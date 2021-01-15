Названы самые популярные у пиратов в России фильмы 2020 года

Компания Group-IB рассказала о том, какие кинопроекты оказались самыми популярными у пиратов в России в 2020 году. В компании обращают внимание, что список составлен на основании обнаруженного количества пиратских копий, а не просмотров контента. Что интересно, в первой тройке лидеров − кинопроекты производства стриминговой платформы Netflix. В топ-10 популярных у пиратов картин попали только два фильма, выходивших в прокат в России - это ДОВОД (шестое место) и ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА (десятое место).

Десятка самых популярных у пиратов фильмов 2020 года выглядит следующим образом:

ПРОЕКТ POWER (Project Power). ТАЙЛЕР РЕЙК: ОПЕРАЦИЯ ПО СПАСЕНИЮ (Extraction). ДЬЯВОЛ ВСЕГДА ЗДЕСЬ (The Devil All the Time). АМЕРИКАНСКИЙ ОГУРЧИК (An American Pickle). ЧАС ИСТИНЫ (The Vanished). ДОВОД (Tenet). ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-СПРИНГС (Palm Springs). АФЕРА ВЕКА (El robo del siglo). БОРАТ 2 (Borat Subsequent Moviefilm). ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА (The Invisible Man).

Полный список самых распираченных кинопроектов 2020 года будет опубликован в электронном номере «Бюллетеня кинопрокатчика», рассылка которого подписчикам пройдет в пятницу, 15 января. Там же будет опубликован такой же рейтинг за декабрь 2020 года.

15.01.2021 Автор: БК