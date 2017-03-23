Цена проката: к чему приведет увеличение стоимости прокатных удостоверений

Материал был впервые опубликован в ЭБК №3, 2017

Инициатива, которую в середине января озвучил глава Фонда кино Антон Малышев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам Года российского кино, переполошила федеральные СМИ и удостоилась бурного обсуждения в Сети. Речь идет о значительном увеличении госпошлины на получение прокатных удостоверений – с 3,5 тысяч до 5 миллионов рублей. Новой эту идею можно назвать с большой натяжкой – подобное предложение уже не один год озвучивалось на различных форумах продюсерами-лоббистами, прошлым летом о возможности его реализации заговорили отчетливее, а в январе оно было по сути слито на суд общественности перед тем, как быть высказанным на правительственном совете по кинематографии. Считается, что подобная мера поможет очистить прокат от заметного числа иностранных фильмов низкого качества, в то время как, по мнению подавляющего большинства кинопрокатного сообщества, это попросту уничтожит независимую дистрибуцию. БК разбирается, по кому больнее всего ударит возможное нововведение и способно ли оно действительно повлиять на сборы отечественных картин.

Последние несколько лет целью всех государственных инициатив, касающихся кинопроката, как известно, является увеличение доли российского кино – словосочетание, которое чиновники произносят как мантру на всех пресс-конференциях и форумах. И нельзя сказать, что они на своем пути не достигают определенных побед. Так, в 2016 году сборы отечественных фильмов составили 9,24 млрд рублей (РФ + СНГ), что является абсолютным рекордом за все время существования современного российского кинопроката. При этом прошлое максимально достижение, относящееся к 2013 году (8,13 млрд рублей), было превышено более чем на миллиард. Другой вопрос, что пресловутая доля посещаемости отечественного кино растет не так быстро, как хотелось бы.

Главную причину столь медленного прогресса министр культуры Владимир Мединский видит исключительно в засилье голливудской продукции на экранах страны. Эта борьба с Голливудом ведется уже не первый год, и так как противник силен, приходится постоянно изобретать новое и все более изощренное оружие. В 2016-м государство активно взялось за регулирование дат релизов, наделив себя правом отказывать в выдаче прокатного удостоверения. До этого были идеи по введению квотирования и обложению иностранных картин НДС. Нынешняя инициатива, озвученная Антоном Малышевым, предполагает обязать прокатчиков платить солидную сумму с шестью нулями за вход на рынок.

Не секрет, что эта идея была подкинута в государственные головы российскими продюсерами. На экономическом форуме в Санкт-Петербурге в декабре прошлого года, когда стало очевидно, что даже некогда сторонники невмешательства заговорили о необходимости протекционистских мер, о прокатной пошлине высказались Сергей Сельянов и Федор Бондарчук. Ими была озвучена мысль, что огромное количество слабых иностранных картин попадает в кинотеатры вследствие пакетной росписи и бессмысленно занимает драгоценное экранное время. «Необходимо ввести существенный сбор за право проката на территории Российской Федерации, что в какой-то степени решит проблему. 5–7 миллионов рублей – и пожалуйста, прокатывай в кинотеатрах. Фильмы, которые ничего не собирают, просто не смогут преодолеть этот барьер», – обозначил на слете свою позицию Сельянов.

На данный момент планируется, что плата за вход будет одинакова для всех релизов, вне зависимости от того, блокбастер это или европейская комедия на 100–200 экранов, а исключения из правил могут затронуть лишь фильмы, представляющие несомненную художественную ценность. «Будет ли стоимость пошлины варьироваться в зависимости от уровня релиза, мы пока сказать не можем, потому что это в том числе зависит от правил ВТО и так далее. В любом случае хотел бы отметить, что эта мера, безусловно, не коснется фестивального кино», – отмечает Антон Малышев с оговоркой, что данная инициатива в принципе находится пока на стадии обсуждения, и многие ее условия не проработаны: какой именно будет сумма пошлины, что подпадает под категорию «фестивальное кино» и прочее. Отдельным пунктом будет прописана история с российским контентом, для которого прокатки также подорожают, но эти затраты правообладателям впоследствии тем или иным образом компенсируют.

