с «красотками» и требованием кем-либо притвориться. В 2014-м в прокат вышли КРАСОТКИ В ПАРИЖЕ, а спустя год – КРАСОТКИ В БЕГАХ. Хит 2011 года с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ (372 млн рублей с учетом СНГ), в свою очередь, породил название ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАРНЕМ для французской картины, оригинальное название которое сообщает о разнице в 20 лет между двумя персонажами.

Как и МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ в свое время, на создание сразу нескольких клише прокатчиков вдохновила лента SUPERПЕРЦЫ. Фильм о приключениях девственников в США в 2007 году взорвал американский прокат. Проект пользовался спросом и в России, где освоил 56 млн рублей (данные по СНГ). Позже появились не только ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ, STARПЕРЦЫ, ГОЛЫЕ ПЕРЦЫ, но и SUPERНЯНЬ с SUPERАЛИБИ. В коммерческом плане больше всего повезло фильму STARПЕРЦЫ (265 млн рублей в СНГ), повествующему о приключениях немолодых друзей, которых играют Майкл Дуглас, Морган Фриман, Роберт де Ниро и Кевин Клайн. Любопытно, что упомянутый в оригинальном названии ленты Лас-Вегас (Last Vegas, дословно – «последний Вегас») российские прокатчики использовать не стали.

Анализ показал, что катализатором появления клише дважды становились российские картины. Очень успешная комедия «Квартета И» О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ стала прародителем не только локализации одного иностранного фильма в нашем прокате (О ЧЕМ ГОВОРЯТ ФРАНЦУЗСКИЕ МУЖЧИНЫ), но и двух отечественных (О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ и О ЧЕМ МОЛЧАТ ФРАНЦУЗЫ). Вышедший в 2012 году МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ вдохновил локализаторов на создание широко обсуждаемого названия МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ! ИСТОРИЯ ОПТИМИСТА. Конструкция снискала популярность, и вскоре последовали ЕСЛИ ТВОЯ ДЕВУШКА – ЗОМБИ, МОЙ ПАРЕНЬ – КИЛЛЕР (этот фильм, правда, так и не вышел в прокат) и МОЯ ДЕВУШКА – МОНСТР.

Обрел долгую жизнь и шаблон о легкомысленности главного героя. ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ в 2016-м трансформировалась в ДЕДУШКУ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ, а в этом году предстанет на экране уже в образе РОДИТЕЛЕЙ и БАБУШКИ. Случай с последним названием интересен не только тем, что это российский проект, но и условиями, в которых это название появилось. На 102-м Российском Кинорынке исполнитель главной роли Александр Ревва попросил зал поддержать один из трех вариантов: САНЯ-ТРАНСФОРМЕР, АФЕРИСТ(КА) и собственно БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. Букеры проголосовали аплодисментами за знакомую конструкцию, хотя с сюжетом фильма этот заголовок напрямую не коррелирует.

Вторым по популярности жанром после комедий следуют мелодрамы. РИМСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ и СВИДАНИЯ призваны пробудить в памяти зрителей воспоминания о классической картине с Одри Хепберн, МУЖЧИНЫ и РАЗВОД В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ – настроить на атмосферу знаменитого телесериала начала 2000-х. А РОКОВЫЕ СТРАСТЬ, ВЛЕЧЕНИЕ и ИСКУШЕНИЕ обещают не только любовную линию, но и историю о преодолении тяжелых испытаний.

Впрочем, иногда внутри одного шаблона обнаруживается жанровая дифференциация. ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ – криминальная комедия, ПОЙМИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ – молодежная драма, НАЙДИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ – детективный триллер. Не стали продолжать жанровую традицию комиксоидного боевика-блокбастера ОСОБО ОПАСЕН и его последователи. ОСОБО ОПАСНЫ представляет собой криминальную драму, а ОСОБО ОПАСНА – комедийный боевик.

