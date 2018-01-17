Скажется – не скажется: чем обернется для рынка перенос «Бегущего в лабиринте»

Во вторник, 16 января, стало известно, что картина БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ (Fox) выйдет на неделю позже – 1 февраля вместо 25 января. Перенос столь крупного релиза всего за девять дней до предполагаемого выпуска, по сути, беспрецедентен.

Как сообщил кинотеатрам прокатчик, Министерство культуры РФ не подтвердило изначальную дату выхода, в связи с чем и было решено уйти. В США же, как и еще на 30 с лишним рынках, фильм выйдет именно в следующий уикенд. Рекламная кампания, разумеется, уже давно идет, а флаеры, постеры и телеролики до сих пор сообщают, что картина выйдет 25 января (переделать это за пару дней невозможно).

Чем же вызвана смена даты картины? Логично предположить, что главной целью Минкультуры была помощь какому-то российскому релизу. Догадки у игроков рынка самые разные. На той же дате 25 января стоит комедия ZOМБОЯЩИК, на текущей неделе выходит СКИФ, а в прокате до сих пор собирает огромные деньги ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ.

Тем не менее плотность российских релизов в начале года настолько высока, что из-за переноса БЕГУЩЕГО В ЛАБИРИНТЕ, очевидно, пострадают другие отечественные фильмы – триллер СЕЛФИ, который стоит как раз на 1 февраля, комедия ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ (8 февраля) и даже ЛЕД (14 февраля).

Очевидно и то, что из-за расчистки первого, второго или шестого уикенда зачинщику событий очень сложно придется уже на дате 1 февраля. Раньше конкурентная нагрузка среди новинок распределялась по уикендам примерно одинаково, что могло позволить всем исправно собирающим фильмам безболезненно пройти оба уикенда. Сейчас же только новинки 1–4 февраля (БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ, СЕЛФИ, КОРОЧЕ, ПЛЮШЕВЫЙ МОНСТР, ТРИ БИЛБОРДА..., ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ) в общей сложности привлекут, по прогнозам БК, около 600 млн рублей. И это не говоря уже о чрезмерном «распылении» зрительского внимания.

Конкурентная нагрузка играет даже бóльшую роль в отношении количества выделяемых сеансов. При ее равномерном распределении у кинотеатров есть возможность продлить прокат хорошо собирающего фильма. Но когда только на новинки очередного уикенда должно быть выделено примерно две трети сеансов (именно столько, если не больше, могут забрать себе новые релизы 1 февраля), то места для маневров у букеров остается совсем немного. А значит, пострадают и все последующие уикенды. Так что ущерба от такой защиты может быть даже больше, чем выгоды.

ОБНОВЛЕНИЕ: Как выяснилось позже, за день до релиза дату проката вынужденно сменили и ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2 (VLG). И снова фильм «сослали» на 1 февраля, что еще больше усугубит ситуацию на этом уикенде.

17.01.2018 Автор: Андрей Белый