По словам главы Фонда кино, прицельными жертвами новой стратегии станут зарубежные релизы так называемого «хвоста проката». Избавившись от них, считает Малышев, можно будет безболезненно увеличить роспись и, следовательно, сборы отечественных проектов. «Инициатива в первую очередь направлена на те 150–170 иностранных картин, общие сборы которых составляют около одного процента годового бокс-офиса, – говорит Антон Малышев. – При этом они занимают около трех процентов экранного времени, то есть примерно 200 тысяч сеансов. Учитывая эти цифры, сложно сказать, кто от этого даже теоретически может пострадать. Зритель не пострадает, потому что он не жалует эти фильмы, кинотеатры не пострадают, потому что они на них не зарабатывают и, очевидно, дают им сеансы не совсем по рыночным, будем так говорить, основаниям. Выиграют же в этом случае, безусловно, национальные фильмы, качественное иностранное кино, в том числе и авторское, которое получит более привилегированное положение».

К слову, о новых перспективах для авторского кино в последующих комментариях СМИ говорил и Сергей Сельянов, отмечая, что необходимо сделать исключение для арт-фильмов, выходящих тиражом 60–100 копий и составляющих «некую культурную платформу, которую нельзя сталкивать под откос».

Вроде бы некоторая логика в этом есть: зачем, грубо говоря, пускать на свою территорию иностранное кино, которое по тем или иным причинам не вызывает интереса зрителей и не несет достаточной художественной ценности? Вот только вряд ли получится отрезать исключительно слабые в художественном и коммерческом потенциале фильмы столь хирургически точно. «Этот вариант развития событий еще хуже, потому что тогда чиновники будут управлять репертуаром, – отметил в интервью «КиноПоиску» основатель компании «Кино без границ» Сэм Клебанов. – Какие-то киноведы в штатском будут решать, на какой фильм наложить этот «штраф» в 5 миллионов рублей, а какой – освободить».

Очевидно, что весь рынок независимого проката сегодня и без государственных инициатив находится не в самом лучшем состоянии – его, надо заметить, уже существенно просеял валютный скачок. А у оставшихся владельцев бизнеса едва ли найдутся лишние миллионы рублей на прокатки. Независимым байерам теперь придется выбирать релизы с потенциалом не менее 10 млн рублей – чтобы из своей доли в 50% просто расплатиться за прокатное удостоверение и остаться в минусе, учитывая оплаченные права на фильм и текущие расходы на маркетинг, логистику, заработную плату работникам и так далее. На фестивальное кино, в свою очередь, закупочная стоимость взлетит в разы из-за жесткой конкуренции. Все это сулит массовое сокращение дистрибьюторских компаний.

«В случае введения столь высокой госпошлины на прокатку практически все независимые кинопрокатчики, которые сейчас делят между собой меньше десяти процентов рынка, потеряют бизнес», – разделяет это мнение генеральный директор ГК «Планета Информ» Дмитрий Литвинов, добавляя, что спасением могли бы стать дополнительные рынки сбыта, в частности, VoD, вот только, к сожалению, этот сегмент у нас пока не столь хорошо развит. Телевидение, кстати, также уже не приносит соответствующих доходов независимому иностранному кино.

Генеральный директор компании «Парадиз» Геворг Нерсисян тоже уверен, что данная инициатива способна убить независимый рынок. Ни он, ни представители компаний «Люксор», «Экспонента» и «Невафильм» не видят целесообразности продолжать выпускать жанровое зарубежное кино, если госпошлина дойдет до миллионов.

