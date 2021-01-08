Правила съема: насколько перспективна для России частная аренда кинозалов

Нынешней осенью несколько крупных американских киносетей, включая AMC Theatres, начали предлагать свои кинозалы в аренду любому желающему для просмотра репертуарных фильмов на выбор. В ноябре 2020-го к этой услуге стали активно присматриваться российские игроки рынка. Сначала о возможности снять кинозал для компании друзей заявил московский «Центр документального кино», а затем стало известно, что такой же сервис зрителям готова предложить сеть «КАРО». БК пообщался с представителями киносетей, а также с экспертами отрасли, чтобы выяснить, насколько очевидны перспективы данного бизнес-решения в условиях коронавирусного проката.

Услуги по аренде кинозалов и в России, и в США существовали и раньше, но, как правило, подобные договоренности заключались в индивидуальном порядке. Теперь же в связи с более острой необходимостью изыскивать дополнительные источники дохода киносети начали ставить этот процесс на поток и значительно снизили свои расценки. Одной из первых об этой услуге заявила американская киносеть Cinemark. Направление получило название Private Watch Party. Зрителям предложили арендовать кинозалы для проведения частных вечеринок с просмотром фильмов. Стоимость услуги начинается от $99. При этом посетители могут приносить собственные DVD или Blu-ray с фильмами, а в зале одновременно могут находиться не более 20 человек.

Позже о намерении сдавать залы в аренду заявила самая крупная в Штатах сеть кинотеатров AMC. Условия примерно такие же – стоимость аренды на один показ составляет от $99 до $349 в зависимости от демонстрируемого фильма и расположения кинотеатра. Частный показ можно организовать для себя или друзей, но группой не более 20 человек. Среди дополнительного сервиса – аренда микрофона за $100, доплата $250 за свою еду и напитки, а за каждые лишние 15 минут после сеанса придется отдать еще $250. Если в компании наберется 10 и более человек, то средняя стоимость билета будет ниже, чем до пандемии – по итогам 2019 года кинобилет в США стоил в среднем $9,16.

В ноябре услугу частного кинопоказа запустил «Центр документального кино» в Москве. На сеансе должно быть не более 20 человек, при этом зрителям предоставляется скидка 20% в местном кафе. «Нельзя сказать, что для нашего центра закрытые показы – что-то принципиально новое. У нас уютный небольшой зал на 90 человек, поэтому дружеские компании регулярно проводят там показы для своих партнеров или отмечают корпоративы, – рассказала БК PR-менеджер ЦДК Анна Рыльникова. – Также пару раз в месяц у нас проходят пресс-показы и закрытые премьеры фильмов. Отличие нашей новой услуги «Частный сеанс» в том, что теперь забронировать для себя зал может любой желающий. Первый такой сеанс состоялся в начале декабря – для компании из 15 девушек мы показывали фильм ЖЕНЩИНА».

С 1 декабря аналогичная услуга доступна в киносети «КАРО», где ее назвали «Ключи от зала». Компания предлагает арендовать зал во всех городах присутствия под бизнес-ивент, корпоратив, презентацию, дружескую встречу или романтическое свидание. Конкретная стоимость не называется, но в сети отмечают, что цена фиксирована за два часа бронирования зала в любой день недели. «Новые времена требуют от бизнеса предельной гибкости и быстроты реагирования. Мы уверены, это решение позволит популяризировать услугу индивидуальных показов среди широкой аудитории», − отметила вице-президент по репертуарному планированию сети Майя Манерова.

СТАРОЕ-НОВОЕ РЕШЕНИЕ

Практически все имеющиеся в стране площадки не первый год предлагают свои залы для проведения конференций, презентаций или деловых встреч, семинаров и тренингов, корпоративных мероприятий, а также развлекательных программ и шоу. Не говоря уже о том, что кинозалы регулярно сдают в аренду под премьеры и пресс-показы – по крайней мере, в Москве это частая практика. Кроме того, в той же столице существуют площадки, которые работают исключительно по индивидуальному подходу. Они называют себя частными кинотеатрами или антикинотеатрами. В такие заведения зрители, как правило, сами приносят с собой фильмы на флешке. И они, разумеется, не имеют отношения к кинопрокатной отрасли.

Частные сеансы фильмов из текущего репертуара – тоже не ноу-хау для России. Практически все опрошенные нами крупные киносети заявили, что в целом такая практика была на рынке всегда. Однако сейчас эту услугу, похоже, ждут ренессанс и попытка популяризации среди самых широких слоев киноходящей аудитории. Так, сеть «КАРО» уже запустила отдельную страницу на своем официальном сайте для бронирования залов. В ближайшее время специальная упрощенная форма заявки появится и в «Кино Окко». Это будет сервис, ориентированный именно на широкую аудиторию. Там появится возможность выбрать кинотеатр и количество мест в зале, обозначится набор дополнительных опций на выбор, а также расчет примерной стоимости. Генеральный директор сети «Премьер Зал» Владимир Петелин рассказал, что впервые с запросом о частной аренде зала к ним обратились около месяца назад. После этого показчик решил, что услуга может представлять интерес для рядовых зрителей. «Сейчас мы запустили рекламную кампанию этого направления. Не могу сказать, что пошел массовый поток, но заявки поступают», – отмечает он.

