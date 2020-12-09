Аналитика


Прогноз БК на «новогоднюю битву»: «Богатыри в огне»

Цифры, на которые ориентируется рынок

10 декабря в российских кинотеатрах стартует «новогодняя битва». Накануне мы по традиции публикуем наш прогноз кассовых сборов главных релизов, участвующих в разделе праздничного пирога.

В первой версии прогноза, опубликованной в ЭБК № 47 (873) от 27 ноября 2020 года, мы пытались быть оптимистами и предполагали, что к Новому году часть ограничений на заполняемость залов может быть снята. К сожалению, сейчас такой расклад можно исключить. Это автоматически снижает и прогнозируемые сборы. Совокупный заработок релизов, работающих в прокате в период с 10 декабря 2020 по 11 января 2021 года, может составить 5,7 млрд рублей. В прошлом году за аналогичный период выручка кинотеатров составила 7,5 млрд рублей. Хедлайнерами новогодней гонки станут ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА и ОГОНЬ – каждый из фильмов способен преодолеть планку в 1 млрд сборов, даже несмотря на ковидные ограничения.

Состав участников «новогодней битвы» пополнился мультфильмом БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ (дата старта – 24 декабря). Теперь борьба семейную аудиторию в праздники обострится до предела. На родителей с детьми в этот период будут работать анимация студии DreamWorks СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ (дата старта – 19 декабря), спин-офф франшизы про трех богатырей КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ (дата старта – 31 декабря) и уже упомянтый ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА (дата старта – 1 января). Предложение явно превышает спрос, поэтому циркулирующие слухи о том, что СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ уйдет со своей даты, могут стать реальностью. К сожалению, кассовый потенциал БАРБОСКИНЫХ несравним с потенциалом сиквела голливудского мультфильма, поэтому замену нельзя назвать равнозначной. В свете этих событий покинувший дату 7 января КРОЛИК ПИТЕР 2 уже не кажется большой потерей – именно туда имеет шансы сдвинуться СЕМЕЙКА КРУДС. В этом случае она захватит всего четыре дня праздников. Если это случится, результат релиза UPI будет ближе к прошлогоднему заработку КАМУФЛЯЖА И ШПИОНАЖА (445 млн рублей), выходившего в прокат по похожей схеме.

ГЛАВНЫЕ РЕЛИЗЫ «НОВОГОДНЕЙ БИТВЫ» 2020-2021 ГОДОВ

СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ (CP)
Дата старта: 10 декабря 2020 года.
Прогноз: 700 млн рублей.

Сильные стороны: 

  • Новогодняя сказка классическом понимании – лучшее предложения для праздничного просмотра.
  • Длинная маркетинговая кампания, растянувшаяся больше чем на год.
  • Проект рассчитан на самую широкую целевую аудиторию, а рейтинг 6+ гарантирует доступ этой самой аудитории к проекту.
  • Эксплуатация темы фигурного катания, которая, судя по сборам франшизы ЛЕД, пользуется высоким спросом у российского зрителя.
  • Наличие формата IMAX.

Слабые стороны: 

  • В главных ролях задействованы не известные массовому зрителю актеры.
  • Российское костюмное кино в последние годы скорее разочаровывает своими сборами.
  • Фильм начинает свой прокат за три недели до Нового года. Скорее всего, в праздничные дни он не получит широкой росписи.

НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2 (MGS)
Дата старта: 10 декабря 2020 года.
Прогноз: 80 млн рублей.

Сильные стороны: 

  • Первая часть имеет культовый статус.
  • Комедия – один самых востребованных жанров в посткарантинный период.

Слабые стороны: 

  • Скорее всего, к Новому году фильм потеряет все сеансы.
  • Прямая конкуренция с более свежей франшизой ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ.
  • С момента выхода первой части прошло почти десять лет, актуальность сиквела для молодой аудитории под вопросом.
  • Фильм в большей степени интересен зрителям Москвы и Санкт-Петербурга – городов, власти которых ввели 25-процентное ограничение на заполняемость залов.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (SPPR)
Дата старта: 17 декабря 2020 года.
Прогноз: 380 млн рублей.

Сильные стороны: 

  • Продолжение хита 2019 года, собравшего в России более 500 млн рублей.
  • Проект «Квартета И», у которого есть стабильный костяк фанатской базы.
  • Действие фильма происходит непосредственно в Новый год.
  • Комедия – один самых востребованных жанров в посткарантинный период.

Слабые стороны: 

  • Прямая конкуренция с сиквелом франшизы НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ.
  • Продолжение ремейка итальянского хита может показаться необязательным и надуманным.
  • Драматическая составляющая проекта может смутить массового зрителя, ожидающего в новогодние праздники легкого контента.
  • Фильм явно рассчитан на более взрослую аудиторию, которая пока не очень охотно посещает кинотеатры.
  • Фильм в большей степени интересен зрителям Москвы и Санкт-Петербурга – городов, власти которых ввели 25-процентное ограничение на заполняемость залов.

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ (CRP)
Дата старта: 17 декабря 2020 года.
Прогноз: 350 млн рублей.

Сильные стороны: 

  • Бренд популярнейшего сериала канала ТНТ.
  • В посткарантинный период лучшего всех работают релизы, имеющие активную фан-базу.
  • Комедия – один самых востребованных жанров в посткарантинный период.
  • Для продвижения релиза будут задействованы все маркетинговые силы холдинга «Газпром-медиа».

