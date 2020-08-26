Официальная касса России: «Гренландия» уверенно выигрывает уикенд

Фильм-катастрофа ГРЕНЛАНДИЯ с Джерардом Батлером освоил за первые четыре дня проката 30,1 млн рублей. Это лучше цифр прошлогоднего боевика с участием этого актера ПАДЕНИЕ АНГЕЛА (27 млн), и на 211% больше сборов лидера прошлой недели, комедии КРАСОТКА В УДАРЕ. Новинка уже заняла второе место среди посткарантинных релизов, уступая только ПОБЕГУ ИЗ ПРЕТОРИИ (31 млн).

«Мы надеялись, что соберем все-таки чуть больше – 35–40 миллионов. Исходили из того, что видели сам фильм, предпринимали все возможные и невозможные усилия по работе с ним и достаточно адекватно оценивали ситуацию на рынке в целом, − рассказала в интервью ЭБК директор по маркетингу компании Megogo Distribution Татьяна Фокина. − Но сложно быстро раскачать релиз такого уровня без масштабного трейлеринга на блокбастерах и в принципе – за такой невероятно короткий срок, с учетом того, что в Америке он выходит только через месяц, а мы оперативно решили выпустить его сейчас».

ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ заработал на старте 9,3 млн рублей, это выше окончательных цифр первой части (9 млн) и примерно на одном уровне с недавним НЕИСТОВЫМ (9 млн). Также новинка заняла четвертое место среди стартов всех корейских картин в российском прокате.

Подтвердила прогнозы картина АГЕНТ ЕВА, занявшая третье место с результатом в 7,8 млн. Это несколько ниже, чем было у БАГРОВОЙ МЯТЫ (9,2 млн). Четвертая и шестая строчки достались мультфильмам. ФЕИ. ТАЙНА СТРАНЫ ДРАКОНОВ освоил за первый уикенд 4,7 млн, а КУРИНЫЙ ЗАБЕГ − 3,3 млн.

Сборы КРАСОТКИ В УДАРЕ (пятое место) сократились сразу на 60%, на таком результате сказалось в очередной раз отложенное открытие кинотеатров во многих регионах. По средней посещаемости фильм занял предпоследнее место в топ-10. Общие сборы проекта достигли 18 млн. Девятое место заняла музыкальная драма АССИСТЕНТ ЗВЕЗДЫ. Единственная студийная новинка этого уикенда заработала 2,3 млн, почти половина из которых пришлась на Москву.

Также в прокат вышли российская музыкальная мелодрама ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ (1,7 млн рублей, одиннадцатое место), драма ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ НАМИ (1 млн, пятнадцатая строка), классическая картина Альфреда Хичкока ПСИХО (0,6 млн, девятнадцатая позиция) и документальная лента BANKSY (0,6 млн, двадцатое место).

Общая касса топ-20 в России составила 79,5 млн рублей, с учетом стран СНГ – 80,2 млн. Это на 49,5% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 81,3% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2019 года, когда чарт возглавлял мультфильм ANGRY BIRDS 2 В КИНО.

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26.08.2020 Автор: Максим Острый