Репертуарную политику, очевидно, пересмотрят и мэйджоры. «Если законопроект примут, то с рынка исчезнет приличное число иностранных релизов, – детально разбирает ситуацию генеральный директор компании Universal Вадим Иванов. – Думаю, что уйдут фильмы с бокс-офисом до 60 миллионов рублей, но допускаю, что в прокат могут не попасть и релизы с бόльшим потенциалом, в отношении которых просто не было четкого понимания по кассе на момент их выпуска».

Получается, что кинотеатры могут недосчитаться в среднем от 300 до 400 релизов в год. Учитывая, что в 2016-м в прокат вышло всего 547 картин, получается, что рынок потеряет более половины контента, что вряд ли останется без серьезных последствий, в первую очередь – для мультиплексов. «В нашей сети три многозальных кинотеатра в разных городах, – комментирует Наталья Милосердова, заместитель управляющего кинотеатром «Гринн Фильм» в Орле, – мы пытаемся расширить репертуар и хотя бы изредка иметь возможность показывать независимое кино. Если появится некий фильтр для фильмов на уровне выдачи прокатного удостоверения, то у многих достойных картин не будет шансов добраться до зрителя».

В необходимости разнообразия контента в кинотеатрах уверена и генеральный директор компании «Экспонента» Юлия Муравова. «Согласно социологическим исследованиям, одна из главных причин того, почему зрители не идут в кино – неинтересный репертуар, – отмечает дистрибьютор. – Ряд независимых проектов как раз и позволяет кинотеатрам расширить ассортимент за счет фильмов сегмента арт-мейнстрима, например. Также кинотеатрам всегда важно иметь в репертуаре семейное кино или хорроры, чтобы стабильно, каждую неделю привлекать в свои залы школьников, студентов. Да, доля независимых проектов по сравнению с мэйджорскими низка, но эти 10–15 процентов позволяют кинотеатрам привлекать дополнительную аудиторию, и без них отдельные показчики не смогут выходить в плюс».

Пропавший с площадок контент способен запустить весьма негативные процессы в отрасли. «Сети лишатся широкой палитры продукта, – констатирует Вадим Иванов. – Соответственно, зритель, любящий немейнстримное кино, не найдя его в кинотеатре, скорее всего уйдет на другие площадки, в том числе и в Интернет. Далее притормозится развитие сетей, потому что никому больше не будет интересно строить кинотеатры с количеством залов больше шести-семи, что, в свою очередь, остановит рост кинопроката, увеличивающийся за счет прироста мультиплексов, дающих львиную долю кассовых сборов».

Кроме этого, у существующих уже кинотеатров возникают опасения, что их условия сотрудничества с мэйджорами в новых обстоятельствах ухудшатся. «Если независимое кино уйдет, голливудские фильмы в России будут чувствовать себя еще комфортнее, – обращает внимание Андрей Яковлев, генеральный директор дальневосточной сети кинотеатров «Далькино». – Требования к кинотеатрам ужесточатся, дистрибьютор будет хотеть больше сеансов, стоимость билета увеличится. Весь год мы старались не повышать цену на билет, поскольку и репертуар был спорный, и доходы населения падали. И мы не хотим сейчас резко увеличивать стоимость. Лучше дать людям возможность смотреть разнообразное кино».

Если же отбросить все проблемы, связанные с иностранными фильмами, и сосредоточиться на мечте российских продюсеров и Фонда кино о расчистке территории для отечественных картин, то она кажется все более утопической. С одной стороны, до последнего времени своим главным противником российские производители считали блокбастеры, которые оккупируют лучшие сеансы, а они из-за введения госпошлины никуда не исчезнут – студии смогут себе ее позволить. С другой стороны, подавляющее количество отечественных фильмов в последнее время выпускали независимые компании, которые новую реформу могут и не пережить. В прошлом году именно на их долю пришлось 124 российских релиза из 163-х выпущенных. «Мне очень интересно, кто при отсутствии данного сегмента будет прокатывать российские фильмы, которые не смогут попасть в пакеты к мэйджорам, работающим лишь с «верхушкой», – иронизирует Вадим Иванов. – Возможности мэйджоров не безграничны, по статистике, они выпускают около тридцати проектов в год. Получается, что инициатива приведет к обратному результату – к вымыванию дистрибьюторов, которые могли бы прокатывать отечественное кино. Есть ощущение, что в данном случае скорее выиграют мэйджоры и студийные релизы, а это точно не цель, к которой стремились инициаторы проекта».

