В 2020 году премиум-форматы принесли кинотеатрам в России на 86% меньше, чем годом ранее

Общие кассовые сборы фильмов в премиум-форматах в России в январе-ноябре 2020 года составили 1,6 млрд рублей, что на 86,4% меньше цифр 2019 года. Таковы данные, подсчитанные «Бюллетенем кинопрокатчика». Доля премиума в общем бокс-офисе всех форматов в России также снизилась: если год назад она составляла 22,5%, то сейчас лишь 7,6%. Существеннее всего сократилась доля 3D – с 15,9% до 3,4%.

Интересно, что с конца марта и по начало ноября ни один фильм не смог пробиться в топ-5 рейтинга самых кассовых релизов в премиум-форматах. Лучшие результаты продемонстрировала приключенческая картина МУЛАН, занявшая шестое место. В рассматриваемых форматах на ее счету 111 млн рублей Следом за МУЛАН, на седьмом месте чарта, расположился ДОВОД. Ему удалось заработать в премиуме 110 млн (из них 100 млн пришлись на IMAX), что составляет 11,9% от его общих сборов. Лидером кассовых сборов в премиуме стал фильм УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА, собравший в таких залах 247,6 млн рублей или 41,3% его общей кассы.

Более подробную статистику и аналитику положения премиум-форматов в России в 2020 году можно будет найти в электронном выпуске «Бюллетеня кинопрокатчика», который все подписчики получат вечером в пятницу, 27 ноября.

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27.11.2020 Автор: БК