«Тот самый концерт» Аллы Пугачевой стал самым кассовым концертом российского кинопроката

К своему семидесятилетию Алла Пугачева достигла высот не только на эстраде, но и в кинопрокате. Съемки ее выступления в Кремлевском дворце в этом году стали самым кассовым фильмом-концертом в истории российского проката, собрав больше 80 млн рублей. Причем на этих цифрах фильм явно не остановится. Интересно, что самое первое кино с участием Пугачевой, ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ, в свое время также было успешным у зрителей – картина занимает 27 место по посещаемости за всю историю советского кинопроката. Анализируем причины и пытаемся спрогнозировать последствия столь выдающегося выступления ТОГО САМОГО КОНЦЕРТА.

За 51 день в прокате проект АЛЛА ПУГАЧЕВА. ТОТ САМЫЙ КОНЦЕРТ собрал 86,7 млн рублей. Фильм посмотрело около 300 тысяч зрителей. Он уже несколько недель стабильно демонстрирует одну из самых высоких наработок на сеанс. Релиз уже превзошел показатели предыдущего лидера, киноконцерта известного южнокорейского бойз-бэнда BTS WORLD TOUR: LOVE YOURSELF IN SEOUL, собравшего в январе 2019 года 62 млн. Далее расположился концерт RAMMSTEIN: PARIS! (22 млн). Из российских аналогичных проектов самыми успешными были ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР В ЗЕМФИРЕ, собравший в 2008 году 3,6 млн рублей, и выступление «Гражданской обороны» СИЯНИЕ ОБРУШИТСЯ ВНИЗ, касса которого в 2017-м составила 3,2 млн. Какие-либо существенные результаты концерты стали показывать только в последние два года, именно в это время появились проекты, сборы которых превысили 10 млн. Успех проекта АЛЛА ПУГАЧЕВА. ТОТ САМЫЙ КОНЦЕРТ с большой долей вероятности вызовет желание прокатчиков повторить достижения фильма. Но существенным препятствием станет нехватка звезд такого же масштаба с аналогичной армией преданных поклонников.

Пугачева занимает особое место в сердцах соотечественников. Юбилейный концерт певицы, по которому снят фильм, состоялся в апреле в Москве, в Государственном Кремлевском дворце. Это было уникальное событие, так как оно стало первым сольным выступлением певицы за последние десять лет. Ровно столько времени прошло с того момента, когда она прекратила свою концертную деятельность. Мероприятие в каком-то смысле подводило итоги, поскольку сама Пугачева называла его «Постскриптум». Билеты на него продавали еще в декабре прошлого года, и, несмотря на высокую стоимость, их раскупили буквально за несколько часов.

По словам Пугачевой, изначально появилась идея о киноконцерте – и даже без публики. Но потом создатели поняли, что без зрительного зала не будет хватать той особой энергии, которая рождается при живом исполнении, и решили сделать полноценный концерт. Там не было старых хитов, прозвучали только четыре известные песни, все остальные были новыми. От Пугачевой зрители ждут не только любимых песен, но и масштабного шоу, поэтому в постановке участвовали театральный режиссер, лауреат премии «Золотая маска» Филипп Григорьян, хореограф Егор Дружинин, также с постановкой некоторых танцевальных номеров помогал премьер Большого театра Артем Овчаренко.

«Десять лет я не выступала с сольными концертами, и всю жизнь я пою не для избранных, а для своего народа, поэтому счастлива, что пришла идея выпустить единственный прошедший в Москве концерт как киноверсию в кинотеатрах, – рассказывает Алла Пугачева. – Увидеть его хотели бы многие, и я очень рада, что это смогут сделать люди, начиная с Дальнего Востока и дальше по всей России. Я признательна каждому, кто придет в кинотеатр. Это будет действительно юбилей и общение душ. Я всегда заканчиваю концерт фразой «если хоть что-нибудь останется в вашем сердце, большей награды для себя я и не желаю». Для этого концерта я выбрала те песни, которые полностью соответствовали моим мыслям, моему отношению к жизни, к людям, это моя исповедь».

Обычный двухнедельный прокат российских арт-фильмов, не говоря уже об альтернативном контенте, приводит к стандартным и очевидным результатам в силу сложившегося отношения аудитории к таким проектам. В стремлении добиться больших показателей прокатчики прибегают к креативным способам. Так, первоначально ограниченный одним уикендом прокат ДОВЛАТОВА вызвал повышенный интерес аудитории к картине. Тогда продюсеры объясняли такой ход тем, что хотели обратиться к формату гастролей, концертных или театральных, когда зрители заранее готовятся к мероприятию как к особому событию. Именно событийность, культурная значимость выхода того или иного фильма обеспечивают ему расширение аудитории и высокие сборы. В случае с ТЕМ САМЫМ КОНЦЕРТОМ получилась событийность в концентрированном виде. Уникальность и сам формат релиза привели к нестандартному виду проката – своего рода гастролям в кинотеатрах. Фильм стартовал 31 октября на Дальнем Востоке, каждые выходные премьера проходила в новых городах. Киношоу увидели жители около 80 городов России – от Барнаула и Благовещенска до Калининграда.

