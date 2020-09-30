Официальная касса России: «Стрельцов» стартует ниже ожиданий

Сборы спортивной драмы с Александром Петровым в главной роли составили 112 млн рублей. СТРЕЛЬЦОВ стартовал в два раза лучше прошлогодней картины ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ (58 млн), однако, учитывая масштабную рекламную кампанию и наличие такой звезды в главной роли, явно рассчитывал на большее. Теперь фильму приходится надеяться на хороший «сарафан» и выносливость проекта в условиях слабой конкуренции.

«Выход СТРЕЛЬЦОВА оставил противоречивые впечатления. Фильм стал лидером уикенда, но, на мой взгляд, недобрал. И дело не в качестве картины. В первый день проката снова были объявлены ограничительные меры, что отпугнуло потенциальных зрителей», – рассказал в интервью ЭБК продюсер Алексей Учитель.

ДОВОД на четвертом уикенде потерял 44,5%, сохранив за собой вторую строчку бокс-офиса. Общая касса картины перевалила за 700 млн – это лучший результат среди работ Кристофера Нолана в России, за исключением ИНТЕРСТЕЛЛАРА (1,155 млрд).

Падение мелодрамы ПОСЛЕ. ГЛАВА 2 составило внушительные 70,4% – сказался утихший фанатский ажиотаж. Общая выручка проекта достигла 230 млн, это уже выше итоговых цифр первой части франшизы (189 млн).

Занявшая четвертое место МУЛАН освоила еще 38 млн, его общая касса достигла 320 млн и вплотную приблизилась к результатам ИЗЛОМА ВРЕМЕНИ (334 млн).

Пятерку лидеров замкнул рассчитанный на самую юную аудиторию мультфильм БЕЛКА И СТРЕЛКА: КАРИБСКАЯ ТАЙНА (24 млн). Выручка первого уикенда проекта оказалась существенно ниже цифр предыдущих частей франшизы – фильмов ЗВЕЗДНЫЕ СОБАКИ: БЕЛКА И СТРЕЛКА 3D (59,1 млн в СНГ) и БЕЛКА И СТРЕЛКА: ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (97,6 млн в СНГ). Однако сентябрь традиционно сложный месяц для семейных релизов – самый кассовый российский мультфильм этого месяца НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАБКИ ЕЖКИ в далеком 2008 году брал на старте 7,3 млн рублей (с учетом СНГ).

Хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32 после выхода из превью-режима увеличил свою кассу до 19,3 млн. У фильма вторая после ДОВОДА посещаемость среди участников топ-10. Суммарная выручка проекта достигла уже 42,8 млн. Еще один фильм ужасов, КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ В МОСКВЕ, занял седьмую строчку. В его копилке 7,0 млн.

Драма ГНЕЗДО с Джудом Лоу в главной роли заработала за первый уикенд 3,4 млн и расположилась на девятой позиции. Фильм стартовал на одном уровне с ДИКОЙ ЖИЗНЬЮ (3,5 млн).

Также в прокат вышли комедии СУПЕР КРЕЙЗИ (2,6 млн, двенадцатая строчка) и СДЕЛАНО В ИТАЛИИ (2,2 млн, тринадцатое место).

Общая касса топ-20 в России составила 335 млн рублей, с учетом стран СНГ – 342 млн. Это на 19,5% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 31,3% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2019 года, когда чарт возглавлял фильм К ЗВЕЗДАМ.

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30.09.2020 Автор: Максим Острый