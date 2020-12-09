Прогноз БК на «новогоднюю битву»: «Богатыри в огне»

10 декабря в российских кинотеатрах стартует «новогодняя битва». Накануне мы по традиции публикуем наш прогноз кассовых сборов главных релизов, участвующих в разделе праздничного пирога.



В первой версии прогноза, опубликованной в ЭБК № 47 (873) от 27 ноября 2020 года, мы пытались быть оптимистами и предполагали, что к Новому году часть ограничений на заполняемость залов может быть снята. К сожалению, сейчас такой расклад можно исключить. Это автоматически снижает и прогнозируемые сборы. Совокупный заработок релизов, работающих в прокате в период с 10 декабря 2020 по 11 января 2021 года, может составить 5,7 млрд рублей. В прошлом году за аналогичный период выручка кинотеатров составила 7,5 млрд рублей. Хедлайнерами новогодней гонки станут ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА и ОГОНЬ – каждый из фильмов способен преодолеть планку в 1 млрд сборов, даже несмотря на ковидные ограничения.

Состав участников «новогодней битвы» пополнился мультфильмом БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ (дата старта – 24 декабря). Теперь борьба семейную аудиторию в праздники обострится до предела. На родителей с детьми в этот период будут работать анимация студии DreamWorks СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ (дата старта – 19 декабря), спин-офф франшизы про трех богатырей КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ (дата старта – 31 декабря) и уже упомянтый ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА (дата старта – 1 января). Предложение явно превышает спрос, поэтому циркулирующие слухи о том, что СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ уйдет со своей даты, могут стать реальностью. К сожалению, кассовый потенциал БАРБОСКИНЫХ несравним с потенциалом сиквела голливудского мультфильма, поэтому замену нельзя назвать равнозначной. В свете этих событий покинувший дату 7 января КРОЛИК ПИТЕР 2 уже не кажется большой потерей – именно туда имеет шансы сдвинуться СЕМЕЙКА КРУДС. В этом случае она захватит всего четыре дня праздников. Если это случится, результат релиза UPI будет ближе к прошлогоднему заработку КАМУФЛЯЖА И ШПИОНАЖА (445 млн рублей), выходившего в прокат по похожей схеме.

ГЛАВНЫЕ РЕЛИЗЫ «НОВОГОДНЕЙ БИТВЫ» 2020-2021 ГОДОВ

СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ (CP)

Дата старта: 10 декабря 2020 года.

Прогноз: 700 млн рублей.

Сильные стороны:

Новогодняя сказка классическом понимании – лучшее предложения для праздничного просмотра.

Длинная маркетинговая кампания, растянувшаяся больше чем на год.

Проект рассчитан на самую широкую целевую аудиторию, а рейтинг 6+ гарантирует доступ этой самой аудитории к проекту.

Эксплуатация темы фигурного катания, которая, судя по сборам франшизы ЛЕД, пользуется высоким спросом у российского зрителя.

Наличие формата IMAX.

Слабые стороны:

В главных ролях задействованы не известные массовому зрителю актеры.

Российское костюмное кино в последние годы скорее разочаровывает своими сборами.

Фильм начинает свой прокат за три недели до Нового года. Скорее всего, в праздничные дни он не получит широкой росписи.

НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2 (MGS)

Дата старта: 10 декабря 2020 года.

Прогноз: 80 млн рублей.

Сильные стороны:

Первая часть имеет культовый статус.

Комедия – один самых востребованных жанров в посткарантинный период.

Слабые стороны:

Скорее всего, к Новому году фильм потеряет все сеансы.

Прямая конкуренция с более свежей франшизой ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ.

С момента выхода первой части прошло почти десять лет, актуальность сиквела для молодой аудитории под вопросом.

Фильм в большей степени интересен зрителям Москвы и Санкт-Петербурга – городов, власти которых ввели 25-процентное ограничение на заполняемость залов.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (SPPR)

Дата старта: 17 декабря 2020 года.

Прогноз: 380 млн рублей.

Сильные стороны:

Продолжение хита 2019 года, собравшего в России более 500 млн рублей.

Проект «Квартета И», у которого есть стабильный костяк фанатской базы.

Действие фильма происходит непосредственно в Новый год.

Комедия – один самых востребованных жанров в посткарантинный период.

Слабые стороны:

Прямая конкуренция с сиквелом франшизы НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ.

Продолжение ремейка итальянского хита может показаться необязательным и надуманным.

Драматическая составляющая проекта может смутить массового зрителя, ожидающего в новогодние праздники легкого контента.

Фильм явно рассчитан на более взрослую аудиторию, которая пока не очень охотно посещает кинотеатры.

Фильм в большей степени интересен зрителям Москвы и Санкт-Петербурга – городов, власти которых ввели 25-процентное ограничение на заполняемость залов.

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ (CRP)

Дата старта: 17 декабря 2020 года.

Прогноз: 350 млн рублей.

Сильные стороны:

Бренд популярнейшего сериала канала ТНТ.

В посткарантинный период лучшего всех работают релизы, имеющие активную фан-базу.

Комедия – один самых востребованных жанров в посткарантинный период.

Для продвижения релиза будут задействованы все маркетинговые силы холдинга «Газпром-медиа».

Слабые стороны:

Сериал идет в эфире уже десятый год, и есть ощущение, что пик его популярности уже позади.