Месяц зрители в восточной части страны встречали фильм полными залами, после чего он появился в прокате в Центральной России. 6 декабря в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась звездная премьера проекта с участием самой Аллы Пугачевой. Директор по кинопрокату «Централ Партнершип» Павел Верещагин признает, что для дистрибьютора это стало неким экспериментом, так как не до конца было понятно, насколько зрители готовы пойти на шоу Примадонны в кинотеатры. «Алла Борисовна – великая певица современности. Ее знают все поколения, от подростков до людей в возрасте, – говорит Верещагин. – Мы сразу придумали схему «концерт»: было важно, чтобы фильм шел по стране, как обычно идет тур той или иной звезды. Москва должна была стать кульминацией. После того, как мы открыли продажи и начали анонсировать концерт, зрители стали активно выкупать билеты. Мы начали с 80 кинотеатров, но возник настоящий ажиотаж, и мы быстро расширили роспись. Уже накануне московского старта мы снова расширили роспись по просьбам кинотеатров и открыли федеральный прокат картины».

Эпохальное мероприятие стало знаковым событием в кино. На пятой неделе проката (уикенд 28 ноября – 1 декабря) фильм впервые попал в топ-10 с невероятным приростом 474,3% к предыдущей неделе. Тогда количество показов со 171 увеличилось до 583, а средняя посещаемость достигла 101 человека на сеанс. Это было время активного участия Пугачевой в передачах Первого канала и появления рекламы киноконцерта в телеэфире. На следующей неделе фильм стартовал в Центральной России и Москве, прирост составил еще 100% и средняя цена билета увеличилась до 326 рублей. В этот уикенд был уже 1281 сеанс со средней посещаемостью 83 человека на каждый. С тех пор проект остается в топе, только на прошлых выходных впервые было зафиксировано падение в 74%, стоимость билета вернулась к привычному уровню 277 рублей, а количество показов составило 1074.

Рассказывая о проекте, представители кинотеатров в первую очередь говорят о неожиданности такого успеха, стабильных аншлагах и о последующем за первыми показами расширении количества сеансов. «Концертом Аллы Пугачевой мы работали почти на всех площадках. Я так же, как и большинство моих коллег, не могла даже и представить, насколько популярным окажется это проект, – рассказывает руководитель компании «Оптима кино» Елена Хажинская. – Конечно, без достойной рекламы на Первом канале такого бы не случилось, но благодаря этому в кинобизнесе родилась новая тенденция – концерты российских звезд. Никто ранее не выпускал подобных релизов. Иностранные музыкальные шоу выходят постоянно и в большинстве своем проходят незаметно. До кинотеатров дошли люди, которые даже на ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ и Т-34 не ходят, а вот концерт любимой певицы посмотреть пришли». Менеджер по росписи сети кинотеатров «Планета кино» в Уфе Ольга Калабухова считает, что фильмы-концерты – это всегда событие, когда на каждого выступающего найдется свой зритель. «Пугачева – это целая эпоха, ее любит несколько поколений, поэтому во многих городах были аншлаги. В нашем случае, к сожалению, картина не такая радужная: 9 ноября сеанс в большом зале был заполнен на 35 процентов. Многие просто не знали о показе – звонки с вопросом о выходе концерта поступают до сих пор. Из тех, кто пришел, это взрослые мужчины и женщины», – говорит она.

В целом такая небанальная схема проката – редкое в России применение американской системы, когда фильм выходит ограниченной росписью, а на следующих уикендах количество сеансов расширяется в зависимости от вызванного у зрителей интереса. Таким образом, серия спецсобытий запускает «сарафан», и проект отчасти продвигает сам себя. Подобная форма проката требует от дистрибьютора большого внимания и высокой заинтересованности в проекте, поэтому обычно нестандартные схемы в основном используют независимые прокатчики или даже сами создатели фильмов. Так, документальный фильм ПРО РОК достиг выдающихся результатов в кинотеатрах во многом благодаря тому, как был выпущен фильм: показы становились событиями, и в каждом городе с проектом работали индивидуально.

С запретом показов фильмов на фестивалях без прокатных удостоверений все те картины, которые раньше демонстрировались в рамках киносмотров, начали выходить в прокат. Новой нишей стал перевыпуск классики на больших экранах, наглядно продемонстрировавший, насколько может быть монетизирована ностальгия зрителей. Перевыпуски собирают под 20 млн рублей, как в случае с БОЙЦОВСКИМ КЛУБОМ, или 9 млн – как с ЧУЖИМ. Примерно на том же поле работает и концерт Пугачевой: зрители многократно видели ее выступления и знают, чего можно от них ожидать, при этом готовы смотреть шоу певицы на большом экране.

