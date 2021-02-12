Названы самые популярные у российских пиратов в январе фильмы

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания Group-IB составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в январе. В Group-IB отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Обращает на себя внимание тот факт, что в список самых распираченных картин первого месяца 2021 года попало меньше проектов стриминговых сервисов, чем обычно. Зато в нем целых три отечестенных картины. Возглавляет топ фантастический триллер ГРАНЬ ВРЕМЕНИ.

Более полный список самых распираченных картин января можно будет найти в электронном «Бюллетене кинопрокатчика», рассылка которого подписчикам начнется вечером 12 февраля. Подробнее о подписке можно узнать здесь.

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12.02.2021 Автор: Артур Чачелов