В итоге выходит, что новое изобретение Фонда кино в состоянии основательно порушить рынок, избавиться от одного из его сегментов и при этом вряд ли достигнуть собственных обозначенных целей. Если только помимо громко высказанных намерений не найдется других, более практичных, важных и первостепенных, как то пополнение бюджета Фонда кино. «Я в целом против всей этой идеи, как и прочих аналогичных, но больше всего негатива вызывает элементарная неискренность их инициаторов, – признается генеральный директор компании «Невафильм» Олег Березин. – Возникает уже классическая ситуация, когда под предлогом благой цели, под лозунгом «Повысим процент российского кино!» на самом деле идет очевидное лоббирование интересов одного из профессиональных сообществ киноиндустрии – продюсеров, получающих госфинансирование. Государство таким образом пытается просто свое обязательство поддержки кинематографии переложить на саму кинематографию, собрать средства с одних участников индустрии в пользу других».

При этом можно предположить, что большую «пользу» собрать не получится. Как резонно заметил исполнительный директор компании «Люксор» Сергей Сорочкин, дополнительных денег на производство, возможно, и негде будет взять, потому что все средства от мэйджорского зарубежного контента (единственного, который останется после реформы) уйдут на возмещение затрат на пошлины на российскую продукцию.

Одним из главных отрицательных последствий этого возможного закона, по мнению Березина, станет еще один вбитый гвоздь в доверие к собственной исполнительной власти. «Профессиональные игроки индустрии в очередной раз увидят, как чиновники учитывают наше мнение и наши интересы. Да в гробу они нас видели! – возмущается он. – Они отчитались о выполнении плана, а что там простые «крестьяне» от индустрии говорят – подумаешь, мы сами во всем разбираемся. Чиновники переживают только за долю рынка, потому что они за нее получат по шапке: вы опять взяли 7 миллиардов рублей, а показатели у вас выросли на десятые процента, что это за инвестиции? Поэтому у нас вся господдержка сводится только к набиванию кассы российских фильмов, а не к развитию рынка».

На риторический вопрос, что делать, как противостоять подобным возникающим сверху предложениям, опрошенные эксперты не нашли готовых рецептов, пожелав лишь, чтобы чиновники перед вынесением своих новых идей на публику обсуждали их с представителями отрасли. «Министерство культуры рассчитывает на то, что мы ведем себя как ягнята, – ставит диагноз ситуации Олег Березин. – И так и будет, пока каждый сам за себя, за свою рубашку, за свою бизнес-модель. Этим все пользуются. Вот продюсеры объединились в ассоциацию и успешно свои интересы реализовывают. Сейчас решат про 5 миллионов, так же как решили про рибейты и отменили закон про казначейство. Ни дистрибьюторы, ни кинотеатры не имеют механизмов влияния, потому что у них нет общности».

В продолжение этих слов хочется отметить, что ряд дистрибьюторов отказался от комментариев по теме, сославшись на то, что пока рано об этом говорить, раз нет конкретного законопроекта и его условий. Так, по мнению представителей компании «Вольга», без полной информации «рассуждения выглядят легковесными, а зачастую – просто истеричными». С одной стороны, возможно, это и правильно, и нет смысла обсуждать то, что еще не сформулировано на бумаге. С другой, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, прокомментировавший инициативу, идея нуждается в очень тщательной проработке, а проработать ее до максимально безболезненного для кинопрокатного сообщества образца или поставить под сомнение в принципе возможно только путем негативного «сарафана» и конструктивной критики.

23.03.2017 Автор: Мария Позина