Официальная касса России: сборы уикенда впервые с начала пандемии опередили прошлогодние показатели

Знакомый практически каждому зрителю бренд и общая востребованность семейного контента позволили фильму ТОМ И ДЖЕРРИ заработать за первый уикенд 255 млн рублей. Новинка опередила такие аналоги как СОНИК В КИНО (221 млн) и ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ (246 млн). Это лучший старт зарубежного кино с момента выхода ДЖЕНТЛЬМЕНОВ (272 млн) более года назад.

«Прежде всего вдохновляет то, что этот результат свидетельствует о выздоровлении индустрии. Сборы ТОМА И ДЖЕРРИ, наверное, стали удивлением для многих, но не для нас. Эстимейт студии лежал в плоскости 240–260 миллионов рублей. Мы с энтузиазмом думали об этих цифрах, которые в итоге подтвердились по верхней планке», – рассказал в интервью ЭБК Алексей Рязанцев.

Сказка КОНЕК-ГОРБУНОК продолжает движение к миллиардной отметке. Сборы картины сократились на втором уикенде лишь на 13,5%, общая касса достигла 848 млн. На этой неделе проект обгонит итоговые цифры мультфильмов ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЕМ (925 млн) и ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ (933 млн).

Сборы комедии БАТЯ на первом полноценном уикенде составили блестящие 132 млн – это выше, чем было у СТРЕЛЬЦОВА (112 млн). С учетом превью касса проекта достигла 259 млн, опередив ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ (239 млн).

Мультфильм ДУША, в чьем активе уже 1,22 млрд, занял четвертое место среди самых успешных оригинальных анимационных картин в российском прокате. Замкнула пятерку лучших комедия РОДНЫЕ, на счету которой 444 млн.

Нельзя не отметить динамику сборов МАВРИТАНЦА, расположившегося на шестой строчке. Сборы проекта на втором уикенде увеличились на 19,6%, судебная драма стала лучшей среди всех релизов минувших выходных по средней наработке на один сеанс. Ее общая касса достигла 57 млн.

Замкнула десятку якутская драма ПУГАЛО, в активе которой 5,9 млн. Это совсем немного уступает стартовым результатам другого участника «Кинотавра», картины KITOBOY (6,5 млн), однако превосходит цифры проектов ТЫГЫН ДАРХАН (2,7 млн) и ЧЕРНЫЙ СНЕГ (2,2 млн).

Также в прокат вышли хоррор УИДЖА. ПРОКЛЯТОЕ ЗЕРКАЛО (3,5 млн, тринадцатое место), экшн ВОЗДУШНЫЙ БОЙ (2,8 млн, четырнадцатая позиция), драма ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА (2,7 млн, пятнадцатая позиция), МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 123. РАДОСТИ ПОЛНЫЕ МУЛЬТЫ (2,1 млн, восемнадцатая строчка) и альманах BEST EROTIC SHORTS 2 (1,6 млн, двадцатая позиция).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 794 млн рублей, с учетом стран СНГ – 809 млн. Это на 36,4% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 16,5% больше, чем было аналогичном уикенде 2020 года, когда чарт возглавлял фильм ДЖЕНТЛЬМЕНЫ.

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02.03.2021 Автор: Артур Чачелов