Слабые стороны: 

  • Сериал идет в эфире уже десятый год, и есть ощущение, что пик его популярности уже позади.
  • Слишком специфичный для России формат зомби-комедии. Нельзя забывать, что зомби-фильмы не пользуются повышенным спросом у отечественной аудитории.
  • Скорее всего, фильм будет не слишком интересен аудитории, не знакомой с сериалом.
  • Рекламные материалы проекта появились лишь за три недели до старта.

СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ (UPI)
Дата старта: превью с 19 декабря 2020 года, широкий старт с 24 декабря 2020 года.
Прогноз: 800 млн рублей.

Сильные стороны: 

  • Принадлежность к узнаваемой франшизе, первая часть которой в 2013 году собрала почти 900 млн рублей.
  • Единственная крупная зарубежная анимация в прокате за последние девять месяцев.
  • ГРИНЧ, предыдущий мультфильм прокатчика, выходивший на Новый год, собрал почти 1 млрд рублей.
  • Зрительский голод по большим голливудским проектам для всей семьи.

Слабые стороны: 

  • Мультфильм может стать жертвой протекционистской политики и переехать на менее привлекательную дату.
  • Конкуренция за детскую аудиторию с КОНЕМ ЮЛИЕМ и БАРБОСКИНЫМИ.
  • Перерыв между первой и второй частями франшизы составил семь лет.
  • Никак не обыгрывается новогодняя тематика, как это было в том же ГРИНЧЕ.
  • Из-за своей семейной направленности проект сильно пострадает от ограничения по заполняемости залов.

БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ (SPPR)
Дата старта: 24 декабря 2020 года.
Прогноз: 250 млн рублей.

Сильные стороны: 

  • Бренд популярного в России мультсериала.
  • Главное предложение для детей дошкольного и младшего школьного возрастов.

Слабые стороны: 

  • Конкуренция за детскую аудиторию с СЕМЕЙКОЙ КРУДС и КОНЕМ ЮЛИЕМ.
  • Отсутствие у проекта статуса события.
  • Узкая целевая аудитория.

ОГОНЬ (CP)
Дата старта: 24 декабря 2020 года.
Прогноз: 1,1 млрд рублей.

Сильные стороны: 

  • Высокобюджетные отечественные проекты всегда пользуются повышенным вниманием в праздничный период.
  • Мощная рекламная поддержка холдинга ВГТРК.
  • У фильма богатый актерский состав во главе с Константином Хабенским.
  • Это главное предложение для широкого и прежде всего возрастного зрителя в новогодние праздники.
  • Предыдущие новогодние проекты студии ТРИТЭ ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ и Т-34 собирали в прокате почти 3 млрд и 2,5 млрд рублей соответственно.
  • Наличие формата IMAX.

Слабые стороны: 

  • Драматическая составляющая проекта может смутить массового зрителя, ожидающего в новогодние праздники легкого контента.
  • Целевая аудитория фильма – сейчас не самый частый гость в кинотеатрах.
  • Тема картины не ассоциируется с новогодними праздниками.

КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ (SPPR)
Дата старта: 31 декабря 2020 года.
Прогноз: 450 млн рублей.

Сильные стороны: 

  • Принадлежность к узнаваемой франшизе.
  • Продукция студии «Мельница» всегда востребована в новогодние праздники.
  • Несмотря на знакомую вселенную, главными героями стали не богатыри, а популярный у аудитории второстепенный персонаж, что может стимулировать рост интереса к франшизе.

Слабые стороны: 

  • Конкуренция за детскую аудиторию с иностранным релизом СЕМЕЙКОЙ КРУДС, ПОСЛЕДНИМ БОГАТЫРЕМ и БАРБОСКИНЫМИ.
  • Сборы новогодних проектов студии «Мельница» в последние два года снижаются.
  • Из-за своей семейной направленности проект сильно пострадает от ограничения по заполняемости залов.

ОХОТА НА САНТУ (MG)
Дата старта: 31 декабря 2020 года.
Прогноз: 35 млн рублей.

Сильные стороны: 

  • Имеет новогоднюю тематику.
  • Обладает перспективным актерским составом.
  • Одно из главных предложений для контрпрограмминга в новогодние каникулы.

Слабые стороны: 

  • Низкие рейтинги ожидания и скептические отзывы первых зрителей.
  • Очевидные трудности с росписью в сложном конкурентном окружении.

ФЕСТИВАЛЬ РИФКИНА (VLG)
Дата старта: 31 декабря 2020 года.
Прогноз: 40 млн рублей.

Сильные стороны: 

  • У режиссера Вуди Аллена есть своя фан-база, которая не пропускает его фильмы.
  • Единственное предложение в Новый год для взыскательной аудитории.

Слабые стороны: 

  • Странное название, которое ассоциируется скорее с артхаусом.
  • В отличие от других фильмов режиссера, в актерском составе этого проекта нет кассовых имен.
  • Фильм кажется необязательным для просмотра даже целевой аудиторией.

ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА (WDS)
Дата старта: 1 января 2021 года.
Прогноз: 1,5 млрд рублей.

Сильные стороны: 

  • Сильный бренд. Первая часть франшизы собрала почти 1,7 млрд рублей.
  • Высокобюджетные отечественные проекты всегда пользуются повышенным вниманием в праздничный период. А в данном случае рейтинг 6+ гарантирует интерес и самого юного зрителя.
  • В прошлом году выходивший в новогодние праздники проект студии Yellow, Black & White ХОЛОП стал самым кассовым российским фильмом в новейшей истории нашего проката.
  • Тема русских былин широко востребована в нашей стране.

Слабые стороны: 

  • Из-за своей семейной направленности проект сильно пострадает от ограничения по заполняемости залов.
  • Отсутствие формата IMAX.

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09.12.2020 Автор: Георгий Романов

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