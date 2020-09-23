Официальная касса России: «После. Глава 2» стартует с первого места и 143 млн рублей

Поклонники франшизы обеспечили сиквелу фильма ПОСЛЕ внушительный старт — прирост относительно первой части составил 34,9%, общая касса достигла 143 млн рублей. Экранизация бестселлера Анны Тодд обошла по сборам первого уикенда МУЛАН (133 млн) и показала второй результат компании «Вольга» в этом году, уступив только ДЖЕНТЛЬМЕНАМ (272 млн).

«Успех ПОСЛЕ. ГЛАВА 2 – плод упорной и кропотливой совместной работы «Вольги» и кинотеатров. Благодарим показчиков за веру в картину и их вклад в победу фильма в минувший уикенд. Я уверен, что наш результат стал вдохновляющим для всего рынка в посткарантинный период», — рассказал в интервью ЭБК глава компании «Вольга» Сергей Ершов.

Падение фантастического боевика ДОВОД на третьем уикенде составило лишь 25%. Картина снова смогла преодолеть за четырехдневку стомиллионную отметку. Общая касса проекта достигла 598 млн, в ближайшее время фильм обгонит СОНИКА В КИНО (634 млн), что позволит ему войти в пятерку самых успешных релизов года.

Сборы приключенческой картины МУЛАН упали на умеренные 34,6%, фильм все-таки смог привлечь в кинотеатры семейную аудиторию. По общим сборам проект в скором будущем обойдет ленту ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ (264 млн), но от других игровых ремейков мультфильмов студии Disney его отставание остается значительным.

Фильм ужасов ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32 в рамках превью-показов смог освоить 15,7 млн рублей и занять четвертую строчку чарта. Он обошел другую новинку в этом же жанре, АНТЕБЕЛЛУМ — последнему удалось заработать за первый уикенд 12 млн.

Мультфильм КО-КО-КО! стартовал с шестой строчки российского бокс-офиса, на его счету 7,7 млн. Картина неплохо поработала в выходные на самую юную аудиторию, в воскресенье сумев попасть в пятерку сильнейших.

На счету боевика ЛЬВИЦА с Меган Фокс в главной роли 2,5 млн. Фильм, занявший десятое место в чарте, не смог привлечь широкую аудиторию — у него самая низкая посещаемость в рейтинге (в среднем 4 человека на сеанс).

Также в прокат вышли драма НИКОГДА, РЕДКО, ИНОГДА, ВСЕГДА (1,4 млн, двенадцатая строчка), семейные приключения ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО, ИЛИ ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ (1,2 млн, четырнадцатое место), драма САМЫЙ ЖЕСТОКИЙ ГОД (1,0 млн, пятнадцатая позиция), классическая картина МАМЕНЬКИНЫ СЫНКИ (0,8 млн, семнадцатое место), российская комедия СМОТРИ КАК Я (0,7 млн, восемнадцатая строчка) и хоррор ГОСПОДИН ДЬЯВОЛ (0,6 млн, девятнадцатая позиция).

Общая касса топ-20 в России составила 416 млн рублей, с учетом стран СНГ – 423 млн. Это на 12,8% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 8,2% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2019 года, когда чарт возглавлял фильм ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА.

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23.09.2020 Автор: Максим Острый