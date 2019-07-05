4 июля 2019 года в Московской школе кино состоялся Public talk «VoD-платформы, кинотеатры, ТВ – кто победит?». Забегая вперед: встреча ожидаемо не дала ответа на поставленный вопрос, но явила собой знаковое индустриальное событие. Хотя и не была впрямую нацелена на отрасль. За прошедший сезон, выражаясь телевизионным языком, отечественные онлайн-платформы легимитизировались настолько, что их больше нельзя считать незначительными, нишевыми, какими угодно еще недоигроками медиабизнеса.

В дискуссии участвовали пять онлайн-площадок – у каждой своя стратегия развития, свои инвестиционные модели, сильные и слабые стороны. START, как это подчеркнула его продюсер Ирина Сосновая, − платформа, выросшая из студии, которая искала возможности общаться со своим зрителем напрямую. Продюсер Игорь Мишин в свою очередь, определил START, наряду с «ТНТ-Премьер», как платформу, выросшую из эфирного ТВ, противопоставляя эти две площадки остальным сервисам, которые «вышли из IT-бизнеса». Ivi в этом году объявила о намерении вложить миллиард рублей в производство собственного контента и, по словам Влада Левина, отвечающего как раз за это направление, сейчас активно находится в девелопменте проектов. В Rambler Group очевидно заняты развитием собственной экосистемы под брендом Okko, который усиливает подключившийся к делу Сбербанк. По крайней мере Софья Квашилава значилась в титрах как генеральный продюсер Okko Ent. «КиноПоиск» же, принадлежащий «Яндексу», сильнее всех с точки зрения пресловутой big data.

Что объединяет эти, а также все другие стриминговые сервисы, не участвовавшие в панели, так это сценарный голод и непрекращающийся поиск того самого контента, который составит конкуренцию не только другим способам его доставки (кинотеатры, ТВ и соцсети), но и – банально – здоровому сну аудитории. «Власть переходит к сценаристам», – заметил Александр Дулерайн, креативный продюсер ТНТ и «ТНТ-Премьер». «Сегодня в России пока еще нет сценаристов, способных написать True Detective», – констатировал Игорь Мишин. Говорили о необходимости в «максимально заряженных единицах контента», отмечая при этом, что на самом деле бессмысленно заранее себя ограничивать: мол, это написано только для онлайна, а вот этот сценарий уже для ТВ. Талантливая идея, перефразируя известное выражение, талантлива на всех платформах. При этом у стриминговых сервисов, конечно, есть больше возможностей для жанрового разнообразия и работы с более диверсифицированной целевой аудиторией, нежели у эфирного ТВ. А еще у них, по мнению Мишина, больше денег – в том смысле, что инвестиций у платформ больше, чем заявок и сценариев, достойных для реализации.

Таким образом, в ближайшие три года стоит ожидать, что российские онлайн-платформы будут удивлять. Но есть и обратный риск. Что все эти площадки, которые активно входят сейчас в производство, ввиду сценарного голода, могут вписаться в проекты сомнительного, или мягче, среднего качества, чем дискредитируют идею подписки на легальные сервисы исключительно ради эксклюзива собственного производства, и выживут те, кто продолжает делать ставку на лицензирование. В конце концов у нас и без того непростая ситуация для развития стриминговых платформ: много бесплатного ТВ и отсутствует привычка платить, тогда как на Западе сериальный бум начался с развития кабельного телевидения. При этом если в эфирном ТВ за сезон из общего потока случается только 3-5 сериалов, которые становятся событиями, считать, что такое число крепких работ найдется для каждой из пяти (а их все же больше – как минимум Megogo тоже инвестирует в производство) площадок, было бы утопичным. Считать, что все сейчас разом выпустят свой «Чернобыль» столь же наивно, как надеяться, что все закупщики независимого кинотеатрального контента теперь станут приобретать ЗЕЛЕНЫЕ КНИГИ.

По мнению Мишина, если сейчас все продюсеры и продюсерские центры пытаются сотрудничать со всеми площадками и наоборот, то впоследствии ставка снова будет сделана на эксклюзивное сотрудничество. То есть сейчас наблюдается эдакий поиск «своих», по результатам которого можно будет «успокоиться», вспоминая цитату из МНЕ НЕ БОЛЬНО, в этом году снова звучавшую на «Кинотавре».

Что до аудитории, то людей готовых платить все еще немного. Ivi озвучивает цифру в 1,2 млн платных подписчиков и определяет, что в среднем это публика 25-45 лет, 60% мужчин против 40% женщин, жители крупных городов, имеющие 2+ подписки на легальные сервисы.

В предстоящем сезоне эту аудиторию ждут как минимум «Шторм» режиссера Бориса Хлебникова на START, «Бендер» от продюсера Александра Цекало на Okko, третья часть сериала «Чернобыль. Зона отчуждения», которую в этот раз поставил Дмитрий Киселев, «Эпидемия» Павла Костомарова и «Колл-центр» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова на «ТНТ-Премьер». «КиноПоиск» покажет одновременно со стартом в кинотеатрах сети «Каро» СТОРОЖА Юрия Быкова. Талантливые кинематографисты талантливы и в онлайн.

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05.07.2019 Автор: Мария Вогт