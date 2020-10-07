Официальная касса России: самая успешная из новинок стартует с третьего места

СТРЕЛЬЦОВ остался лидером кассы. Падение сборов российского спортивного байопика на втором уикенде составило умеренные 33%. Это несколько лучше, чем было у МУЛАН (-34,6%), однако сильнее сокращения ДОВОДА (-19,1%). Для того, чтобы возглавить бокс-офис, картине оказалось достаточным заработать всего 74,8 млн. Общая касса проекта достигла 221 млн.

На втором месте – ДОВОД, его потери составили лишь 29%, в копилке фантастического боевика после этого уикенда – 770 млн. Среди зарубежных фильмов этого года он уступает только ДЖЕНТЛЬМЕНАМ (1,225 млрд).

Лучшая новинка недели – анимационная СЕМЕЙКА БИГФУТОВ (38,1 млн). Продолжение бельгийского мультфильма выступило на одном уровне с первой частью (38,1 млн). На данный момент это третий старт среди анимационных проектов года: впереди только студийные КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ (195 млн) и ВПЕРЕД (179 млн).

Также в пятерке лучших – холдоверы МУЛАН и ПОСЛЕ. ГЛАВА 2. Касса игрового римейка студии Disney преодолела планку в 350 млн, а на счету молодежной мелодрамы – 272 млн.

Биографическая драма КАПОНЕ. ЛИЦО СО ШРАМОМ с Томом Харди в главной роли освоила на старте 17,5 млн. Это примерно на одном уровне с байопиками ЭСКОБАР (17,7 млн) и ВОЙНА ТОКОВ (17 млн). Одна из лучших наработок на сеанс – у хоррора ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32. Сейчас фильм занимает четвертую строчку среди всех релизов в истории дистрибьютора «Экспонента Фильм», на его счету 63,5 млн.

На девятом месте еще один фильм ужасов – ЛОВЕЦ СНОВ. Ему удалось заработать 6,8 млн, что лишь немногим меньше цифр недавнего хоррора КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ В МОСКВЕ (7,0 млн). Замкнул десятку лучших боевик МАЛЫШКА С ХАРАКТЕРОМ, на его счету – 4,9 млн. Среди недавних экшн-проектов с женским персонажем во главе он встал посередине между ЛЬВИЦЕЙ (2,5 млн) и АГЕНТОМ ЕВОЙ (7,8 млн).

Также в прокат вышли драмеди ЧЕСТНЫЙ КАНДИДАТ (3,0 млн, двенадцатая строчка), российский боевик РУССКИЙ РЕЙД (2,6 млн, четырнадцатое место), альманах МАНХЭТТЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО КИНО 2020 (1,7 млн, семнадцатое место), якутский хоррор СЭТТЭЭХ СИР. ЫЙААХ (1,7 млн, восемнадцатая строчка), аниме ГОСТИНИЦА ОККО (1,1 млн, девятнадцатая позиция) и вестерн с элементами фильма ужасов ЗА ПРИЗРАЧНОЙ ДВЕРЬЮ (1,0 млн, двадцатое место).

Общая касса топ-20 в России составила 273 млн рублей, с учетом стран СНГ – 278 млн. Это на 18,6% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 73,5% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2019 года, когда чарт возглавлял фильм ДЖОКЕР.

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07.10.2020 Автор: Максим Острый