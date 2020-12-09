Прогноз БК на «новогоднюю битву»: «Богатыри в огне»

10 декабря в российских кинотеатрах стартует «новогодняя битва». Накануне мы по традиции публикуем наш прогноз кассовых сборов главных релизов, участвующих в разделе праздничного пирога.
В первой версии прогноза, опубликованной в ЭБК № 47 (873) от 27 ноября 2020 года, мы пытались быть оптимистами и предполагали, что к Новому году часть ограничений на заполняемость залов может быть снята. К сожалению, сейчас такой расклад можно исключить. Это автоматически снижает и прогнозируемые сборы. Совокупный заработок релизов, работающих в прокате в период с 10 декабря 2020 по 11 января 2021 года, может составить 5,7 млрд рублей. В прошлом году за аналогичный период выручка кинотеатров составила 7,5 млрд рублей. Хедлайнерами новогодней гонки станут ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА и ОГОНЬ – каждый из фильмов способен преодолеть планку в 1 млрд сборов, даже несмотря на ковидные ограничения.
Состав участников «новогодней битвы» пополнился мультфильмом БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ (дата старта – 24 декабря). Теперь борьба семейную аудиторию в праздники обострится до предела. На родителей с детьми в этот период будут работать анимация студии DreamWorks СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ (дата старта – 19 декабря), спин-офф франшизы про трех богатырей КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ (дата старта – 31 декабря) и уже упомянтый ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА (дата старта – 1 января). Предложение явно превышает спрос, поэтому циркулирующие слухи о том, что СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ уйдет со своей даты, могут стать реальностью. К сожалению, кассовый потенциал БАРБОСКИНЫХ несравним с потенциалом сиквела голливудского мультфильма, поэтому замену нельзя назвать равнозначной. В свете этих событий покинувший дату 7 января КРОЛИК ПИТЕР 2 уже не кажется большой потерей – именно туда имеет шансы сдвинуться СЕМЕЙКА КРУДС. В этом случае она захватит всего четыре дня праздников. Если это случится, результат релиза UPI будет ближе к прошлогоднему заработку КАМУФЛЯЖА И ШПИОНАЖА (445 млн рублей), выходившего в прокат по похожей схеме.
ГЛАВНЫЕ РЕЛИЗЫ «НОВОГОДНЕЙ БИТВЫ» 2020-2021 ГОДОВ
СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ (CP)
Дата старта: 10 декабря 2020 года.
Прогноз: 700 млн рублей.
Сильные стороны:
- Новогодняя сказка классическом понимании – лучшее предложения для праздничного просмотра.
- Длинная маркетинговая кампания, растянувшаяся больше чем на год.
- Проект рассчитан на самую широкую целевую аудиторию, а рейтинг 6+ гарантирует доступ этой самой аудитории к проекту.
- Эксплуатация темы фигурного катания, которая, судя по сборам франшизы ЛЕД, пользуется высоким спросом у российского зрителя.
- Наличие формата IMAX.
Слабые стороны:
- В главных ролях задействованы не известные массовому зрителю актеры.
- Российское костюмное кино в последние годы скорее разочаровывает своими сборами.
- Фильм начинает свой прокат за три недели до Нового года. Скорее всего, в праздничные дни он не получит широкой росписи.
НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2 (MGS)
Дата старта: 10 декабря 2020 года.
Прогноз: 80 млн рублей.
Сильные стороны:
- Первая часть имеет культовый статус.
- Комедия – один самых востребованных жанров в посткарантинный период.
Слабые стороны:
- Скорее всего, к Новому году фильм потеряет все сеансы.
- Прямая конкуренция с более свежей франшизой ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ.
- С момента выхода первой части прошло почти десять лет, актуальность сиквела для молодой аудитории под вопросом.
- Фильм в большей степени интересен зрителям Москвы и Санкт-Петербурга – городов, власти которых ввели 25-процентное ограничение на заполняемость залов.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (SPPR)
Дата старта: 17 декабря 2020 года.
Прогноз: 380 млн рублей.
Сильные стороны:
- Продолжение хита 2019 года, собравшего в России более 500 млн рублей.
- Проект «Квартета И», у которого есть стабильный костяк фанатской базы.
- Действие фильма происходит непосредственно в Новый год.
- Комедия – один самых востребованных жанров в посткарантинный период.
Слабые стороны:
- Прямая конкуренция с сиквелом франшизы НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ.
- Продолжение ремейка итальянского хита может показаться необязательным и надуманным.
- Драматическая составляющая проекта может смутить массового зрителя, ожидающего в новогодние праздники легкого контента.
- Фильм явно рассчитан на более взрослую аудиторию, которая пока не очень охотно посещает кинотеатры.
- Фильм в большей степени интересен зрителям Москвы и Санкт-Петербурга – городов, власти которых ввели 25-процентное ограничение на заполняемость залов.
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ (CRP)
Дата старта: 17 декабря 2020 года.
Прогноз: 350 млн рублей.
Сильные стороны:
- Бренд популярнейшего сериала канала ТНТ.
- В посткарантинный период лучшего всех работают релизы, имеющие активную фан-базу.
- Комедия – один самых востребованных жанров в посткарантинный период.
- Для продвижения релиза будут задействованы все маркетинговые силы холдинга «Газпром-медиа».
Слабые стороны:
- Сериал идет в эфире уже десятый год, и есть ощущение, что пик его популярности уже позади.