Особняком стоят фильмы, локализованные названия которых содержат аллюзию на кассовый хит прошлых лет или же на картину, ставшую культовой среди киноманов. Причем зачастую такие «двойники» не имеют с оригиналом ничего общего, кроме пары слов в заголовке. В 2012 году вышло сразу пять подобных проектов. И если КРАСАВИЦА ИЗ ТРУЩОБ в главной роли имела Фриду Пинту, сыгравшую и в индийской сказке 2009-го, то САМЫЙ СТРАШНЫЙ ФИЛЬМ 3D, ОТДЫХ НА ГРАНИ НЕРВНОГО СРЫВА, АЭРОТАЧКИ и О ЧЕМ ГОВОРЯТ ФРАНЦУЗСКИЕ МУЖЧИНЫ не могут похвастаться даже такой хрупкой связью. Список можно продолжить СЛАВНЫМИ УБЛЮДКАМИ и МИССИЕЙ: НЕАДЕКВАТНА. Фильмы с подобными названиями не смогли собрать больше 20 млн рублей.

Но есть и исключения. Неожиданную прыть в российском прокате в начале этого года проявила французская лента 2+1. Начав с 25 млн рублей, картина остановилась на 98 млн. При том что в оригинале лента называется «Завтра все начнется», она является римейком мексиканской комедии ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ. С 1+1, французским хитом 2011 года, фильм связывает лишь актер Омар Си.

Уже ставший самым кассовым «двойником» в российском прокате ЗВЕРОПОЙ немало зрителей посчитали сиквелом прошлогоднего диснеевского шедевра. Тем не менее в данном случае вряд ли стоит говорить о попытке сыграть на популярности конкурента – большой студийный анимационный проект с антропоморфными животными, исполняющими главные музыкальные хиты последних лет, в России обречен на успех с любым названием. В ближайшие месяцы об известных фильмах нам также напомнят ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ, РЕЙД: ПУЛЯ В ГОЛОВЕ, ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ. К слову, две последние картины не являются продолжениями, а представляют собой оригинальные проекты.

Стоит сказать и о шаблонах, полностью или частично ушедших в прошлое. Похоже, что российские прокатчики совсем утратили интерес к «братве»: последний раз это слово в названии встречалось в 2013 году, когда на экраны выходила БРАТВА ИЗ ДЖУНГЛЕЙ. А до этого ведь были ЛЕСНАЯ БРАТВА, ПОДВОДНАЯ БРАТВА, АЛЬФА И ОМЕГА: КЛЫКАСТАЯ БРАТВА. После фильма НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА подобное клише было использовано всего один раз – в случае с НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ. В то же время в 2016 году в кинотеатрах появилась картина СЛУЧАЙНО БЕРЕМЕННА. Конструкция «любовь с…», казалось, покинула просторы отечественной локализации после выпуска фильмов ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ и ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ. Но совсем недавно мы наблюдали отечественную комедию ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ, которая может напомнить прокатчикам о забытом шаблоне.

И, наконец, семь картин из длинного списка релизов можно записать в точные копии ранее использованных названий. «Близнецами» являются УКРЫТИЕ (дата релиза – 16.08.12, фильм с таким же названием вышел 19.04.12), СУДНЫЙ ДЕНЬ (дата релиза – 20.09.12, фильм с таким же названием вышел 28.03.08), ОДЕРЖИМАЯ (дата релиза – 30.01.14, фильм с таким же названием вышел 02.02.12), ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ (дата релиза – 30.01.14, фильм с таким же названием вышел в 1995 году), ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ (дата релиза – 04.12.14, фильмы с таким же названием выходили в 1994-м и 2010 годах), ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ (дата релиза – 07.05.15, фильм с таким же названием вышел 23.02.12), ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ (дата релиза – 09.07.15, фильм с таким же названием вышел 06.02.14). 29 июня в прокат выйдет РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ, полностью повторяющий название картины 2015 года. При этом лента является сиквелом фильма, в России получившего локализацию ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС.

В общем и целом статистика по кассовым сборам фильмов с шаблонами в названиях говорит о том, что прямой взаимосвязи между заголовком ленты и ее результатом в прокате скорее всего нет. Есть как удачные примеры использования клише, так и не очень. В отдельных случаях знакомое сочетание слов работает, в других – только сбивает зрителя с толку. Хорошо, что прокатчики прилагают усилия, чтобы найти максимально короткий путь к публике, в том числе и посредством названий. Но главными факторами успеха все же остаются качество продукта, объем маркетинга и интерес аудитории к составляющим фильма – будь то актеры, сюжет или тематика.

27.04.2017 Автор: Дмитрий Некрасов