Названы фильмы, вызвавшие наибольший интерес у пиратов в марте

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания Group-IB составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в марте. В Group-IB отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Список самых распираченных картин марта 2021 года возглавил фантастический экшн ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ ЗАКА СНАЙДЕРА. Напомним, что лента вышла в США на стриминговом сервисе HBO Max, а в России в тот же день стала легально доступна на сервисе «КиноПоиск HD». На втором месте неожиданно оказался датский проект РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ, совсем недавно вышедший в кинопрокат.

Впрочем, наиболее частные гости пиратских топов последнего времени − оригинальные проекты стриминговых видеосервисов. Так, в первой десятке марта можно найти сразу несколько таких картин: ПО НАКЛОННОЙ от Apple TV+, ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ 2 и ДВЕРИ от Amazon Prime, ДЕНЬ «ДА» от Netflix, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ПРОТИВ БИЛЛИ ХОЛЛИДЭЙ от Hulu. Кроме того, в топе есть несколько картин из российского кинотеатрального проката, которые параллельно вышли стриминговом сервисе HBO Max, что и поспособствовало появлению пиратской копии хорошего качества.

Топ-10 самых популярных у пиратов кинопроектов марта 2021 года:

ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ ЗАКА СНАЙДЕРА / Zack Snyder's Justice League РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ / Riders of Justice ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА / Godzilla vs. Kong ПО НАКЛОННОЙ / Cherry ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ 2 / Coming 2 America ТОМ И ДЖЕРРИ / Tom and Jerry ДЕНЬ «ДА» / Yes Day ОТЕЦ / The Father ДВЕРИ (ПОРТАЛ) / Doors СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ПРОТИВ БИЛЛИ ХОЛЛИДЭЙ / The United States vs. Billie Holiday

Полный список самых распираченных кинофильмов марта можно будет увидеть в новом выпуске электронной рассылки «Бюллетеня кинопрокатчика», которую все подписчики получат поздно вечером в пятницу, 12 марта. Там же будет опубликован квартальный топ.

Стать подписчиком можно, позвонив по телефону 8(495)785-62-82 или написав по электронной почте на адрес: metro@kinometro.ru.

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09.04.2021 Автор: Артур Чачелов