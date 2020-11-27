Аналитика


В 2020 году премиум-форматы принесли кинотеатрам в России на 86% меньше, чем годом ранее

Самым прибыльным таким форматом по-прежнему является IMAX

Общие кассовые сборы фильмов в премиум-форматах в России в январе-ноябре 2020 года составили 1,6 млрд рублей, что на 86,4% меньше цифр 2019 года. Таковы данные, подсчитанные «Бюллетенем кинопрокатчика». Доля премиума в общем бокс-офисе всех форматов в России также снизилась: если год назад она составляла 22,5%, то сейчас лишь 7,6%. Существеннее всего сократилась доля 3D – с 15,9% до 3,4%.

Интересно, что с конца марта и по начало ноября ни один фильм не смог пробиться в топ-5 рейтинга самых кассовых релизов в премиум-форматах. Лучшие результаты продемонстрировала приключенческая картина МУЛАН, занявшая шестое место. В рассматриваемых форматах на ее счету 111 млн рублей Следом за МУЛАН, на седьмом месте чарта, расположился ДОВОД. Ему удалось заработать в премиуме 110 млн (из них 100 млн пришлись на IMAX), что составляет 11,9% от его общих сборов. Лидером кассовых сборов в премиуме стал фильм УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА, собравший в таких залах 247,6 млн рублей или 41,3% его общей кассы.

Более подробную статистику и аналитику положения премиум-форматов в России в 2020 году можно будет найти в электронном выпуске «Бюллетеня кинопрокатчика», который все подписчики получат вечером в пятницу, 27 ноября. 

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

27.11.2020 Автор: БК

Самое читаемое

Деньги поделят

Стало известно, как распределят 4,2 млрд господдержки для киноотрасли

Подробнее
Минкультуры подбирает организации нового директора

Фонду кино могут сменить руководителя

Подробнее
Новости от «Централ Партнершип», UPI, «Каропроката», MEGOGO и других

Обзор изменений графика релизов России с 16 по 22 ноября

Подробнее
Это средства за украинский прокат картины «Вий»

Иностранного дистрибьютора обязали вернуть «Русской фильм группе» 180 млн рублей

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 