Аналитика


Названы самые популярные у российских пиратов в январе фильмы

В первой десятке сразу три российских фильма

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания Group-IB составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в январе. В Group-IB отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Обращает на себя внимание тот факт, что в список самых распираченных картин первого месяца 2021 года попало меньше проектов стриминговых сервисов, чем обычно. Зато в нем целых три отечестенных картины. Возглавляет топ фантастический триллер ГРАНЬ ВРЕМЕНИ

  1. ГРАНЬ ВРЕМЕНИ / Synchronic
  2. РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ
  3. ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ / The Little Things
  4. ДРУЗЬЯ НА СВОЮ ГОЛОВУ / Le bonheur des uns…
  5. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
  6. ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА
  7. БЕЛЫЙ ТИГР / The White Tiger
  8. КОМНАТА / La stanza
  9. СПАСИТЕЛЬ / Redemption Day
  10. ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984 / Wonder Woman 1984

Более полный список самых распираченных картин января можно будет найти в электронном «Бюллетене кинопрокатчика», рассылка которого подписчикам начнется вечером 12 февраля. Подробнее о подписке можно узнать здесь.

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12.02.2021 Автор: Артур Чачелов

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