- Слишком специфичный для России формат зомби-комедии. Нельзя забывать, что зомби-фильмы не пользуются повышенным спросом у отечественной аудитории.
- Скорее всего, фильм будет не слишком интересен аудитории, не знакомой с сериалом.
- Рекламные материалы проекта появились лишь за три недели до старта.
СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ (UPI)
Дата старта: превью с 19 декабря 2020 года, широкий старт с 24 декабря 2020 года.
Прогноз: 800 млн рублей.
Сильные стороны:
- Принадлежность к узнаваемой франшизе, первая часть которой в 2013 году собрала почти 900 млн рублей.
- Единственная крупная зарубежная анимация в прокате за последние девять месяцев.
- ГРИНЧ, предыдущий мультфильм прокатчика, выходивший на Новый год, собрал почти 1 млрд рублей.
- Зрительский голод по большим голливудским проектам для всей семьи.
Слабые стороны:
- Мультфильм может стать жертвой протекционистской политики и переехать на менее привлекательную дату.
- Конкуренция за детскую аудиторию с КОНЕМ ЮЛИЕМ и БАРБОСКИНЫМИ.
- Перерыв между первой и второй частями франшизы составил семь лет.
- Никак не обыгрывается новогодняя тематика, как это было в том же ГРИНЧЕ.
- Из-за своей семейной направленности проект сильно пострадает от ограничения по заполняемости залов.
БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ (SPPR)
Дата старта: 24 декабря 2020 года.
Прогноз: 250 млн рублей.
Сильные стороны:
- Бренд популярного в России мультсериала.
- Главное предложение для детей дошкольного и младшего школьного возрастов.
Слабые стороны:
- Конкуренция за детскую аудиторию с СЕМЕЙКОЙ КРУДС и КОНЕМ ЮЛИЕМ.
- Отсутствие у проекта статуса события.
- Узкая целевая аудитория.
ОГОНЬ (CP)
Дата старта: 24 декабря 2020 года.
Прогноз: 1,1 млрд рублей.
Сильные стороны:
- Высокобюджетные отечественные проекты всегда пользуются повышенным вниманием в праздничный период.
- Мощная рекламная поддержка холдинга ВГТРК.
- У фильма богатый актерский состав во главе с Константином Хабенским.
- Это главное предложение для широкого и прежде всего возрастного зрителя в новогодние праздники.
- Предыдущие новогодние проекты студии ТРИТЭ ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ и Т-34 собирали в прокате почти 3 млрд и 2,5 млрд рублей соответственно.
- Наличие формата IMAX.
Слабые стороны:
- Драматическая составляющая проекта может смутить массового зрителя, ожидающего в новогодние праздники легкого контента.
- Целевая аудитория фильма – сейчас не самый частый гость в кинотеатрах.
- Тема картины не ассоциируется с новогодними праздниками.
КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ (SPPR)
Дата старта: 31 декабря 2020 года.
Прогноз: 450 млн рублей.
Сильные стороны:
- Принадлежность к узнаваемой франшизе.
- Продукция студии «Мельница» всегда востребована в новогодние праздники.
- Несмотря на знакомую вселенную, главными героями стали не богатыри, а популярный у аудитории второстепенный персонаж, что может стимулировать рост интереса к франшизе.
Слабые стороны:
- Конкуренция за детскую аудиторию с иностранным релизом СЕМЕЙКОЙ КРУДС, ПОСЛЕДНИМ БОГАТЫРЕМ и БАРБОСКИНЫМИ.
- Сборы новогодних проектов студии «Мельница» в последние два года снижаются.
- Из-за своей семейной направленности проект сильно пострадает от ограничения по заполняемости залов.
ОХОТА НА САНТУ (MG)
Дата старта: 31 декабря 2020 года.
Прогноз: 35 млн рублей.
Сильные стороны:
- Имеет новогоднюю тематику.
- Обладает перспективным актерским составом.
- Одно из главных предложений для контрпрограмминга в новогодние каникулы.
Слабые стороны:
- Низкие рейтинги ожидания и скептические отзывы первых зрителей.
- Очевидные трудности с росписью в сложном конкурентном окружении.
ФЕСТИВАЛЬ РИФКИНА (VLG)
Дата старта: 31 декабря 2020 года.
Прогноз: 40 млн рублей.
Сильные стороны:
- У режиссера Вуди Аллена есть своя фан-база, которая не пропускает его фильмы.
- Единственное предложение в Новый год для взыскательной аудитории.
Слабые стороны:
- Странное название, которое ассоциируется скорее с артхаусом.
- В отличие от других фильмов режиссера, в актерском составе этого проекта нет кассовых имен.
- Фильм кажется необязательным для просмотра даже целевой аудиторией.
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА (WDS)
Дата старта: 1 января 2021 года.
Прогноз: 1,5 млрд рублей.
Сильные стороны:
- Сильный бренд. Первая часть франшизы собрала почти 1,7 млрд рублей.
- Высокобюджетные отечественные проекты всегда пользуются повышенным вниманием в праздничный период. А в данном случае рейтинг 6+ гарантирует интерес и самого юного зрителя.
- В прошлом году выходивший в новогодние праздники проект студии Yellow, Black & White ХОЛОП стал самым кассовым российским фильмом в новейшей истории нашего проката.
- Тема русских былин широко востребована в нашей стране.
Слабые стороны:
- Из-за своей семейной направленности проект сильно пострадает от ограничения по заполняемости залов.
- Отсутствие формата IMAX.
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09.12.2020 Автор: Георгий Романов