Официальная касса России: лучшая новинка недели заняла только шестое место

Лидерство на седьмой неделе проката вернул себе ДОВОД. Фантастическому боевику оказалось достаточно заработать 25,5 млн рублей, чтобы возглавить российский прокат. Его касса снизилась лишь на 15,2% благодаря «сарафану» и отсутствию альтернативных крупных релизов. В настоящий момент фильм Кристофера Нолана занимает четвертое место в рейтинге самых успешных проектов года.

Не столь мягким было падение сборов СТРЕЛЬЦОВА – оно составило 40,4%. В копилке картины Ильи Учителя 324 млн, по итогам уикенда она обошла БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ (309 млн) и СОБИБОР (300 млн). Окончательный результат спортивной драмы может достичь цифр прошлогоднего ТЕКСТА (383 млн) также с Александром Петровым в главной роли.

Мультфильм СЕМЕЙКА БИГФУТОВ преодолел планку в 100 млн рублей. До итоговых цифр первой части ему осталось освоить 20,4 млн, что не должно вызвать существенных затруднений.

Четвертое и пятое место заняли холдоверы ГУДБАЙ, АМЕРИКА и ЧЕСТНЫЙ ВОР. Сборы российской комедии достигли 68,9 млн, опередив РОБО (66,8 млн) и приблизившись к результату фильма ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ (98 млн). Боевик с Лиамом Нисоном освоил в общей сложности 62,6 млн, превысив тем самым итоговые цифры СНЕГОУБОРЩИКА (38,8 млн) и НОЧНОГО БЕГЛЕЦА (54,4 млн в СНГ).

Лучшей новинкой недели стал экшн АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ. В активе фильма с участием Джеки Чана 14,7 млн, что примерно сопоставимо с показателем картины ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ (14,6 млн) и несколько выше таких проектов Megogo Distribution как 21 МОСТ (13,2 млн) и ПЛАН ПОБЕГА 3 (8,2 млн).

Отечественная новинка, триллер ГИПНОЗ, заняла восьмую строчку и отметилась худшей посещаемостью в топ-20 – в среднем каждый сеанс посетили четыре зрителя. В копилке картины 7,6 млн.

Также в прокат вышли комедийный экшн ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ РАБОТА (4,1 млн, тринадцатая строчка), триллер ВСЕ ОТТЕНКИ ТОКИО (3,3 млн, пятнадцатое место), семейное фэнтези ЧУДО-ДЕТКИ: НЕПУТЕВЫЕ ВОЛШЕБНИКИ (3,2 млн, шестнадцатая позиция), хоррор МОРГ (3,1 млн, семнадцатая строка) и драма Франсуа Озона ЛЕТО'85 (2,8 млн, девятнадцатое место).

Общая касса топ-20 в России составила 189 млн рублей, с учетом стран СНГ – 192 млн. Это на 23,6% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 81,4% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2019 года, когда чарт возглавлял фильм МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ.

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21.10.2020 Автор: Максим Острый