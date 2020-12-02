Официальная касса России: «Непосредственно Каха» все еще уверенно лидирует

Падение комедийного холдовера НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА на третьем уикенде составило 49,9%, касса проекта пополнилась на 44,8 млн рублей и достигла в общей сложности 459 млн. Это выше сборов МУЛАН (400 млн), а среди всех посткарантинных релизов уступает только ДОВОДУ (930 млн).

История противостояния двух фехтовальщиц НА ОСТРИЕ смогла за первый уикенд освоить 34,1 млн. Это несколько выше, чем было у картины ОДИН ВДОХ, стартовавшей весной с 25,9 млн.

«Что и говорить, мы бы хотели, чтобы результаты были выше. Но время такое тяжелое, что мы рады уже тому, что фильм вышел в прокат, – рассказала в интервью ЭБК продюсер фильма Елена Гликман. − Совершенно непонятно, как бы все сложилось, если бы премьера была перенесена на следующий год. Это уже вторая наша попытка выйти в прокат, первая была 26 марта, когда прямо на нашем фильме закрылись кинотеатры. То, что мы вышли сейчас и что есть разрешенные 25 процентов зрителей, для нас уже весомый результат».

Замкнула тройку лучших комедия ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. Касса первого уикенда составила 29 млн, что для фильмов с Мелиссой Маккарти, которые в последнее время не столь активны в российском прокате, стало приятным исключением.

Занявшая четвертое место фэнтезийная драма ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС смогла похвастаться 19,7 млн и самой высокой посещаемостью среди новинок (в среднем 11 человек на сеанс). Сказалось наличие двух популярных брендов в основе и участие Анджелины Джоли.

Наименьшие падения среди холдоверов – у проектов СОЮЗ ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ (-29,6%) и ЕЩЕ ПО ОДНОЙ (-37,8%). Мультфильм стал самым кассовым анимационным проектом компании «Наше кино» в этом году, обойдя КОТА ПОД ПРИКРЫТИЕМ (24,2 млн) и ГНОМОВ В ДЕЛЕ! (18,9 млн). На его счету 31,2 млн. А датская драма подбирается к результатам картины БОЛЬШАЯ ИГРА (82,6 млн), которая сейчас занимает вторую строчку в списке самых успешных релизов в истории дистрибьютора Capella Film.

На девятом и десятом местах – две остросюжетных новинки. Хоррор ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ИНСОМНИЯ заработал на старте 8,0 млн рублей, что примерно совпадает с проектом КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ В МОСКВЕ (7,0 млн), однако уступает картине ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: АБАДДОН (16,1 млн). В активе фантастического триллера ГРАНЬ ВРЕМЕНИ – чуть меньше, 7,4 млн. Схожие цифры этой осенью были у картин КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ (7,1 млн) и ЛОВЕЦ СНОВ (6,8 млн).

Также в прокат вышли триллер ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА (5,5 млн, одиннадцатая строчка), драма СТРАНА ГРЕЗ (2,0 млн, пятнадцатое место) и трагикомедия ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА (1,6 млн, двадцатая позиция).

Общая касса топ-20 в России составила 215 млн рублей, с учетом стран СНГ – 223 млн. Это на 13,5% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 81,5% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2019 года, когда чарт возглавлял мультфильм ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II.

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02.12.2020 Автор: Максим Острый