Фильм привлек в кинотеатры прежде всего возрастную аудиторию, тех, кто редко приходит в кино или не бывает там вовсе. Это преданные поклонники, а скорее – даже поклонницы певицы, количество которых только увеличивалось за всю ее многолетнюю карьеру. Судя по тому, что часть зрителей с трудом справлялась с билетными терминалами в некоторых кинотеатрах, в кино они не были давно. При просмотре публика аплодировала, некоторые приходили на фильм с цветами и в соответствующих нарядах. Для них в целом это был прежде всего выход в свет на интересное мероприятие. «Фильм-концерт привел в кинотеатр возрастную публику, которая уже давным-давно не ходит в кино. И вот они пришли послушать любимую певицу, – рассказывает заместитель директора по PR и рекламе сети «Баргузин» Марина Левинсон. – У проекта была самая большая загрузка на сеанс по зрителям. Мы вернули в прокат концерт и не прогадали, продлили еще на неделю. Обычно концерты работают только единичными сеансами и рассчитаны на молодежь, но Пугачева – совсем другой случай. Это народная любовь, а зрителям старшего поколения смотреть в кино по большому счету нечего».

Самое интересное, как эту возрастную аудиторию удалось привлечь в кинотеатры при том, что такие зрители в принципе не сразу приходят в кино. В продвижении основную роль сыграла поддержка Первого канала и готовность Аллы Пугачевой участвовать в промокампании проекта. В этом году в телеэфире Примадонны было как никогда много. Сначала прошла волна весенних передач, приуроченных к концерту, а в ноябре в рамках промо уже фильма-концерта она участвовала во многих программах Первого. Популярная передача «Сегодня вечером» Максима Галкина была полностью посвящена Пугачевой и роли кинематографа в ее жизни. Также певица побывала в студии программы «Время», где в большом 25-минутном интервью рассказала о киноверсии своего концерта. В целом в новостях активно освещались премьеры ТОГО САМОГО КОНЦЕРТА по всей России с отзывами первых зрителей, что формировало стабильный интерес к проекту у аудитории. К выходу в прокат в Центральном регионе в эфире Первого канала появились длинные 30-секундные ТВ-споты фильма. Параллельно с его рекламой демонстрировались анонсы документального кино о певице, которое затем было показано на канале. «Идет большая рекламная кампания нашего партнера, Первого канала, с роликами в федеральных и региональных блоках, активной поддержкой в новостях и программах канала, плюс кинотеатры сами рекламируют картину на местах», – объяснял Павел Верещагин успех у возрастной публики.

Поскольку в киноиндустрии успешные ходы многократно повторяются, часто до потери смысла, нас в будущем почти наверняка ждет множество концертов как зарубежных, так и российских звезд. Как в свое время компания «Иноекино» запустила тренд на перевыпуск классических фильмов, так и здесь может быть сокрыта золотая жила. «Не знаю, кто из наших артистов может по масштабу личности и репертуару сравниться в Пугачевой, но можно попробовать сделать еще несколько концертов, – говорит Елена Хажинская. – Предполагаю, что могут пойти, наверное, на Лепса или Филиппа Киркорова. Важно, чтобы был не просто популярный артист, но еще и концертное шоу эффектно смотрелось. В одном я уверена: ни один последующий российский концерт не повторит судьбу того самого» (смеется). Возможно, тиражироваться будет не формат, а образ главной героини. И наступит эра Аллы Пугачевой в кино – байопиков и документальных картин. Может быть, отечественный зритель дождется своей БОГЕМСКОЙ РАПСОДИИ.

В любом случае на седьмой неделе проката фильм находится только в плюсе. Уже можно сказать, что это будет один из самых продолжительных прокатов российских проектов в этом году. Пугачева недавно объявила, что не намерена выступать в телевизионных «Новогодних огоньках», но они с присутствием ее фильма в репертуаре кинотеатров добрались до кино, так как площадки будут продлевать прокат на зимние праздники. По словам дистрибьютора, для этого периода подготовлена специальная караоке-версия фильма, которую будут активно продвигать с помощью отдельных материалов. Неплохой альтернативой новогоднему досугу для зрителей в возрасте могла бы стать праздничная ночь в кино на концерте Пугачевой. Это было бы интересным мероприятием в рамках актуального тренда по превращению кинотеатров в места культурных событий.

ТОТ САМЫЙ КОНЦЕРТ спровоцировал новую волну интереса к альтернативному контенту, выведя сборы фильмов-концертов на новый уровень. Если в случае с концертом BTS можно было говорить об уникальном прорыве, то сейчас это уже можно назвать трендом. Важно то, что аудитории этих концертов не пересекаются. Учитывая, что с каждым годом средний возраст зрителя растет (во Франции, к примеру, он уже составляет 40+), возможно, и российскому кинопрокату стоит обратить более пристальное внимание на публику постарше. По крайней мере, завершающийся год не один раз давал поводы говорить о том, что такие зрители готовы приходить в кино. Дело за контентом.

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24.12.2019 Автор: Рая Башинская, Аня Корниенко, Дмитрий Некрасов