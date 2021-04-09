Аналитика


Названы фильмы, вызвавшие наибольший интерес у пиратов в марте

Топ возглавляет «Лига справедливости Зака Снайдера»

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания Group-IB составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в марте. В Group-IB отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Список самых распираченных картин марта 2021 года возглавил фантастический экшн ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ ЗАКА СНАЙДЕРА. Напомним, что лента вышла в США на стриминговом сервисе HBO Max, а в России в тот же день стала легально доступна на сервисе «КиноПоиск HD». На втором месте неожиданно оказался датский проект РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ, совсем недавно вышедший в кинопрокат.

Впрочем, наиболее частные гости пиратских топов последнего времени − оригинальные проекты стриминговых видеосервисов. Так, в первой десятке марта можно найти сразу несколько таких картин: ПО НАКЛОННОЙ от Apple TV+, ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ 2 и ДВЕРИ от Amazon Prime, ДЕНЬ «ДА» от Netflix, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ПРОТИВ БИЛЛИ ХОЛЛИДЭЙ от Hulu. Кроме того, в топе есть несколько картин из российского кинотеатрального проката, которые параллельно вышли стриминговом сервисе HBO Max, что и поспособствовало появлению пиратской копии хорошего качества. 

Топ-10 самых популярных у пиратов кинопроектов марта 2021 года:

  1. ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ ЗАКА СНАЙДЕРА / Zack Snyder's Justice League
  2. РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ / Riders of Justice
  3. ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА / Godzilla vs. Kong
  4. ПО НАКЛОННОЙ / Cherry
  5. ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ 2 / Coming 2 America
  6. ТОМ И ДЖЕРРИ / Tom and Jerry
  7. ДЕНЬ «ДА» / Yes Day
  8. ОТЕЦ / The Father
  9. ДВЕРИ (ПОРТАЛ) / Doors
  10. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ПРОТИВ БИЛЛИ ХОЛЛИДЭЙ / The United States vs. Billie Holiday 

Полный список самых распираченных кинофильмов марта можно будет увидеть в новом выпуске электронной рассылки «Бюллетеня кинопрокатчика», которую все подписчики получат поздно вечером в пятницу, 12 марта. Там же будет опубликован квартальный топ.

Стать подписчиком можно, позвонив по телефону 8(495)785-62-82 или написав по электронной почте на адрес: metro@kinometro.ru.

 

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09.04.2021 Автор: Артур Чачелов

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