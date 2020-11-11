Официальная касса России: «Ведьмы» уверенно сохранили лидерство

Фильму Роберта Земекиса ВЕДЬМЫ оказалось достаточным заработать 64,9 млн рублей, чтобы стать лидером бокс-офиса. Падение сборов составило умеренные 45,1%, что все же выше, чем было у таких посткарантинных релизов как ДОВОД (-19,1%) и МУЛАН (-34,6). Общая касса ВЕДЬМ достигла 248 млн, что выше итоговых показателей проектов МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ (224 млн) и ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ (208 млн).

Лучшей из премьер стала военная картина ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ. Фильм стартовал 4 ноября, и за пять дней смог освоить 52,3 млн. Это выше цифр РЖЕВА (40 млн), но несколько ниже КАЛАШНИКОВА (57,9 млн), а также существенно уступает фильмам НЕСОКРУШИМЫЙ (94,3 млн) и СПАСТИ ЛЕНИНГРАД (85,5 млн). На таком результате сказалось отсутствие событийности и вторая волна пандемии, во время которой возрастная аудитория избегает походов в кино.

«Старт состоялся, и здесь не так важны цифры, как тот факт, что картина начала жить своей жизнью. Я уверен, что у фильма она будет долгая, потому что это не просто кино, а дань уважения нашим предкам. Следя за отзывами зрителей, могу сказать, что проект не воспринимается с холодным сердцем», – рассказал в интервью ЭБК продюсер ПОДОЛЬСКИХ КУРСАНТОВ Игорь Угольников.

Третье место досталось ДЕДУШКЕ НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. Его падение составило 33,3%, общие сборы достигли 170 млн. Это выше финальных результатов картин ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! (140 млн) и НОЧНЫЕ ИГРЫ (140 млн).

Выглядевший привлекательным для молодежной аудитории российский хоррор КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ смог получить только 25,6 млн – привлечь потенциального зрителя удалось лишь отчасти. Новинка опередила недавнюю ВДОВУ (14,2 млн), но не смогла повторить достижения проектов РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ (40,1 млн) или ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА (46,4 млн).

Еще один российский релиз, триллер ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ, отметился худшей посещаемостью среди картин первой десятки – в среднем четыре человека на сеанс. Новинка заняла восьмое место, заработав 5 млн рублей. Это меньше чем было у недавнего ГИПНОЗА (7,6 млн).

Из зарубежных премьер в топ-10 попали мультфильм КОТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ (11,8 млн рублей за четыре дня и 16 млн – за пять) и боевик ВЫБИВАЯ ДОЛГИ (4,4 млн и 5,6 млн). Анимационный релиз уверенно опередил ГНОМОВ В ДЕЛЕ! (7,1 млн), однако не смог догнать осенние проекты «Вольги» СЕМЕЙКА БИГФУТОВ (38,1 млн) и ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ (30,5 млн). У экшна, в свою очередь, не вышло приблизиться к цифрам картин АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ (14,7 млн) и ЧЕСТНЫЙ ВОР (31,6 млн).

Также в прокат вышли историческая драма ТЫГЫН ДАРХАН (2,7 млн, двенадцатая строчка), триллер В ЧУЖОЙ ШКУРЕ (2,6 млн, тринадцатое место), комедия ДРУЗЬЯ НА СВОЮ ГОЛОВУ (1,9 млн, шестнадцатая позиция), хоррор ОМЕН. НАСЛЕДИЕ (1,8 млн, семнадцатая строчка) и очередной МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 119. ДОБРЫЕ НАМЕРЕНИЯ (1,5 млн, девятнадцатое место).

Общая касса топ-20 в России составила 226 млн рублей, с учетом стран СНГ – 232 млн. Это на 19,2% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 65,4% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2019 года, когда чарт возглавлял мультфильм СЕМЕЙКА АДДАМС.

11.11.2020 Автор: Максим Острый