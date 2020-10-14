Официальная касса России: бокс-офис уикендов продолжает сокращаться

Спортивная драма СТРЕЛЬЦОВ сохранила лидерство в российском прокате. Падение на третьем уикенде составило 44,8%, общие сборы достигли 287 млн рублей. Это позволило фильму замкнуть пятерку самых кассовых российских проектов года.

Лучшей новинкой недели стала комедия Сарика Андреасяна ГУДБАЙ, АМЕРИКА. Звездный актерский состав и превосходство в росписи позволили фильму освоить 36 млн рублей – это лучше цифр мелодрамы ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ (16,9 млн) и примерно на одном уровне с РОБО (35 млн).

«Для нынешнего времени фильм показал хорошие цифры, – рассказал в интервью ЭБК продюсер Гевонд Андреасян. − У нас не было никаких ожиданий, потому что сейчас самое неблагодарное дело – строить какие-то прогнозы. Мы были готовы к любым результатам, понимая, что людей «кошмарят» коронавирусом – по телевизору, в их окружении. Какие тут могут быть ожидания?».

Боевик ЧЕСТНЫЙ ВОР на фоне длительного отсутствия проектов для мужской аудитории стартовал с третьего места с результатом 31,6 млн. Это превосходит показатели таких проектов как СНЕГОУБОРЩИК (23,7 млн), ПАДЕНИЕ АНГЕЛА (27,3 млн) и РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ (29,5 млн).

Самая высокая заполняемость залов по-прежнему у двух холдоверов – ДОВОДА и СЕМЕЙКИ БИГФУТОВ. Эти проекты заняли четвертую и пятую строчки бокс-офиса. Фильм Кристофера Нолана преодолел планку в 800 млн и приблизился к итоговым показателям картины БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ (822 млн). А падение мультфильма на втором уикенде составило лишь 26,8%, и он уже обошел такие проекты как БОЛЬШОЙ СОБАЧИЙ ПОБЕГ (65,4 млн) и АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ (64,9 млн).

Статус самого успешного хоррора на прошедшем уикенде перешел к новинке – ПЕРВОЙ ВЕДЬМЕ (9,1 млн), занявшей седьмое место. В посткарантинный период лучше стартовали только два фильма в этом жанре – ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32 (19,3 млн) и ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ (9,3 млн). На девятой строчке еще один фильм ужасов, КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ. Ему удалось освоить 7,1 млн.

Между двумя хоррорами расположился мультфильм ГНОМЫ В ДЕЛЕ! (7,1 млн). Картине не удалось вызвать заметного интереса у семейной аудитории, ее средняя посещаемость составила лишь 7 человек на сеанс. Это вдвое меньше, чем было у СЕМЕЙКИ БИГФУТОВ.

Также в прокат вышли драма KITOBOY (6,5 млн, одиннадцатая строчка), классическая фантастика БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ (5,9 млн, двенадцатое место), ужасы ПОГРЕБАЛЬНЫЕ БАЙКИ (2,6 млн, шестнадцатая позиция), анимационные проекты МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК №118. РАДУЕМСЯ ВМЕСТЕ и ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО: ПИРАТЫ ОСТРОВА СОКРОВИЩ (1,5 млн, девятнадцатая строка и 1,3 млн, двадцатая строка соответственно).

Общая касса топ-20 в России составила 248 млн рублей, с учетом стран СНГ – 252 млн. Это на 9,1% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 71,6% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2019 года, когда чарт возглавлял фильм ДЖОКЕР.

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14.10.2020 Автор: Максим Острый