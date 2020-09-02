Официальная касса России: «Вратарь галактики» стартует по нижней границе ожиданий

Отечественная семейная фантастика заработала на старте 38 млн рублей, что вряд ли оправдывает все надежды, возложенные на первый посткарантинный блокбастер. Схожие цифры в свое время демонстрировал РОБО (35 млн). Судя по низкому множителю, ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ не смог в полной мере привлечь семейную аудиторию, на которую рассчитывал.

«По нашим данным, более 90 процентов всех посмотревших фильм зрителей определили свое отношение к нему как «понравилось» и «очень понравилось». Это дало нам понять, что мы попали в определенные чаяния и настроения семейной аудитории, которая соскучилась по кинотеатрам… К сожалению, к старту нашего фильма было открыто менее половины всех кинотеатров в стране, что понятным образом сказалось на сборах», − рассказал в интервью ЭБК продюсер и режиссер Джаник Файзиев.

У фильма-катастрофы ГРЕНЛАНДИЯ не только самая высокая посещаемость (в среднем 14 человек на сеанс), но и лучшая наработка в топ-10. Картина отметилась минимальным падением кассовых сборов (-0,1%), а ее общий бокс-офис достиг 79 млн рублей. Хорошей динамикой может похвастаться и замкнувший тройку лидеров ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ. Его падение составило скромные 16,3%, а общая касса достигла 23,6 млн.

Биографическая драма ТЕСЛА освоила 3,9 млн и расположилась на пятой строчке. Сборы проекта могли быть выше даже с учетом обстоятельств − жанровые аналоги, такие как ВОЙНА ТОКОВ и ИГРЫ РАЗУМОВ, показывали принципиально иной уровень сборов (17 млн и 22 млн соответственно).

Хоррор НЕ ВХОДИ, занявший шестое место, показал лучший результат среди августовских фильмов ужасов − на его счету 3,7 млн. Это третий старт в истории прокатчика Planeta Inform Film Distribution после ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ (6,7 млн) и ЗАТЕРЯННЫХ ВО ЛЬДАХ (8,3 млн).

Аналогичных цифр достигла и комедия БИЛЛ И ТЕД, хотя у нее было почти вдвое большее количество площадок. И роспись, и популярность Киану Ривза давали право рассчитывать на более высокий результат, однако фильм отметился худшей средней посещаемостью в первой десятке (в среднем 5 человек на сеанс).

Также в прокат вышли драма КОМНАТА (0,7 млн рублей, восемнадцатое место) и криминальный боевик СИЛА СТИХИИ (0,7 млн, девятнадцатая строка).

Общая касса топ-20 в России составила 114 млн рублей, с учетом стран СНГ – 115 млн. Это на 42,4% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 64,9% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2019 года, когда чарт возглавлял фильм Я ИДУ ИСКАТЬ.

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02.09.2020 Автор: Максим Острый