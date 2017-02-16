Победители «Оскара»: ставки сделаны

26 февраля состоится 89-ая церемония вручения наиболее престижных наград в области кинематографии – «Оскаров». Многие профессиональные гильдии уже высказали свое мнение, а это значит, что аналитики сайта FiveThirtyEight.com, использующие для выявления потенциальных победителей модель, основывающуюся на многолетнем опыте влияния предоскаровских церемоний на выбор киноакадемиков, готовы предложить свой вероятностный расклад.

Считается, что для определения лучшего фильма года наиболее значимыми является выбор Гильдии продюсеров, Гильдии режиссеров и актерской Гильдии. В прошлом году каждая из них выбрала своего фаворита, что обусловило интригу до самого объявления победителя. На этот раз две из них сказали «да» картине ЛА-ЛА ЛЕНД, сделав ее основным претендентом. Награда актерской Гильдии, отданная СКРЫТЫМ ФИГУРАМ, в данном случае вряд ли сможет им существенно помочь, поскольку картина была номинирована далеко не на всех предоскаровских церемониях, а значит, круг поддерживающих ее киноакадемиков заранее ограничен.

В борьбе за награду в категории «Лучший режиссер» интриги также уже практически нет. Явным фаворитом здесь является постановщик фильма ЛА-ЛА ЛЕНД Дэмьен Шазелл, которому отдали свои голоса Гильдия режиссеров, мнение которой в 84% случаев совпадает с итоговым решением академии, а также критики.

Еще один член съемочной команды ЛА-ЛА ЛЕНД – Эмма Стоун – является фаворитом среди актрис. Изначально предполагалось, что борьбу с ней поведет Натали Портман. Однако «Золотой глобус» неожиданно досталcя Изабель Юппер, которая в то же время не номинировалась на награды Гильдии актеров и BAFTA. Такой расклад существенно уменьшил перспективы звезды ДЖЕКИ.

В категории «Лучшая мужская роль» претендентов фактически осталось двое. Это Кейси Аффлек, сыгравший в драме МАНЧЕСТЕР У МОРЯ, а также Дэнзел Вашингтон, снявший и сыгравший главную роль в фильме FENCES. Получив награду BAFTA, Аффлек несколько вырвался вперед, но победа Вашингтона на церемонии Гильдии актеров сохраняет его высокие шансы выиграть в этой гонке.

Среди актрис второго плана все вопросы уже практически сняты. Награду должна получить Виола Дэвис за роль в картине FENCES. Она взяла главные награды на всех трех важнейших предоскаровских церемониях, поставив тем сам жирный крест на перспективах соперниц.

Также, в принципе, решен вопрос в категории «Лучший актер второго плана». Безусловным фаворитом здесь является Маершала Али, снявшийся в фильме ЛУННЫЙ СВЕТ. Получив награду BAFTA, теоретические шансы сохраняет и звезда ЛЬВА Дев Патель, но, скорее всего, они именно теоретические.

Новой категорией, которую в этом году начали отслеживать аналитики FiveThirtyEight.com, является «Лучший анимационный проект». Здесь пока два фаворита: ЗВЕРОПОЛИС и КУБО. ЛЕГЕНДА О САМУРАЕ. Гораздо более высокие шансы в данном случае у работы Walt Disney Animation.

16.02.2017 Автор: Семен Брожитов

Источник: FiveThirtyEight.com