Названы самые популярные у пиратов в России фильмы 2020 года

Компания Group-IB рассказала о том, какие кинопроекты оказались самыми популярными у пиратов в России в 2020 году. В компании обращают внимание, что список составлен на основании обнаруженного количества пиратских копий, а не просмотров контента. Что интересно, в первой тройке лидеров − кинопроекты производства стриминговой платформы Netflix. В топ-10 популярных у пиратов картин попали только два фильма, выходивших в прокат в России - это ДОВОД (шестое место) и ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА (десятое место).
Десятка самых популярных у пиратов фильмов 2020 года выглядит следующим образом:
Полный список самых распираченных кинопроектов 2020 года будет опубликован в электронном номере «Бюллетеня кинопрокатчика», рассылка которого подписчикам пройдет в пятницу, 15 января. Там же будет опубликован такой же рейтинг за декабрь 2020 года.
15.01.2021 Автор: БК
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