Названы самые популярные у пиратов фильмы в феврале

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания Group-IB составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в феврале. В Group-IB отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Список самых распираченных картин февраля 2021 года возглавляет большой студийный голливудский проект − ТОМ И ДЖЕРРИ. И это при том, что лента появилась всего за четыре дня до окончания месяца. Наличию значительного числа пиратских копий хорошего качества поспособствовал тот факт, что параллельно с кинотеатрами фильм был выпущен в стриминговом сервисе HBO Max.

Новинки онлайн-кинотеатров всегда занимают высокие места в рейтингах самых распираченных проектов. В частности, в первой десятке присутствуют проекты Netflix РАСКОПКИ, КРАСНАЯ ТОЧКА и БЕЛЫЙ ТИГР, а также проект Amazon Prime Video БЛАЖЕНСТВО.

1. ТОМ И ДЖЕРРИ (Tom and Jerry)

2. БЛАЖЕНСТВО (Bliss)

3. НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ

4. БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА (Blithe Spirit)

5. РАСКОПКИ (The Dig)

6. ДЕВУШКА, КОТОРАЯ БОЯЛАСЬ ДОЖДЯ (Fear of Rain)

7. ОХОТНИК НА МОНСТРОВ (Monster Hunter)

8. СЧАСТЛИВО ОСТАВАТЬСЯ (Adieu les cons)

9. КРАСНАЯ ТОЧКА (Red Dot)

10. БЕЛЫЙ ТИГР (The White Tiger)

Полный список самых распираченных кинофильмов февраля можно будет увидеть в новом выпуске электронной рассылки «Бюллетеня кинопрокатчика», которую все подписчики получат поздно вечером в пятницу, 12 марта. Стать подписчиком можно, позвонив по телефону 8(495)785-62-82, написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.

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12.03.2021 Автор: Артур Чачелов