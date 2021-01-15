Аналитика


Названы самые популярные у пиратов в России фильмы 2020 года

Список состоит преимущественно из кинопроектов от Netflix

Компания Group-IB рассказала о том, какие кинопроекты оказались самыми популярными у пиратов в России в 2020 году. В компании обращают внимание, что список составлен на основании обнаруженного количества пиратских копий, а не просмотров контента. Что интересно, в первой тройке лидеров − кинопроекты производства стриминговой платформы Netflix.  В топ-10 популярных у пиратов картин попали только два фильма, выходивших в прокат в России - это ДОВОД (шестое место) и ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА (десятое место).

Десятка самых популярных у пиратов фильмов 2020 года выглядит следующим образом:

  1. ПРОЕКТ POWER (Project Power). 
  2. ТАЙЛЕР РЕЙК: ОПЕРАЦИЯ ПО СПАСЕНИЮ (Extraction).
  3. ДЬЯВОЛ ВСЕГДА ЗДЕСЬ (The Devil All the Time).
  4. АМЕРИКАНСКИЙ ОГУРЧИК (An American Pickle).
  5. ЧАС ИСТИНЫ (The Vanished).
  6. ДОВОД (Tenet).
  7. ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-СПРИНГС (Palm Springs).
  8. АФЕРА ВЕКА (El robo del siglo).
  9. БОРАТ 2 (Borat Subsequent Moviefilm).
  10. ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА (The Invisible Man).

Полный список самых распираченных кинопроектов 2020 года будет опубликован в электронном номере «Бюллетеня кинопрокатчика», рассылка которого подписчикам пройдет в пятницу, 15 января. Там же будет опубликован такой же рейтинг за декабрь 2020 года.

15.01.2021 Автор: БК

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