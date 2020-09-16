Официальная касса России: лидерство в прокате удерживает «Довод»

Фантастический боевик Кристофера Нолана на втором уикенде освоил 156 млн рублей, падение составило лишь 19,1% — это лучший результат среди работ режиссера. Общая касса проекта достигла 420 млн, по итогам проката фильм может догнать показатели картины НАЧАЛО (660 млн с учетом СНГ).

Касса главной новинки уикенда, крупнобюджетного эпика МУЛАН, составила 133 млн. Это меньше, чем было у остальных игровых ремейков классических мультфильмов студии Disney, в том числе ДАМБО (244 млн) и КРАСАВИЦЫ И ЧУДОВИЩА (343 млн). Причин у такого результата как минимум две: с одной стороны, семейная аудитория не спешит возвращаться в кинотеатры, с другой — картина практически полностью лишилась привлекательных фэнтезийной и комедийной составляющих, присутствовавших в анимационном фильме.

Тройку сильнейших по итогам уикенда замкнула документальная картина о корейской музыкальной группе BTS: РАЗБЕЙ ТИШИНУ. ФИЛЬМ. У проекта самая высокая посещаемость среди всех новинок посткарантинного периода — в среднем на каждом показе присутствовало 36 зрителей. Общая касса фильма составила 22,2 млн рублей, что (вероятно, в силу ограничений на заполняемость залов при малом количестве сеансов) слабее прошлогодних BTS WORLD TOUR: LOVE YOURSELF IN SEOUL (50,1 млн) и BTS: ОТКРОЙ СВОЮ ДУШУ. ФИЛЬМ (45,1 млн с учетом старта в среду).

Фильм-катастрофа ГРЕНЛАНДИЯ продолжает показывать прекрасную динамику. Его падение на четвертом уикенде составило лишь 8,2%, общие сборы достигли 127 млн. Таким образом, фильм стал лучшим релизом Megogo Distribution в этом году и пятым — за всю историю компании.

Замкнул десятку лучших триллер АССИСТЕНТКА. За первый уикенд он освоил 1,2 млн рублей, что несколько ниже цифр ЗОЛОТОЙ ПЕРЧАТКИ (1,8 млн), однако выше показателя ДАМЫ В ОЧКАХ И С РУЖЬЕМ В АВТОМОБИЛЕ (1,0 млн).

Также в прокат вышел мультфильм ГОВАРД И ЗАМЕРЗШЕЕ КОРОЛЕВСТВО (0,5 млн, семнадцатая строчка), а драма Бернардо Бертолуччи МЕЧТАТЕЛИ 2003 года выпуска заработала на одной площадке 0,3 млн и заняла двадцатое место.

Общая касса топ-20 в России составила 370 млн рублей, с учетом стран СНГ – 378 млн. Это на 34,4% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 20,3% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2019 года, когда чарт возглавлял фильм ОНО 2.

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16.09.2020 Автор: Максим Острый