Официальная касса России: у «Мортал Комбат» лучший старт среди зарубежных релизов после пандемии

Мощный, узнаваемый бренд и ностальгический фактор позволили фильму МОРТАЛ КОМБАТ за первый уикенд освоить 475 млн рублей – и это несмотря на возрастной рейтинг 18+. Среди киноадаптаций видеоигр на старте больше зарабатывали только ВАРКРАФТ (611 млн) и КРЕДО УБИЙЦЫ (600 млн).

Второе место достало кинокомиксу МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР. Снижение его сборов составило умеренные 36,7%, общие сборы достигли 206 млн. Это больше, чем было у таких отечественных лент как ЧЕРНОВИК (204 млн рублей) и АВАНПОСТ (166 млн).

Третье место занял ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА. Падение сборов блокбастера составило 62,3%, всего в копилке проекта 834 млн рублей. Это выше, чем было у ДРАКУЛЫ (780 млн), но пока что несколько уступает МУМИИ (872 млн).

На четвертую строчку попал мультфильм 100% ВОЛК, который продемонстрировал лучший старт среди независимых анимационных проектов в посткарантинный период. Новинка заработала 45,2 млн, это больше, чем было у релизов СЕМЕЙКА БИГФУТОВ (38,1 млн) и ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ (37,2 млн). Для компании «Наше кино» это лучший старт со времен ИВАНА ЦАРЕВИЧА И СЕРОГО ВОЛКА 4 (82,6 млн).

Еще три новинки заняли места с восьмого по десятое. Российская комедия БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ заработала 9,7 млн, однако ее средняя посещаемость составила лишь 6 человек на сеанс. Драма УРОКИ ФАРСИ стартовала с 7,7 млн – это несколько лучше, чем было у недавней ЗЕМЛИ КОЧЕВНИКОВ (7,3 млн). Еще одна картина, рассчитанная на избирательную аудиторию, МИНАРИ, начала прокат с 4,2 млн, что немного уступает цифрам ПЫЛАЮЩЕГО (4,5 млн) и СЛУЖАНКИ (5 млн).

Также в прокат вышли фильм ужасов КИНОТЕАТР КОШМАРОВ (3,5 млн, двенадцатое место) и триллер ПРЕПОД. ИСТОРИЯ ГАЛАТЕИ (2,3 млн, шестнадцатая позиция).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 748 млн рублей, с учетом стран СНГ – 773 млн. Это на 58,9% больше по сравнению с прошлыми выходными.

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14.04.2021 Автор: Максим Острый