Слишком специфичный для России формат зомби-комедии. Нельзя забывать, что зомби-фильмы не пользуются повышенным спросом у отечественной аудитории.

Скорее всего, фильм будет не слишком интересен аудитории, не знакомой с сериалом.

Рекламные материалы проекта появились лишь за три недели до старта.

СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ (UPI)

Дата старта: превью с 19 декабря 2020 года, широкий старт с 24 декабря 2020 года.

Прогноз: 800 млн рублей.

Сильные стороны:

Принадлежность к узнаваемой франшизе, первая часть которой в 2013 году собрала почти 900 млн рублей.

Единственная крупная зарубежная анимация в прокате за последние девять месяцев.

ГРИНЧ, предыдущий мультфильм прокатчика, выходивший на Новый год, собрал почти 1 млрд рублей.

Зрительский голод по большим голливудским проектам для всей семьи.

Слабые стороны:

Мультфильм может стать жертвой протекционистской политики и переехать на менее привлекательную дату.

Конкуренция за детскую аудиторию с КОНЕМ ЮЛИЕМ и БАРБОСКИНЫМИ.

Перерыв между первой и второй частями франшизы составил семь лет.

Никак не обыгрывается новогодняя тематика, как это было в том же ГРИНЧЕ.

Из-за своей семейной направленности проект сильно пострадает от ограничения по заполняемости залов.

БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ (SPPR)

Дата старта: 24 декабря 2020 года.

Прогноз: 250 млн рублей.

Сильные стороны:

Бренд популярного в России мультсериала.

Главное предложение для детей дошкольного и младшего школьного возрастов.

Слабые стороны:

Конкуренция за детскую аудиторию с СЕМЕЙКОЙ КРУДС и КОНЕМ ЮЛИЕМ.

Отсутствие у проекта статуса события.

Узкая целевая аудитория.

ОГОНЬ (CP)

Дата старта: 24 декабря 2020 года.

Прогноз: 1,1 млрд рублей.

Сильные стороны:

Высокобюджетные отечественные проекты всегда пользуются повышенным вниманием в праздничный период.

Мощная рекламная поддержка холдинга ВГТРК.

У фильма богатый актерский состав во главе с Константином Хабенским.

Это главное предложение для широкого и прежде всего возрастного зрителя в новогодние праздники.

Предыдущие новогодние проекты студии ТРИТЭ ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ и Т-34 собирали в прокате почти 3 млрд и 2,5 млрд рублей соответственно.

Наличие формата IMAX.

Слабые стороны:

Драматическая составляющая проекта может смутить массового зрителя, ожидающего в новогодние праздники легкого контента.

Целевая аудитория фильма – сейчас не самый частый гость в кинотеатрах.

Тема картины не ассоциируется с новогодними праздниками.

КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ (SPPR)

Дата старта: 31 декабря 2020 года.

Прогноз: 450 млн рублей.

Сильные стороны:

Принадлежность к узнаваемой франшизе.

Продукция студии «Мельница» всегда востребована в новогодние праздники.

Несмотря на знакомую вселенную, главными героями стали не богатыри, а популярный у аудитории второстепенный персонаж, что может стимулировать рост интереса к франшизе.

Слабые стороны:

Конкуренция за детскую аудиторию с иностранным релизом СЕМЕЙКОЙ КРУДС, ПОСЛЕДНИМ БОГАТЫРЕМ и БАРБОСКИНЫМИ.

Сборы новогодних проектов студии «Мельница» в последние два года снижаются.

Из-за своей семейной направленности проект сильно пострадает от ограничения по заполняемости залов.

ОХОТА НА САНТУ (MG)

Дата старта: 31 декабря 2020 года.

Прогноз: 35 млн рублей.

Сильные стороны:

Имеет новогоднюю тематику.

Обладает перспективным актерским составом.

Одно из главных предложений для контрпрограмминга в новогодние каникулы.

Слабые стороны:

Низкие рейтинги ожидания и скептические отзывы первых зрителей.

Очевидные трудности с росписью в сложном конкурентном окружении.

ФЕСТИВАЛЬ РИФКИНА (VLG)

Дата старта: 31 декабря 2020 года.

Прогноз: 40 млн рублей.

Сильные стороны:

У режиссера Вуди Аллена есть своя фан-база, которая не пропускает его фильмы.

Единственное предложение в Новый год для взыскательной аудитории.

Слабые стороны:

Странное название, которое ассоциируется скорее с артхаусом.

В отличие от других фильмов режиссера, в актерском составе этого проекта нет кассовых имен.

Фильм кажется необязательным для просмотра даже целевой аудиторией.

ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА (WDS)

Дата старта: 1 января 2021 года.

Прогноз: 1,5 млрд рублей.

Сильные стороны:

Сильный бренд. Первая часть франшизы собрала почти 1,7 млрд рублей.

Высокобюджетные отечественные проекты всегда пользуются повышенным вниманием в праздничный период. А в данном случае рейтинг 6+ гарантирует интерес и самого юного зрителя.

В прошлом году выходивший в новогодние праздники проект студии Yellow, Black & White ХОЛОП стал самым кассовым российским фильмом в новейшей истории нашего проката.

Тема русских былин широко востребована в нашей стране.

Слабые стороны:

Из-за своей семейной направленности проект сильно пострадает от ограничения по заполняемости залов.

Отсутствие формата IMAX.

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09.12.2020 Автор: Георгий Романов