НЕТ МИНУСОВ, НО ЕСТЬ НЮАНСЫ

Аренда залов под частный просмотр, тем более в нынешнее время, по идее, должна стать успешной, ведь кинотеатр практически не несет каких-либо дополнительных расходов. С другой стороны, по понятным причинам предложить такое смогут не все площадки. Данная услуга сможет прижиться в мультиплексах, но вряд ли у нее получится существовать на постоянной основе в кинотеатрах, насчитывающих менее пяти-шести залов. Это подтверждает директор по маркетингу сети «Киномакс» Ирина Туманова: «Для мультиплексов минусов в данном направлении нет, поскольку продажа одного из залов под индивидуальный кинопоказ никак не ограничивает репертуарное планирование кинотеатра в целом, все фильмы продолжают быть доступны для просмотра большому количеству зрителей в любое удобное для них время. С точки зрения организации процесса это, конечно, требует определенных усилий и в плане продажи самой услуги клиенту, и в плане достижения договоренностей с партнерами, но все решаемо при наличии грамотного менеджмента».

Еще один нюанс связан с зоной взаимодействия с дистрибьюторами. Ведь если услуга будет оформляться кинотеатром как аренда зала, то никакие данные за этот показ не будут отправлены в ЕАИС. Если же будет производиться фактический выкуп зала, то средняя цена билета заметно снизится, что также может вызвать вопросы у дистрибьюторов. «В идеале каждый показ должен сопровождаться отдельным договором с дистрибьютором на определенную сумму, но как будет в итоге – никто не знает, – подчеркивает представитель одной из федеральных киносетей. – К тому же если услуга станет популярной, то этот подход сильно исказит статистические данные, собираемые ЕАИС». Кроме того, новое предложение может доставить хлопот специалистам по репертуарному планированию, ведь букирование фильмов пока по-прежнему осуществляется в ручном режиме. Но с подключением к этой истории онлайн-сервисов все подобные проблемы уйдут.

ЦЕНА ВОПРОСА

Стоимость услуги будет складываться из затрат кинотеатра. Это эксплуатационные и коммунальные расходы, фонд оплаты труда, прокатная плата правообладателю, иные издержки. Наконец, в цену необходимо заложить хоть какую-то прибыль. Также стоимость будет зависеть от размера зала, формата, ценообразования конкретного кинотеатра в определенный период времени.

Диапазон цен на нашем рынке пока довольно широкий. Например, «КАРО» предлагает залы в аренду за сеанс от 5 тысяч рублей в будний день (и это во флагманском кинотеатре «Октябрь»). «Приблизительно столько денег тратят люди, когда идут компанией друзей в ресторан», – подчеркивает президент сети Ольга Зинякова. ЦДК прописывает совершенно иные условия: 15 тысяч рублей за частный сеанс документального релиза компании и 30 тысяч – за сеанс из текущего репертуара кинотеатра. «Ценообразование складывается из трех параметров. Первый – права на фильм. Если права у центра, то для компании из 20 человек (округленные 25 процентов от вместимости зала) один билет будет стоить 600 рублей, то есть 15 тысяч рублей на всех, – объясняет Анна Рыльникова. – Если права у другой компании, то половину выручки мы должны отдать, поэтому стоимость увеличивается в два раза, итого – 30 тысяч рублей. Второй параметр – сама возможность посмотреть кино в компании тех, кого вы выбрали. И третий – затраты на оборудование и его ремонт, клининг и поддержание инженерных систем в должном состоянии».

Другие игроки рынка с такой позицией не согласны. По мнению представителя федеральной сети, пожелавшего остаться анонимным, 30 тысяч рублей за сеанс прокатного кино – это очень дорого. «Во многих кинотеатрах дешевле будет полностью выкупить небольшой VIP-зал, – уверен наш собеседник. – 15 тысяч кажется более адекватной цифрой, но все зависит от размеров зала. Если это зал на 80–100 человек, то выгода будет, только если сеанс проходит днем в будни. Хотя в данный момент и 15 тысяч с одного сеанса – хорошие деньги, даже в прайм-тайм».

Владимир Петелин называет цифру в районе 7 тысяч рублей за сеанс в небольшом зале, это с учетом ограничений в 50 процентов заполняемости. При этом показчик готов позволить зрителям принести с собой еду и напитки бесплатно. Безусловно, на цену будет влиять массовость услуги. Одно дело, когда зал арендуют раз в месяц. И совершенно другая история, если несколько сеансов в день выкуплены под частный просмотр. В меньшей степени стоимость будет зависеть от самого контента, поскольку отчисления партнерам в любом случае будут соразмерны выручке от показа. «В каждом случае расчет будет индивидуален, главная задача кинотеатра в данной ситуации – заработать от аренды зала не меньше, чем от продажи обычных билетов», – акцентирует Ирина Туманова.

Председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин полагает, что рынок еще будет искать баланс в вопросе ценообразования этой услуги: «Понятно, что даже для компании активных молодых людей потратить на один киносеанс 30 тысяч – это дороговато. Я бы исходил из того, что в среднем такая опция должна стоить тысячу рублей в расчете на одного зрителя. Если для компании в десять человек стоимость такой услуги будет равна 10 тысяч рублей, это вполне адекватная цена».

Другой вопрос – готовы ли зрители платить за такую услугу. В условиях пандемии, когда многие боятся посещать общественные места как раз из-за риска заражения от «чужих» людей, это предложение должно быть востребовано. Даже если оставить за скобками вопрос истинной эпидемиологической опасности кинотеатров, возможность посмотреть кино исключительно в кругу друзей видится желанной для многих зрителей. А другого варианта, кроме аренды зала, в этом случае быть не может. «Если компания хочет посмотреть кино без посторонних, гарантировать это мы можем только при полном выкупе зала», – отмечает представитель «Кино Окко» Елена Круглова. Однако сдерживающим фактором может выступить платежеспособный спрос населения, который был подорван еще первой волной коронакризиса. И сейчас ситуация с доходами лучше не стала. «Платежеспособность – один из трех основных факторов, влияющих на результаты бокс-офиса, наряду с репертуаром и качеством сервиса, – напоминает экс-гендиректор сети «Формула Кино» Юрий Кириллов. – Репертуара сейчас нет. Сервиса люди боятся. И вишенка на торте – падающая платежеспособность. Вот вам и результат – пустые залы. В богатых регионах с платежеспособным населением (если такие еще остались) частные сеансы можно попробовать, хотя я не уверен в успехе. В бедных лучше не начинать».

ВМЕСТО КОРПОРАТИВА

Услуга по аренде кинозалов в нынешнее время могла бы прийти на помощь кинотеатрам, оставшимся без коллективных заявок. В период осенних каникул в этом году площадки впервые были почти полностью проигнорированы детскими садами и школами – в большинстве регионов учебным заведениям запретили массовые посещения. И корпоративных заявок в кино в этом году было значительно меньше. Владимир Петелин указывает на то, что провести праздник в кинотеатре будет точно дешевле, чем организовать застолье в ресторане на 10–15 человек: «А впечатлений в кинотеатре зачастую будет больше, потому что услуга более оригинальная». Помимо прочего, сейчас многие родители стали отказываться от аренды игровых зон в детских центрах, потому что боятся заразиться. Кинозал может стать отличной альтернативой и в этом плане.

Что касается дальнейших перспектив услуг по аренде залов – тут есть куда расти. Гендиректор comScore в России и СНГ Роман Исаев напоминает, что по такой схеме во время локдауна работали кинотеатры в Швеции. В отсутствие новых фильмов люди все равно приходили и снимали залы, чтобы посмотреть недавние картины или даже что-то из архивов. «Формат показал себя жизнеспособным. Больших сборов он, безусловно, не даст, но в условиях ограниченной посещаемости это будет одним из способов, позволяющим кинотеатрам оставаться на плаву», – уверен он.

Олег Березин более оптимистичен в своих прогнозах. «Я считаю, что в будущем это будет одним из ключевых форматов на рынке. Пусть не доминирующим, но точно популярным, – предрекает он. – Старая конфигурация кинозалов с количеством кресел на 300 мест для такого формата кажется сегодня странной, но залы будут меняться и адаптироваться под новые концепции. Это один из трендов ближайших лет. Можно будет прий-

ти в кино компанией или семьей, арендовать фильм из текущего репертуара или библиотеки и посмотреть его в кинематографическом качестве всем вместе. А с подключением онлайн-платформ вся эта история получит нормальное развитие. Что мне мешает уже сейчас арендовать зал и вместе с семьей посмотреть какой-нибудь проект Netflix по своей подписке? Это вполне может попадать под определение домашнего просмотра, а не публичного. Может, я с семьей решил пересмотреть «Ход королевы» на большом экране, чтобы было «как в кино»?» Эксперт прогнозирует, что рынок продолжит развиваться в сторону более дорогих услуг, ценность которых зритель будет воспринимать соответствующе. В процентном отношении пользователей такой услуги будет немного, но в экономике эти зрители станут играть значительную роль. Таким образом, сервис аренды залов, конечно, не заменит классический кинопоказ, но он имеет свою нишу и потенциал развития. При наличии грамотного продвижения на целевую аудиторию эта услуга сможет быть неплохим дополнением к стандартному кинопоказу.

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08.01.2021 Автор: Дмитрий Некрасов